В поисках патрона: новая гильза, новый калибр…

Как сообщают СМИ, армия США сегодня, помимо всех прочих забот, занялась поисками еще и нового патрона для автоматического оружия. Старые, много лет использовавшиеся патроны калибра 7,62×51 и 5,56×45 мм теперь военных не устраивают? Первые слишком уж мощные и тяжелые, а вот вторые, как раз одно время и заменявшие первые — оказались слишком слабыми при стрельбе по пуленепробиваемым жилетам. Между тем в России и Китае созданы столь совершенные их образцы, что "держат" винтовочную пулю с расстояния в 10 метров. А раз так, то… нужны новые боеприпасы: менее тяжелые, чем 7,62×51, но более эффективные, чем 5,56×45. И вот о том, чем последний вариант планируется заменить, мы вам сегодня и расскажем.

Вспомним, что самое раннее огнестрельное оружие пехотинцев, которым они обзавелись еще в XV веке, никаких патронов не имело вообще. Порох в виде черной пыли засыпался в ствол, затем туда вставлялись пыж и пуля в виде круглого каменного шарика, а через отверстие в стволе в него водился раскаленный прут, поджигавший заряд. Так что стрелков обычно было двое — один целился, другой поджигал, вдобавок им нужна была жаровня с углями. А иначе было нельзя, плотно утрамбованный порох при отсутствии в стволе воздуха, несмотря на наличие в нем кислородосодержащей селитры, не горел, и поджечь его можно было только раскаленным прутом, от которого селитра как раз и начинала выделять кислород!

Решение нашли очень быстро. Порох (от слова "прах", "пыль") стали зернить. Между зернами хватало воздуха, и воспламенять его стало возможно уже без жаровни и прута. Появился так называемый искровой замок. Рядом со стволом устроили полку, на которую насыпали более мелкий порох из натруски, приводили в движение механизм, который давал много искр, они попадали на порох на полке, тот загорался, и огонь от него через отверстие попадал в ствол. Так происходил выстрел, причем практически тут же для пороховых зарядов и пули придумали бумажные патроны. Трубку такого патрона надо было скусить, заряд высыпать в ствол, а саму бумагу смять и вместе с пулей запихать шомполом в ствол. Искровые замки использовались более 300 лет, но затем придумали воспламенять заряд при помощи капсюля.

Лишь в начале XIX был придуман унитарный патрон в виде латунной или медной гильзы, в котором и пуля, и пороховой заряд, и капсюль соединялись в одно целое. Такие патроны стали использоваться и в пистолетах, и в винтовках, и в пулеметах, и тут же начался процесс их совершенствования, вызванный опытом ведения военных действий. Так, например, Вторая мировая война показала, что традиционный 7,62 винтовочно-пулеметный патрон слишком уж мощный. То есть для поражения солдат противника можно создать боеприпасы, которые потребляют меньше цветных металлов и пороха. Это было особенно важно для фашистской Германии, где еще до войны были созданы первые образцы так называемых "промежуточных патронов", того же калибра 7,92-мм, но с меньшей по длине гильзой. Патрон 7,92×33 мм послужил образцом для разработки подобных боеприпасов в других странах. Например, в СССР это был патрон 7,62×39 мм, и именно под него был создан знаменитый автомат Калашникова. Затем по опыту войны во Вьетнаме появились патроны еще более уменьшенного калибра 5,45×39, но они, равно как и созданное под них оружие, до сих пор вызывают споры.

И вот теперь уже и американцы решили, что из-за новых пуленепробиваемых жилетов старые патроны никуда не годятся. К тому же их гильзы требуют много цветного металла, что приводит к удорожанию боеприпасов.

