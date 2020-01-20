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Автор Георгий Иванович

Особенности и преимущества российского комплекса "Авангард"

Силовые структуры » Министерство обороны

С момента презентации президентом РФ Владимиром Путиным гиперзвуковой системы "Авангард" Федеральному собранию и всему миру не прошло и двух лет. И вот первый полк с этим вооружением 27 декабря заступил на службу в оренбургской 13-ой ракетной дивизии под городком с говорящим названием Ясный.

"Мультики", — твердили скептики.

"Все это только картинки", — вторили им другие.

И вот эти "мультики" переехали с картинок в реальность и стоят наяву, в железе.

Китай и США пока отстают

Почти два года — это много или мало для наладки серийного производства гиперзвукового оружия? Китай свой гиперзвуковой боевой блок DF-ZF ставил на вооружение в течение 5 лет. Поставили, кстати, в 2019 году, но серийное производство до сих пор не наладили. Система хорошая, хоть и в два раза более медленная, чем российский "Авангард".

США свой Falcon HTV-2 запустили впервые в 2010 году и с тех пор всё топчутся на месте. Еще один свой проект, AHW (Advanced Hypersonic Weapon), с момента проведения первого испытания мучают уже восемь лет. Украинцы в 2017 году тоже включились в гонку, но у них пока только проект.

Разработка гиперзвукового оружия — задача очень сложная

У России во время разработки "Авангарда" тоже были непростые периоды. В частности, первые испытания прошли неудачно, в связи с чем правительство даже подумывало остановить финансирование и закрыть проект, однако разработчики уговорили дать им еще время. Как можно увидеть, не все получается сразу, но это не повод кричать "все пропало".

Так что собой представляет система "Авангард"? Это ракетный комплекс, состоящий из двух частей: межконтинентальной баллистической ракеты и, собственно, гиперзвукового управляемого боевого блока. В нем-то и скрывается вся новизна и интрига.

При запуске "Авангарда" поначалу все происходит как обычно — баллистическая ракета стартует, поднимается, а затем от неё отделяется боевой блок, разгоняющийся до чудовищных скоростей в 20 Махов.

  • Один Мах — это примерно 1224 км/ч
  • 20 Махов — это порядка 24 тысяч км/ч

Безумная скорость? Невозможная? Возможная. И не самая большая. Например, когда российский орбитальный корабль-ракетоплан "Буран" входил в атмосферу, он разгонялся почти до 30 тысяч км/ч. И ничего, выдержал. Так что все возможно.

И вот на таких скоростях боевой блок "Авангарда", разогретый до температуры плавления титана, мчится к чужому континенту и маневрирует, чтобы усложнить задачу средствам наведения противоракетной обороны противника. А затем он раскрывается и разделяется на блоки индивидуального наведения, каждый из которых доставляет сотни килотонн ядерной мощи к цели. Далее взрыв, ядерная шапка и колоссальные разрушения.

Не то чтобы "Авангард" невозможно было сбить. Неуязвимого оружия попросту нет. Но, пожалуй, 50 американских Standard Missile 3 при одновременном залпе и при благоприятном раскладе справятся с ним. А это, по сути, означает, что десять "Авангардов" сводят на нет всю морскую компоненту американской ПРО.

Темы авангард ракетный комплекс гиперзвуковое оружие
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