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Автор Редакция military.pravda.ru

Почему Украина торопится вступить в НАТО

Силовые структуры » Министерство обороны print

Украина торопится вступить в НАТО, потому что скоро это сделать будет просто невозможно, причем не только из-за мнения России, считает эксперт Андрей Кошкин.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая перед курсантами Морской академии в Одессе, заявил, что мнение России относительно возможного членства Украины в НАТО не имеет значения для принятия решения. "Это решение должны принять Украина и 29 существующих членов альянса. Никто другой не имеет права вмешиваться в такое решение", — сказал Столтенберг. По его словам, иногда складывается впечатление, что России решать, должна ли Украина быть членом НАТО или нет. Столтенберг считает, что принятое на саммите в Бухаресте в 2008 году решение о том, что Украина однажды станет членом НАТО, остается в силе, но указал на необходимость продолжения преобразований в стране.

"Мы можем помочь вам, поддержать вас в выполнении стандартов НАТО, укреплении ваших институтов обороны и безопасности, улучшении того, что мы называем оперативной совместимостью", — сказал генсек. Визит Столтенберга состоялся 31 октября в рамках заседания Комиссии Украина-НАТО.

Столтенберг осмотрел корабли противоминной группы НАТО в морском порту Одессы, однако послы НАТО не смогли принять совместного заявления по Украине из-за позиции Венгрии, которая потребовала у Киева вернуть закарпатским венграм их право вести образование своих детей на венгерском языке. Это право было отобрано у всех меньшинств законом "Об образовании". Со следующего года во всех школах Украины преподавание будет вестись только на украинском языке.

Как сказал "Правде.Ру" завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, член ассоциации военных политологов Андрей Кошкин, все идет к тому, что Россия заставит НАТО учитывать ее мнение. НАТО находится в кризисе, а Россия — на подъеме, отметил военный политолог.

НАТО нуждается в трансформации, и там это признают, но как они будут альянс модернизировать и за чьи деньги, они это себе слабо представляют, отметил Андрей Кошкин. Он добавил, что у США совсем нерадужные отношения с европейскими членами альянса, а с Турцией все сегодня рассорились, и нет единства в понимании задач, которые стоят перед НАТО.

"То есть налицо деструктивные процессы, если и дальше пойдет эта коррозия, то неизвестно, кто и на кого будет влиять", — сказал эксперт. Россия, с точки зрения Андрея Кошкина, сегодня выполняет роль хедлайнера в процессе стабилизации на Ближнем Востоке, и вполне естественно, что со временем она сможет выполнять такую же роль в Европе.

Динамика геополитических изменений настолько велика, что Столтенберг не может определить долговременный статус-кво отношений с Россией, отметил политолог.

"Придет время, и ни одна пушка не выстрелит без разрешения России. Возможно, Украина это чувствует и торопится быстрее вступить в НАТО, и члены альянса ей подсказывают, что, возможно, скоро придет время, когда и торопиться не надо будет", — сделал вывод Андрей Кошкин.

Добавим, что Дональд Трамп, если переизберется в 2020 году, будет работать над выходом США из НАТО, о чем он неоднократно заявлял. Тогда более здравый подход к России должен начинаться с признания того, что отношения ухудшаются, а риск военного конфликта возрастает.

Продуктивно ли тогда угрожать России, травить, изолировать ее, что не дает результата, а может привести к войне. Россия имеет мощный ядерный арсенал, природные ресурсы, географическое положение в центре Евразии, право вето в Совете Безопасности ООН, высококвалифицированное, образованное, сплоченное население и опыт мобилизации экономики.

Поэтому не учитывать ее интересы — по крайней мере, глупо. Самое же очевидное заключается в том, что Соединенные Штаты не смогут изолировать Россию, если этого не захотят такие крупные страны, как Китай и Индия, а это совсем невозможно представить. Поэтому заявления Столтенберга можно рассматривать только как личный пиар. То руководство, которое придет ему на смену, будет пересматривать свои ближайшие цели, особенно в деле урегулирования кризиса на Украине, а также по формированию более продуктивных отношений с Москвой.

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