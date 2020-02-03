Жизнь после ДРСМД: мир оказался на грани войны

Первого февраля исполнился год со дня заявления президента США Дональда Трампа о приостановке выполнения Вашингтоном обязательств по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и полгода с момента окончательного прекращения его действия (2 августа 2019 г.).

Последние несколько лет американская сторона основательно готовилась к выходу из данного договора. Еще с 2014 года на Капитолийском холме обсуждались "достоверные" разведданные о якобы нарушающей ДРСМД российской ракете 9М729 (модернизированная крылатая ракета наземного базирования комплекса "Искандер-М").

Первое обвинение американцев в нарушении Россией ДРСМД было сформулировано в письме президента США Барака Обамы Владимиру Путину, а с октября 2019 года сфальсифицированные Вашингтоном аргументы приобрели характер массированной антироссийской кампании в западных СМИ.

Сегодня совершенно очевидно, что надуманные тезисы США продвигались с целью перекладывания ответственности. В отличие от американских партнеров претензии нашей страны к ним по вопросу соблюдения ДРСМД были абсолютно предметными.

Первая претензия — ракеты-мишени

Для испытаний перспективных систем противоракетной обороны американские вооруженные силы активно используют баллистические ракеты-мишени "Гера", "Ариес", "Химера" и другие. Данные ракеты по существу являются баллистическими ракетами средней дальности, производство и испытания которых запрещены статьей VI ДРСМД.

Подобные испытания проводились Вашингтоном не таясь с 2001 года (на текущий момент проведено более 100 испытаний). Их хроника описана в открытом доступе на сайте Управления по противоракетной обороне Пентагона www.mda.mil (доступ к сайту с российский IP-адресов был закрыт после того, как эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО МИД России Владимир Козин сослался на него для доказательств нарушений Вашингтоном ДРСМД.).

Вторая претензия — ударные беспилотные летательные аппараты

В тексте статьи II ДРСМД под термином "крылатая ракета" понимается беспилотное, оснащенное собственной двигательной установкой средство, полет которого на большей части его траектории обеспечивается за счет использования аэродинамической подъемной силы. Данный термин полностью применим к американским ударным беспилотным аппаратам MQ-1B "Предатор" и MQ-9A "Риппер", имеющим дальность полета от 500 до 5500 км.

На данную претензию российской стороны американцы отмахивались, ссылаясь на кардинальное изменение качественного состава вооружения и на отсутствие в 1987 году беспилотников как класса.

Третья и главная претензия — пусковые установки Мк-41

Наземные пусковые установки, используемые для запуска противоракет "Стандарт-3" идентичны корабельным установкам Мк-41, позволяющим осуществлять пуски не только аналогичных противоракет, но и крылатых ракет "Томагавк". Размещение пусковых установок Мк-41 в составе комплекса "Иджис Эшор" на суше прямо нарушало положения статьи VI ДРСМД.

В ответ на российские аргументы Вашингтон возражал, что в пусковые установки систем ПРО внесены конструктивные изменения, делающие их не совсем идентичными Мк-41, и не способными осуществлять пуски крылатых ракет.

Испытание американцами крылатой ракеты наземного базирования (КРНБ), проведенное 18 августа 2019 года, через две с половиной недели после прекращения его действия, наглядно демонстрирует лукавство Вашингтона. Мк-41 наземного базирования могли запускать "Томагавки" всегда. Более того, еще с 12 мая 2016 года они были развернуты на румынской авиабазе Девеселу и уже тогда были способны поражать российские объекты.

Чем был важен ДРСМД

ДРСМД был единственным полностью реализованным договором в сфере контроля над вооружениями. С момента его подписания до контрольного срока в 1991 году были уничтожены 1846 советских и 846 американских ракет дальностью от 500 до 5500 км — все ракеты средней и меньшей дальности наземного базирования. На тот момент обе стороны были полностью удовлетворены выполнением Договора.

Наряду с Договором об ограничении систем противоракетной обороны (Договор по ПРО) и Договором о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ) ДРСМД был одним из ключевых элементов системы, складывавшейся десятилетиями.

