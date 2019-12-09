"Цербер" - воздушный БПЛА с гранатометом

СМИ сообщают, что в США вот-вот начнутся испытания нового БПЛА "Цербер", причем использоваться он будет не для разведки и целеуказания, а непосредственно для огневой поддержки, поскольку на вооружении у него находится…гранатомет. Отдельные журналисты договорились до того, что его могут применить даже для покушения на нашего президента. Что ж — для покушений много чего применялось в прошлом и много чего будет использоваться в будущем. Но есть специальные службы, которые занимаются обеспечением безопасности глав государств. Но про "Цербер" с гранатометом — это интересно, и вот сегодня мы вам об этом и расскажем.

Считается, что новый боевой дрон будет применяться в качестве оружия против пулеметных гнезд и минометных расчетов в ближнем бою, причем особенно в тех случаях, когда на поддержку авиации рассчитывать не приходится. Новый дрон отличается малым весом, его можно носить в рюкзаке, интерфейс у него самый современный, и, что самое главное, на нем удалось добиться точной стрельбы.

Первыми дроны с гранатометами (и гранатами) на борту использовали однако не военные, а террористы. Они покупали коммерческие квадрокоптеры и модернизировали их так, что они превращались в боевое средство. В 2011 году молодой мусульманин из штата Массачусетс при помощи такого вот дрона планировал совершить покушение на президента США.

Создателем этой "машинки" является австралийская фирма Skyborne, причем сначала их разработкой заинтересовались австралийские военные, а затем вслед за ними интерес проявил и Пентагон. И конечно, директор компании Майкл Криг тут же заявил, что сотрудничать с армией США они будут непременно и проведут совместно с американцами весь цикл положенных испытаний, чтобы точно выяснить все достоинства и недостатки их разработки.

Казалось бы, ну что тут сложного — установить (или подвесить!) гранатомет на дрон? Берем готовый дрон, устанавливаем на него видеокамеру, затем под ним "трубу" с реактивной гранатой, чтобы не было отдачи и… все! "Летающий гранатомёт" готов! Но это так гладко лишь в нашем воображении и на бумаге. На деле вооружить дрон гранатометом — это сложная инженерная задача. Во-первых, важен калибр гранаты. Во-вторых, ее вес и вес ее пусковой установки. В-третьих, нужно учесть емкость батарей питания или топливных баков дрона, чтобы обеспечить его приемлемой дальностью и продолжительностью полета.

А еще боевой дрон такого типа должен быть и сам достаточно легким и компактным. И если мы выберем для его вооружения 40 мм гранатомет, то желательно, чтобы граната в нем была бы не одна. А несколько гранат — это большой вес! "Цербер" же весит всего лишь 4,5 кг, но при этом может поднять вес в 6 кг и доставить его на очень даже приличное расстояние в 5 км, причем со скоростью 80 км/ час.

Оказалось, что в реальном бою очень трудно добиться точного прицеливания. Прежде всего, из-за ветра, дождя, снега, дыма и пыли цель не так-то легко опознать, особенно если стрелять с расстояния в 300-500 метров, да еще во время действий в городских условиях. А подлететь на более близкое расстояние слишком рискованно — дрон могут заметить и сбить огнем из автоматического оружия. Так, кстати, и случилось при покушении на президента Венесуэлы Николаса Мадуро, когда в августе прошлого года его попытались убить именно при помощи дрона. Он был вовремя замечен и уничтожен.

Кроме того, есть и проблема с отдачей. Любой выстрел — это отдача, а отдача влияет на летающий аппарат не лучшим образом. Как с ней бороться? Да очень просто: сделать гранатомет безоткатным. То есть подвесить под дрон трубу, открытую с обеих торцов. Внутри разметить гранату, заряд и противовес — "мешочек с дробью" равно по весу гранате. Тогда при выстреле граната полетит в одну сторону, а "противомасса" в другую. Отдачи не будет, но зато дрону придется нести лишний вес. И если на нем стоит, скажем, четыре трубы, а в каждом граната по 750 г, то это 2250 г боевого веса, плюс заряды пороха, но еще и 2250 г — противомассы. Итого — 4500 г. То есть в 6 кг. груза создатели дрона вроде бы укладываются, но зато на нем будет всего лишь четыре заряда.

