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Автор Редакция military.pravda.ru

Есть ли российский интерес в покупке китайцами завода "Мотор Сич"

Силовые структуры » Министерство обороны

Депутат Госдумы Владимир Гутенев прокомментировал слова главы Укроборонпрома Айвараса Абромавичуса о том, что за китайскими покупателями завода "Мотор Сич" есть российский интерес.

Глава Укроборонпрома Айварас Абромавичус заявил в четверг, что китайская компания Skyrizon уже приобрела более 50% акций запорожского завода "Мотор Сич". "Сделка нам досталась по наследству, акции частного предприятия были приобретены китайскими инвесторами", — сказал он. На вопрос, стоит ли за китайскими покупателями "Мотор Сич" российский интерес, Абромавичус ответил, что "по слухам, есть такие опасения". Чтобы их исключить, "мы направили в Антимонопольный комитет запрос о продлении сроков лицензирования на два месяца". "Надеюсь, в течение этого времени комитет примет решение", сказал Абромавичус. По его словам, будет проведен аудит взаимоотношений Конструкторского бюро "Ивченко прогресс" и завода "Мотор Сич".

Как сказал "Правде.Ру" председатель Комиссии по оборонно-промышленному Государственной Думы Владимир Гутенев, у отечественной оборонки интереса к "Мотор Сич" "уже быть не может". "У нас активно использовались двигатели, которые завод производил: на Бе-200, на учебно-боевом Як-130, на некоторых моделях вертолетов, но когда начались санкционные проблемы, Российская Федерация была вынуждена провести импортозамещение украинского авиационного кластера с более чем 50 предприятиями", — отметил депутат. В результате на заводе имени Климова был построен двигатель ВК-2500, превосходящий украинский аналог, добавил он.

Для украинцев, продолжил Владимир Гутенев, критически важно в условиях потери российского рынка было определиться с судьбой завода. Было два варианта. Или "вход американцев", что привело бы, по мнению депутата, к полной деградации предприятия и, со временем, его закрытию. Или продажа завода китайцам. Китайцы представляются "наиболее удачными временными союзниками Украины", поскольку для них проблема двигателестроения очень остра, и они "хотят получить компетенции хорошей украинской школы".

"Но в условиях разрушенной документальной и прикладной науки, невозможности опережающими темпами создавать новую научно-техническую продукцию, после того, как эти компетенции китайцами будут получены и освоены, а наиболее талантливые конструкторы, возможно, переберутся в Поднебесную, чтобы послужить фундаментом создания китайской двигателестроительной школы, "Мотор Сич", к сожалению, прекратит свое существование", — сказал Владимир Гутенев.

Стоит только сожалеть о недальновидной политике украинских властей, которые, разорвав кооперационные связи, фактически уничтожили одно из ведущих предприятий Украины", — заключил депутат Госдумы.

В настоящее время компания производит авиадвигатели для вертолетов Ми-8, Ми-17, Ка-226, самолетов Ан-70, Ан-124, Ан-140, Ан-148, Як-130, агрегаты для перекачки газа и энергетическое оборудование.

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Темы мотор сич впк украины владимир гутенев импортозамещение
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