Российская сторона стремилась сохранить ДРСМД до последнего момента. В ответ на нелепые доводы американцев Москва пошла на беспрецедентный по своей транспарентности шаг. 23 января 2019 года в парке "Патриот" состоялся совместный брифинг Минобороны и МИДа России, на котором были продемонстрированы ключевые тактико-технические характеристики ракеты 9М729, особенности ее эксплуатации и применения.

Внешнеполитическое ведомство было представлено заместителем Министра иностранных дел Сергеем Рябковым, а военное — начальником ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенантом Михаилом Матвеевским.

Несмотря на максимальную открытость российской стороны, представители США и ряда союзных им государств Запада от посещения брифинга отказались. Все российские аргументы ими не воспринимались, поскольку судьба ДРСМД на тот момент американцами была уже решена.

Выход США из Договора провоцирует эрозию других разоруженческих соглашений — Договора СНВ-III и Договора по открытому небу.

История развития системы контроля над вооружениями

Создание ядерного оружия в 1945 году закрепило за США статус монополиста в глобальной проекции силы.

Надежды мировой общественности на то, что Ялтинская конференция 1945 года создаст прочные основы для послевоенного мира и стабильности не оправдались.

Опасаясь распространения социализма в странах Европы и доминирования СССР на евразийском континенте, в этом же году штаб генерала Дуайта Эйзенхауэра по личному распоряжению президента США Гарри Трумэна разработал план "Тоталити", предусматривавший атомную бомбардировку 17 крупнейших советских городов.

В 1949 году планом "Дропшот" предполагалось сбросить уже до 300 ядерных бомб на СССР. А знаменитая фултонская речь премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля в марте 1946 года, образование НАТО в апреле 1949 года и подписание Трумэном в сентябре 1950 года директивы о развертывании американского ядерного оружия в Европе окончательно похоронили планы послевоенного сотрудничества "большой тройки".

Создание СССР в 1949 году атомной, а в 1953 — еще более мощной водородной бомбы произвело эффект "холодного душа" на умы американских лидеров.

Карибский кризис 1962 года, поставивший мир на грань глобальной ядерной войны, спровоцировал массовое антивоенное движение и стал переломным моментом. В мировой политике нарастало понимание пагубности бесконечной гонки ядерных вооружений.

Договор о нераспространении ядерного оружия

Многосторонний международный акт, призванный ограничить круг стран, обладающих ядерным оружием, был разработан Комитетом по разоружению ООН. Он был подписан 1 июля 1968 года и вступил в силу 5 марта 1970 года.

Его участниками являются почти все независимые государства мира за исключением Израиля, Индии, Пакистана, КНДР и Южного Судана.

Договор устанавливает, что государством, обладающим ядерным оружием, считается то, которое произвело и взорвало такое оружие или устройство до 1 января 1967 года. Таких государств было пять: СССР, США, Великобритания, Франция и Китай.

Контроль за нераспространением ядерного оружия осуществляется Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

Постепенно между СССР и США в 1960–1970 годах сложилось равновесие в вопросах стратегических наступательных ядерных вооружений. Только после этого Вашингтон пошел на соглашения с Москвой, подписав двусторонние договоры по ограничению стратегических вооружений и систем противоракетной обороны: ОСВ-1 и Договор по ПРО в 1972 году, а также ОСВ-2 в 1979 году.

Договоры ОСВ-1 и ОСВ-2

Данными соглашениями предусматривалось ограничение количества баллистических ракет и пусковых установок на текущем уровне. Они также требовали принимать на вооружение баллистические ракеты морского базирования строго в том количестве, в котором были ранее списаны устаревшие баллистические ракеты наземного базирования.

В дальнейшем договоры ОСВ эволюционировали в договоры СНВ, ознаменовавшие переход от ограничения роста стратегических наступательных вооружений к их сокращению.

Договор по ПРО

Договор об ограничении систем противоракетной обороны, подписанный 26 мая 1972 года, обязывал СССР и США отказаться от создания, испытания и развертывания систем или компонентов ПРО морского, воздушного, космического или мобильно-наземного базирования для борьбы со стратегическими баллистическими ракетами.

Каждая сторона обязалась иметь не более двух систем ПРО (вокруг столицы и в районе сосредоточения пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет), где в радиусе 150 километров могло быть развернуто не более 100 пусковых установок. В дальнейшем в июле 1974 года к Договору по ПРО был принят протокол, разрешавший иметь одну такую систему (для СССР — с центром в Москве, для США — в штате Северная Дакота).