Речь также идет о могуществе используемого боеприпаса. Например, те же самые 720 г весила русская противопехотная граната РГ-14 образца 1914 года, хорошо знакомая старшему поколению граждан России если не по факту использования, то по урокам физкультуры, где метанию гранаты обучали именно при помощи муляжей таких гранат. Известно, что дальность разлета осколков такой гранаты составляла 15-20 метров, что в принципе достаточно для поражения таких целей, как пулеметный или минометный расчет на поле боя. Однако ее диаметр — калибр, так сказать, составлял 57-59 мм. Американская граната к гранатомету калибра 40×46 мм сегодня выпускается 25 производителями в 18 странах мира. То есть это распространенный и довольно эффективный боеприпас, но по сравнению даже с такой старой ручной гранатой, как РГ-14, он все-таки слабоват, поскольку убойная дальность разлета осколков у 40 мм гранаты всего лишь пять метров. А что это значит? Это значит, что стрелку-оператору такого вот БПЛА надо будет… очень хорошо прицеливаться! А вот с этим-то у дронов имеются определенные и существенные проблемы.

Выяснилось, например, что квадрокоптеры-дроны не очень хорошая летающая платформа для гранатометов и иных видов огнестрельного оружия, поскольку их трудно наводить на цель, они подвержены так называемой "валежке". То есть одно дело разведка и фотосъемка объектов на поле боя, и совсем другое — прицельная стрельба.

Дрон с четырьмя пропеллерами в полете раскачивается, и его пилоту все время приходится работать джойстиком, чтобы выдержать направление полета. А тут у него на экране будет все время "скачущее" перекрестие прицела, и ему нужно быть одновременно и дрон вести, и наводить перекрестие на цель. Так, например, белорусский телеканал "ВоенТВ" уже показывал спецподразделения армии Белоруссии, которые на учениях применяли дрон квадрокоптерной системы, оснащенный противотанковым гранатометом "Аглень". И там было хорошо видно, что этот дрон летал неустойчиво.

Поэтому создатели "Цербера" поставили на него три винта. Вроде бы такая система позволяет добиться большей устойчивости аппарата в полете. А большая устойчивость и управляемость как раз и являются залогом надежного поражения цели.

Что и говорить — новинка весьма перспективная. Допустим, наша часть находится в пяти километрах от глинобитной деревни каких-нибудь аборигенов или от поселка особняков из цельнолитого железобетона. И оттуда ведется пулеметный огонь, и вся местность перед ними простреливается. И вот вместо того, чтобы вызывать танки, БТР, огонь артиллерии или сравнять это место с землей при помощи вакуумных бомб, сброшенных с самолетов (а стоимость их весьма велика!), мы отправляем туда всего один такой вот дрон, и он, сделав всего четыре выстрела, уничтожает оба обнаруженных там пулеметных гнезда.

Проблема лишь в том, где именно применять такие устройства, поскольку высокотехнологичный противник вполне может в свою очередь применять системы радиопротиводействия и… полностью обездвижить любые дроны. Значит главная цель австралийского "Цербера" — это все же бандитские формирования на Ближнем Востоке и странах Азиатского региона. Но создать что-то аналогичное могут и такие страны, как Пакистан, Турция и даже Сомали или Нигерия. Так что в принципе неизвестно, где, когда и даже кем и против кого это "высокотехнологичное" оружие будет в скором будущем использовано!

Кстати, президент РФ Владимир Путин уже подписал закон, который разрешает сотрудникам ряда ведомств сбивать беспилотники в случае возникновения угрозы безопасности. Разрешено подавлять их сигналы, выводить из строя аппаратуру управления и… уничтожать всеми доступными способами!