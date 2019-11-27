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Силовые структуры
Министерство обороны ФСБ МВД
Автор Вячеслав Шпаковский

УДК для будущего — какие сюрпризы военным готовят новые технологии

Силовые структуры

Наверное, всем у нас известна история с французскими УДК под названием "Мистраль" — очень современными универсальными десантными кораблями, которые России получить так и не удалось. В 2010 году между Россией и Францией было заключено соглашение о строительстве двух "Мистралей" французской судоверфи, еще два должны были строиться уже у нас по лицензии. В итоге хотелось получить и четыре новых перспективных боевых корабля, и… опыт постройки судов такого класса. Но… не срослось. И вот в нашей прессе опять заговорили о том, что вроде бы такие суда у нас будут строить. Собственными силами и на своих собственных судоверфях. И вот тут возникает интересный вопрос: а какими они должны быть и для чего они, собственно говоря, России нужны, какие у этих судов перспективы. Об этом сегодня и пойдет наш рассказ.

Начнем с того, что у нашей страны нет ни опыта строительства таких судов, ни, что немаловажно, опыта их применения. То есть десантные корабли-то у нас, конечно, есть, их много. Но УДК — это нечто совсем другое. По сути, это гибрид вертолетоносца и традиционного десантного корабля. Вертолеты высаживают первую волну десанта для захвата плацдарма на берегу, на который затем десантными катерами-амфибиями доставляются основные силы десанта и его техника.

Внешне такой корабль выглядит как небольшой авианосец с полетной палубой, на которой могут размещаться транспортно-боевые вертолеты и самолеты вертикального взлета поддержки десанта, а в кормовой части имеется притапливаемая доковая камера, через которую и производится десантирование плавающей техники. Понятно, что такие суда имеют большие размеры, поэтому весьма уязвимы для ответного огня противника и нуждаются в надежном прикрытии кораблями эскорта.

Но в принципе ничто сегодня не мешает построить такой корабль. Вопрос в другом, а нужен ли он именно такой вообще? И вопрос этот возникает, прежде всего, потому, что прогресс в области техники на месте не стоит, а стоимость человеческой жизни, в том числе и солдат, десантируемых на вражеское побережье, непрерывно повышается.

Начнем с прогресса техники. Вертолет — это, конечно, очень здорово. Он бронированный, он многоместный… Но 14 июля этого года на праздновании Дня независимости в Париже был показан полет человека над Елисейскими полями на фантастической "летающей доске"! Тогда над головами солдат на параде и президентов Эммануэля Макрона, Керсти Кальюлайд и других европейских лидеров пролетел французский изобретатель Фрэнки Запата, стоя на реактивной "летающей доске" Flyboard Air собственной конструкции. До этого подобные полеты люди видели только в кино про Человека-паука, где на похожем устройстве летал Зеленый Гоблин (главный суперзлодей и противник Человека-паука во вселенной Marvel), за что самого Запату многие стали называть Железным человеком. Причем важно подчеркнуть, что во время полета у изобретателя в руках был муляж автоматической винтовки, то есть в принципе, будь она настоящей, он мог бы вести в полете огонь по целям, находящимся на земле!

"Доска" приводится в движение сразу пятью минитурбореактивными двигателями, работающими на керосине, что позволяет развивать в полете скорость до 190 км/ч. Продолжительность полета до десяти минут. Стабилизация "доски" в воздухе осуществляется при помощи компьютера и нескольких гироскопов. "Это может быть и летающий грузовик, и штурмовой транспорт для военных", — заявила после показа Флоранс Парли, министр обороны Франции. И она не просто похвалила эту разработку. Военные выделили изобретателю деньги, причем совсем немалую сумму, на ее дальнейшее совершенствование.