Какими же патронами должны будут стрелять новые автоматические винтовки? Прежде всего, у них будет принципиально новый калибр: 6,8 мм, что меньше традиционного винтовочного, но больше, чем 5,45 мм, пули которых, как говорят, больше ранят, нежели убивают. Последнее, кстати, очень даже хорошо, поскольку одного раненного в тыл вытаскивают двое, но плохо, как уже указывалось, из-за того, что они обладают слабым бронепробивающим действием.

Патрон же калибра 6,8 мм, прежде всего, примерно на 30% будет легче аналогичных патронов с латунной гильзой, поскольку гильзу в них планируется использовать полимерную, и лишь донце для капсюля по-прежнему будет из металла. Это даст снижение носимого боезапаса, то есть при том же его весе солдат возьмет с собой больше патронов. Уменьшится себестоимость боеприпасов, поскольку пластик дешевле латуни. Срок службы такого оружия повысится, поскольку уменьшится изнашиваемость патронника. Есть и еще один специфический аргумент в их пользу. Сейчас определить, какие у тебя патроны, можно по маркировке пули. У них цветные кончики, у каждого типа боеприпасов свой цвет. Но с пластиковыми гильзами все будет намного проще: идентификация патронов различного назначения будет осуществляться по цвету полимерной гильзы. И уж, конечно, рассмотреть гильзу легче, чем цвет носика у пули!

В армии США имеется и более традиционный по конструкции патрон калибра 6,8×43 мм, который фирма "Ремингтон" разрабатывает с 2002 года. Он имеет традиционную латунную гильзу, также относится к промежуточным и даже уже пробовался в опытном автомате REC7 американской компании Barrett Firearms. Но на вооружение этот патрон так и не взяли. Причина все та же — армии желательно иметь более дешевые и менее металлоемкие боеприпасы. Вот почему сейчас так много внимания уделяется патронам с гильзами из пластика.

То есть главной особенностью нового патрона, кроме увеличенного калибра, является его двухкомпонентная гильза, которая должна будет состоять из металлического капсюля и донца, и полимерной гильзы, изготовленной из термостойкой пластмассы.

Это один из вариантов разрабатываемого патрона. Но есть и другие. Например, для нового стрелкового оружия предлагаются так называемые телескопические боеприпасы. Что это такое и в чем их суть? У них также имеется металлическое донце с кольцевой проточкой для зуба экстрактора и пластиковый корпус, но у него пуля из гильзы практически не выступает, разве что самый ее кончик. Поэтому телескопические патроны немного толще классических, но незначительно.

Интересно, что известны такие патроны очень давно. Первые патенты на них были получены еще в конце XIX века. Прежде всего, их создатели хотели, чтобы место вокруг пули (при бутылочной форме патрона) не пропадало впустую.

Между тем если гильза будет иметь вид цилиндра относительно большого диаметра (чтобы порох в ней находился не только позади пули, но и вокруг нее), то длина патрона может сильно уменьшиться. Правда, тогда в нем придется устанавливать два пороховых заряда. Первый в момент выстрела сгорает очень быстро и выталкивает пулю из гильзы в ствол. А вот второй горит медленнее и разгоняет ее в стволе. Выгода таких боеприпасов при некотором их усложнении заключается в уменьшении размеров. Но и не только в этом. Отсутствует такое неприятное явление, как расшатывание пули в дульце гильзы. Кроме того, у основного заряда после выхода пули из гильзы больше места для сгорания, а это снижает пиковое давление в патроннике. Вот почему материалом, из которого сделана гильза, может быть пластик, а не металл, что резко удешевляет стоимость боеприпасов.

Испытания новых патронов планируется начать уже в 2021 году, а к 2023 году может быть начато перевооружение ими армейских подразделений. Последнее, кстати, потребует пересмотра и снаряжения, которое также придется заменять. Например, подсумки для магазинов. Новые патроны будут толще. Значит, толще будут и магазины, и в старые подсумки, рассчитанные на два магазина, теперь поместится только один. Так что расходов тут предстоит немало, прежде чем экономия на новых боеприпасах сможет давать ощутимый доход!