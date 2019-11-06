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Автор Редакция military.pravda.ru

Нападение на заставу в Таджикистане - ИГИЛ или инсценировка?

Силовые структуры » ФСБ print

Не является ли нападение на заставу в Таджикистане провокацией, рассказал эксперт Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко.

В ночь на среду вооруженная группа из 20 боевиков атаковала пограничную заставу "Ишкобод" на таджикско-узбекской границе. Застава находится в 60 километрах к западу от Душанбе. В перестрелке погибли солдат-пограничник и милиционер, ликвидированы 15 боевиков, еще пятеро захвачены.

Как сообщило Главное управление погранвойск ГКНБ Таджикистана, в ходе допросов задержанных установлено, что это была вооруженная террористическая группа из "Исламского государства". 3 ноября 2019 года, используя темное время суток, она незаконно пересекла государственную границу в провинции Калъаи Зол Афганистана и перешла на территорию Кубодиёнского района Хатлонской области Таджикистана.

Пограничное ведомство Узбекистана заявило, что ему известно об инциденте, ситуация изучается. Таджикско-узбекская граница на некоторых участках до сих пор не демаркирована. В конце 1990-х годов по инициативе Ташкента ее отдельные участки были заминированы. Узбекская сторона объясняла свои действия желанием защититься от проникновения боевиков из Таджикистана. Изначально работы по разминированию планировали завершить к концу 2019 года.

Как сказал "Правде.Ру" эксперт Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко, согласно сообщениям службы безопасности Таджикистана, группировка вошла на территорию страны 3 ноября, а 6 напала на заставу. Если это так, то этот прорыв можно назвать "сенсацией", так как до сих пор за все время существования "Исламского государства" не было попыток прорыва из Афганистана на территорию Центральной Азии, отметил эксперт.

По его словам, были отдельные эпизоды в начале этого года на границе Афганистана и Туркмении, но они носили локальный характер — "перейти границу для того, чтобы вернуться домой". "В данном случае наблюдается глубокий марш и попытка прорыва на территорию Узбекистана", — сказал Андрей Серенко.

Второй момент, который очень удивил эксперта — это поведение боевиков, оно "не очень типичное для террористической драматургии ИГИЛ". "20 человек — это очень большая цифра. И поверьте мне, если это боевики ИГИЛ, которые воевали в Афганистане, то один боевик стоит 5 пограничников и 10 милиционеров. С таким хорошо вооруженным отрядом они могли совершенно спокойно захватить как минимум райотдел милиции и публично казнить милиционеров", — отметил Андрей Серенко.

И это, по словам эксперта, было бы как раз "в духе игиловской драматургии". Или взять небольшой поселок, или устроить мощные засады на дорогах, чтобы нанести максимальный урон силовикам, "желательно с определенной эстетикой — с отрезанными головами, публичными казнями и так далее". Либо это могли быть эффектные взрывы, которые можно выложить в информационные сети. Они могли бы напасть на пограничный пост на той же афганско-таджикской границе.

Но вместо этого боевики три дня шли вглубь территории Таджикистана, выбрав не самый оптимальный вариант атаки. "Они почему-то направляются к узбекской границе, где пытаются то ли напасть на заставу, то ли прорваться через границу", — заявил Андрей Серенко.

Если же это не работа ИГИЛ, то тогда, по мнению эксперта, это очень вовремя подоспевшая провокация с тем, чтобы заговорить о купировании новой угрозы.

"Сейчас будет поднята большая информационная война об угрозе со стороны Афганистана в части ИГИЛ и о необходимости реагирования на эту угрозу. Россия предложит свой оборонный зонтик странам Центральной Азии, такой же зонтик предложат американцы, которые находятся в Афганистане. Наверное, о возможном таком же зонтике заговорит и Китай, который тоже озабочен своей безопасностью в регионе", — сказал эксперт.

Теперь, по его мнению, можно начинать несколько игр по возможной перезагрузке политики на афганском направлении и для России, и для Америки, и для Китая, и для стран региона.

"Все сегодня говорят об угрозе ИГИЛ из Афганистана. Патрушев говорит, на последней встрече НАТО в Брюсселе министров обороны об этом говорили. И, наконец, впервые за 5 лет эта угроза продемонстрирована. Очень выгодная картинка для всех", — отметил Андрей Серенко. Эксперт предлагает дождаться информации самих игиловцев, возьмут ли они на себя ответственность за этот рейд или операцию. "Есть ИГИЛ настоящий, есть ИГИЛ фейковый. Если вас будут прессовать в подвале ГКНБ, там признаетесь, что вы не только ИГИЛ, но вы и ХАМАС, и "Моссад" вместе взятые", — резюмировал эксперт.

ИГИЛ — запрещенная в России террористическая организация

Фото:today.tj

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Темы афганистан таджикистан погранзастава андрей серенко исламское государство
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