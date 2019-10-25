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Автор Редакция military.pravda.ru

Эксперт: в ЦАР де-факто уже есть военная база России

Силовые структуры » Министерство обороны print

В ЦАР уже де-факто есть российская военная база, осталось оформить ее де-юре, что вполне возможно, считает эксперт по Тропической Африке Василий Филиппов.

Президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера заявил в интервью агентству "Спутник", что минобороны ЦАР совместно с российскими коллегами продолжает "изучать возможности" создания в Республике российской военной базы. Он отметил, что страна выбрала "гарнизонный", а не "проекционный" тип армии, и просит всех партнеров помочь установить гарнизоны по всей стране в рамках плана национальной обороны.

Помогает не только Россия, но и европейцы (учебная миссия ЕС, EUTM), отметил президент. Уже почти 3000 солдат прошли подготовку и расположились в гарнизонах по всей стране, вооруженные российским оружием, продолжил Туадера.

Президент добавил, что россиянин Валерий Захаров является его советником по безопасности — "связующим звеном между студентами-военнослужащими и нами, чтобы мы знали, как быстро решать проблемы".

"Наше сотрудничество с Российской Федерацией осуществляется прозрачно. Мы обратились в Министерство иностранных дел России и к президенту Путину. Помощь была оказана под надзором Комитета ООН по санкциям, который контролирует эмбарго в отношении Центральноафриканской Республики. Санкции частично сняли, чтобы Россия могла поставить нам оружие, планировалось, что российские инструкторы смогут обучить центральноафриканских военных пользоваться этим оружием", — сделал вывод Туадера.

Напомним, что в ЦАР действуют около 12 исламистских группировок, с многими из них государству удалось договориться о сотрудничестве при посредничестве России.

Как сказал "Правде.Ру" доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра изучения стран Тропической Африки Института Африки РАН Василий Филиппов, фактически в ЦАР уже есть военная база российская — частная военная компания "Вагнер". По его словам, ее сотрудники там находятся второй год. "Фактически они сейчас составляют некую президентскую гвардию, которая охраняет президента, и вообще играют там роль первой скрипки", — отметил Василий Филиппов.

По мнению эксперта, для России это выгодно, поскольку Москва сейчас активно внедряется в Тропическую Африку. "Я думаю, что вот эта ось вплоть до ЮАР очень нужна России, так как там громадное количество всяких полезных ископаемых, прежде всего, урана", — сказал эксперт.

Поэтому Франция так отчаянно цеплялась за ЦАР и так долго пыталась там удержаться. Но не получилось. А для Франции это критично, потому что у нее 75% всего энергобаланса строится на ядерной энергетике, пояснил африканист.

"Французы потеряли уран в ЦАР, под вопросом находится уран в Нигерии и Мали. Там исламисты пытаются подмять под себя эти ресурсы. Туда же проникает Китай, кстати, пользуясь тем, что Россия воцарилась в Центральноафриканской Республике", — сказал эксперт.

По мнению Василия Филиппова, ЧВК "Вагнер" "абсолютно подконтрольна нашим ребятам из внешней разведки", тем не менее это не регулярная армия, де-юре — это не военная база. "Военная база — это фактически наша территория с нашим вооружением. Думаю, что это все более чем реально. Потому что Туадера без нашей поддержки очень быстро лишится власти", — резюмировал Василий Филиппов.

Фостен-Арканж Туадера принимал участие в саммите Россия-Африка, который прошел в Сочи. На нем Владимир Путин рассказал о военном сотрудничестве России со странами Африки. Россия, возможно, и не обладает "набитым кошельком", но она инвестирует так, что обеспечивает африканским странам защиту легитимной власти и суверенитет, и это ценится.

Темы африка чвк вагнер россия и цар военная база рф василий филлипов фостен-арканж туадера центральноафриканская республика
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