А теперь вспомним, что еще в годы Второй мировой войны итальянцы использовали управляемые человеком торпеды для минирования кораблей противника в гаванях. Большая торпеда "Майяле" (Поросенок) имела экипаж из двух человек, очень примитивное оборудование и в носовой части отделяемый заряд — мину, которую аквалангисты, прибывшие в гавань на этой торпеде, отделяли от нее, устанавливали под кораблем и, поставив часовой взрыватель на нужное время, уходили домой на ее "обрубке". Но это было оружие! А если мы представим себе подводный транспортер для десантников наподобие такого устройства?! Та же "торпеда", на которой только сидят уже не два человека, а пять. Такие торпеды помещаются внутри десантного корабля на ленточном транспортере в шахматном порядке. При необходимости высадить десант транспортер погружается с кормы в воду и запускает "торпеды" с десантниками на борту поочередно налево и направо. В компьютере у каждой такой "торпеды" заложена карта района десантирования, данные о глубинах и рельефе дна, так что к цели, то есть к береговой линии они идут в автоматическом режиме на глубине, исключающей всякое поражение их экипажей винтовочно-пулеметным огнем.

Время в пути у нее точно рассчитано компьютером, как и глубина хода. Сидящие на ней верхом десантники имеют автономные средства дыхания и вооружены автоматами, которые могут вести огонь и под водой, и на воздухе. Сейчас, кстати, у нас такие уже есть. Ну а какие-то более тяжелые огневые средства перед высадкой должны быть подавлены силами эскорта десантного корабля. Одновременно с палубы в воздух поднимаются сотни десантников на таких вот индивидуальных "летающих досках" и тоже устремляются к берегу.

Таким образом высадка на берег осуществляется одновременно и с воздуха, и из-под воды, причем впереди "летающих десантников" к берегу устремляются сотни боевых БПЛА, оснащенных автоматическим оружием и видеокамерами, которые принимают на себя огонь всех уцелевших после предварительной артподготовки защитников побережья, а уже вслед за ними вылетают люди. И естественно, что в ходе десантирования гораздо легче поразить крупные цели типа вертолета или танка-амфибии, нежели сотни мелких, включая барражирующие дроны и с муляжами человеческих фигур!

Понятно, что архитектура и устройство такого УДК должны серьезно отличаться от тех, что планируются к постройке сегодня. Но ведь недаром существует поговорка, что военные всегда лучше всего готовятся к войне минувшей, нежели к будущей. Не дано им, как правило, предугадать, что будет, пока беда властной рукой не постучится в двери. А ведь это важно и очень желательно, кстати, чтобы наши будущие УДК служили бы долго-долго, а не устарели бы уже на стапеле!

Понятно, что оснащение подобных УДК также будет сильно отличаться от традиционных. Возможно, что на борту у них и будет несколько вертолетов для транспортировки определенных грузов, но не они станут "главным оружием" этого судна. И десантные торпеды у него на борту станут важнее современных амфибийных машин. Но нужно будет предусмотреть оборудование для сбора "досок" и "торпед" на берегу после того, как десант будет высажен, ведь это же "предметы многоразового использования".

Есть и еще одно обстоятельство, связанное с перспективами не такого уж и будущего. Дело в том, что современные УДК перевозят не так-то уж и много людей. Например, японские корабли этого класса — всего 500 десантников или 1000 пехотинцев. Но что это значит по сравнению, например, с пассажирскими лайнерами "Куин Мери" и "Куин Элизабет", которые в годы Второй мировой войны работали на армию и за один рейс перевозили по целой дивизии, то есть 10000 солдат. И кто знает, не возникнет ли такая необходимость и в будущем, потому что, как говорят, впереди нас ожидает глобальное потепление, которое, собственно, уже началось, но в итоге может привести к тому, что в зоне затопления окажется более 300 миллионов человек. Не в один день, разумеется, однако мало ли что может случиться в будущем? Так что вполне возможно, что УДК придется взять на себя еще и роль плавучих госпиталей и "ковчегов спасения".

Мобилизовать круизные лайнеры, конечно, тоже идея, и вместимость у них большая, но вот места для посадки у них на палубе очень немного, а транспортировка пострадавших от буйства стихий именно вертолетами может быть очень важна. И это не говоря уже о цене подобной "мобилизации". Так что прежде чем строить новые корабли, может быть, стоит немного подождать и посмотреть, какие еще новинки в самое ближайшее время подарит нам развитие науки и техники…

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