13 декабря 2001 года президент США Джордж Буш-младший заявил об одностороннем выходе Вашингтона из данного Договора, после чего он сохранял силу еще в течение шести месяцев.

После выхода из Договора по ПРО Соединенные Штаты приступили к поэтапной реализации проекта по созданию глобальной системы противоракетной обороны, обеспечивающей защиту территории США, а также ее региональных сегментов (ЕвроПРО, ПРО на Ближнем Востоке, ПРО в Азиатско-Тихоокеанском регионе).

По мнению как российских, так и зарубежных военных экспертов, развертывание глобальной системы ПРО США приводит к формированию у американского руководства иллюзии безнаказанности, а также подрывает основы стратегической стабильности, предусматривающей паритет в стратегических наступательных вооружениях.

Договоры СНВ

Договором СНВ-I, подписанным 31 июля 1991 года в Москве, СССР и США предписывалось сократить ядерные арсеналы таким образом, чтобы у каждой из сторон осталось не более 6 тыс. боезарядов. Однако, слово "боезаряд" в контексте договора не следует понимать буквально: бомбардировщик "В-1В", способный нести до 24 ядерных боеприпасов засчитывался как одна единица.

Всего через полгода после подписания Договора СНВ-I Советский Союз прекратил свое существование. На его территории появились четыре независимых республики, имеющие ядерное оружие: Россия, Украина, Белоруссия и Казахстан. В связи с этим 23 мая 1992 года к договору было подписано дополнительное соглашение, известное как Лиссабонский протокол. В результате его выполнения единственной ядерной державой на постсоветском пространстве осталась Россия.

Договору СНВ-II, подписанному Борисом Ельциным и Джорджем Бушем-старшим 3 января 1993 года, запрещавшим использование баллистических ракет с разделяющимися головными частями, так и не было суждено стать ратифицированным Федеральным собранием Российской Федерации по причине невыгодных для России условий.

Действующий в настоящее время Договор СНВ-III был подписан Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой 8 апреля 2010 года и вступил в силу 5 февраля 2011 года. Срок его действия — 10 лет.

Договором СНВ-III предусмотрено сокращение ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков — до 700 единиц. Главным инструментом взаимного контроля за исполнением договора является инспекционная деятельность.

По имеющейся информации, в настоящее время у России имеется 816 единиц стратегических наступательных вооружений, а у США — 930 единиц.

Дальнейшая судьба Договора СНВ-III неясна. Дональд Трамп и его администрация продолжают спекулировать неопределенностью вокруг продления данного соглашения. Все чаще из уст американской стороны озвучиваются тезисы о нецелесообразности дальнейших разоруженческих договоренностей между США и Россией без придания им многостороннего статуса (с привлечением, прежде всего, Китая, уже неоднократно озвучивавшего свою негативную позицию по данному вопросу).

В случае отказа от продления Договора СНВ-III Россия и США уже в феврале 2021 года окажутся в дивном новом мире "свободного плавания" с полным отсутствием каких-либо юридических обязательств по ограничению стратегических наступательных вооружений.

Роль России в дальнейшем сохранении системы контроля над вооружениями

Нашей стране безусловно следует стремиться сохранить международную систему контроля над вооружениями. Но не любой ценой.

Нагнетая неопределенность вокруг продления Договора СНВ-III, Соединенные Штаты стремятся добиться максимально выгодных для себя условий — например, закрепления в тексте проекта Договора СНВ-IV перспективных российских стратегических вооружений, озвученных Президентом России в Послании к Федеральному Собранию 1 марта 2018 года.

Межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" подпадет под действие нового Договора СНВ. При этом авиационный ракетный комплекс "Кинжал", гиперзвуковой планирующий боевой блок "Авангард", беспилотные подводные аппараты и лазерное оружие не могут быть связаны данным Договором.

Сущность российской военной доктрины по-прежнему остается оборонительной. И перспективные вооружения России — асимметричный ответ на попытки США закрепить свое глобальное доминирование в мире.

В ядерной войне не может быть победителей и побежденных. Российская Федерация продолжит политику сдерживания, проявляя максимум мудрости, дальновидности и взвешенности.

Хотелось бы пожелать этого и американским партнерам.