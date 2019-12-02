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Автор Редакция military.pravda.ru

О чем будут говорить с Путиным военные моряки

Силовые структуры » Министерство обороны

Правительство России затягивает выполнение программ по модернизации ВМФ, это недопустимо в сложной геополитической обстановке, считает капитан первого ранга запаса Михаил Ненашев.

2 декабря президент России Владимир Путин начинает серию совещаний по военной тематике. В этот раз они будут посвящены состоянию и перспективам развития Военно-морского флота (ВМФ).

Как сказал "Правде.Ру" председатель Общероссийского движения поддержки флота, капитан первого ранга запаса Михаил Ненашев, военачальники, морские и кораблестроительные, очень тщательно, активно готовятся к совещанию в условиях, когда роль Военно-морского флота становится все более значимой. "Мы это видим и по направлению войны с международным террористическим интернационалом в Сирии, и по обстановке в Арктике. Мы это чувствуем и по другим направлениям", — отметил Михаил Ненашев.

По его словам, на совещании с Верховным главнокомандующим будут продвигаться ранее поставленные задачи. "К сожалению, без политической воли со стороны главы государства очень многие вопросы вязнут в согласованиях, в межведомственных разногласиях. Правительство России без давления со стороны главы государства удлиняет реализацию тех или иных программ", — отметил общественный деятель.

Например, было принято решение производить свои турбины для того, чтобы ставить их на корабли вместо украинских. "Сейчас турбины сделаны. Но сколько надо было устраивать разгоны, принимать воспитательные меры, это только знают те, кто этим занимается".

Кроме того, по словам капитана первого ранга, уже более 6 лет ВМФ говорит о необходимости установки отечественного программного обеспечения, так как "все, что делается по линии перехода на наши высокотехнологичные инновационные программы, проекты, все тормозится отсутствием в России отечественного софта".

"Корабль мы построим. Но если нет необходимого уровня вооружения, радиолокационного обеспечения, электронной начинки, то корабль сам по себе и не нужен", — сказал Михаил Ненашев. Как резюмировал эксперт, только из-за того, что военная бюрократия внутри Минобороны, правительства России задерживает финансирование, российский флот не имеет столь нужного обороне страны крейсера "Адмирал Нахимов".

"Адмирал Нахимов" — один из четырех тяжелых атомных ракетных крейсеров проекта 1144 "Орлан". В замене нуждается не только вооружение, но и все прочие системы корабля. Предполагается, что после модернизации "Нахимов" будет способен применять новейшую сверхдальнобойную зенитную ракету 40Н6 (принята на вооружение в 2018 году) с дальностью поражения до 400 километров). Помимо модернизированного С-300Ф, на корабле, скорее всего, установят новейший ЗРК "Полимент-Редут", а имеющиеся ЗПРК "Кортик" заменят на современные "Панцирь-М". В арсенале крейсера появятся антиторпеды "Пакет-НК". Будет заменено радиотехническое вооружение корабля, сменят и гидроакустический комплекс. Также на корабль была установлена новая боевая информационно-управляющая система.

Сдача корабля флоту запланирована на 2022 год, но, скорее всего, будет отложена до 2024-2025 гг. Изначально модернизация корабля оценивалась в 50 миллиардов рублей, но вполне возможно, что перевалит отметку в 100 миллиардов. По мнению противников модернизации "Нахимова", гораздо более целесообразным выглядел бы отказ от этой программы, а средства можно было бы направить на строительство новых, современных кораблей. Сторонники настаивают на том, что они не смогут быть вооружены так мощно, как "Нахимов" и совершать дальние походы.

Как сообщала "Правда.Ру", открывая  14-ю серию совещаний по оборонной тематике, российский президент отметил, что военно-морской флот должен быть высокотехнологичным и оборудованным техникой последних поколений.

Темы михаил ненашев владимир путин военно-морской флот
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