Действующий президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что добился от стран НАТО больше выплат.
Об этом глава государства рассказал в ходе своего выступления в штате Нью-Гэмпшир, США.
Дональд Трамп указал, что благодаря нему страны-участницы Североатлантического альянса заплатили на 100 миллиардов долларов больше.
Многие страны, пояснил действующий президент Соединенных Штатов Америки, не платили столько, сколько были обязаны. Тем самым, заявил Дональд Трамп, они нарушали свои обязательства.
Также глава государства похвастал, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг — его "большой поклонник". Генсек альянса, рассказал Дональд Трамп, якобы неоднократно говорил о том, что, если бы "не появился президент Трамп", НАТО прекратило бы свое существование.
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