Ядерная "новинка" Пентагона: почему России всё равно

Пентагон объявил о развертывании на подводных лодках баллистических ракет с ядерными боеголовками малой мощности. В целях противодействия "российской угрозе" — для чего же еще… Заместитель главы оборонного ведомства по политическим вопросам Джон Руд заявил, что таким образом снижается риск ядерной войны.

Чем НОВОЕ оружие России НАПУГАЛО Пентагон?

Таким образом, уверяют в Пентагоне, дан ответ тактическому ядерному оружию, которым располагает Россия.

Почему это объяснение устраивает далеко не всех

Правда, критики политики нынешней американской администрации уверены, что риск не снижается, а напротив увеличивается. Мощность ядерных боеголовок W76-2 составляет примерно треть от мощности бомбы, сброшенной на Хиросиму.

Соучредитель выступающей за ликвидацию ядерного оружия международной группы Global Zero Брюс Блэр подчеркнул, что не следует заблуждаться, полагая, будто ядерные боеприпасы малой мощности более пригодны для использования в конфликте. Любое применение подобного оружия рискует стать искрой для глобального конфликта, уверен он.

Изменится ли что-либо для России

Главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский согласен с этой точкой зрения.

"Надо понимать, что запуск такой ракеты по целям означает применение стратегического ядерного оружия независимо от типа боеголовки и ее мощности. Поэтому с точки зрения стратегической стабильности, стратегического паритета практически ничего не изменилось", — сказал эксперт "Правде.Ру".

В США утверждают, что характеристики ракеты "Трайдент" (устанавливаются на подлодках — прим.), на которые установлены эти боеголовки, позволяют применять их как высокоточное оружие с минимальным сопутствующим ущербом. Хотя вообще "про минимальный ущерб" применительно к ядерному оружию звучит странно, отметил Виктор Мураховский.

"Сам факт применения ядерного оружия независимо от мощности боеголовки будет означать переход к совершенно другим условиям ведения войны. При этом независимо оттого, где и как применят — по России или любой другой стране", — подчеркнул он.

По его словам, для России применение такой ракеты будет означать ответно-встречный удар всей мощью стратегических ядерных сил. И при этом все равно, какой мощности будет боеголовка.

Вторая сторона медали

Виктор Мураховский указал еще на один аспект проблемы: в США в настоящее время идет программа по обновлению ядерных боеголовок на ракетах "Трайдент" и "Минитмен".

"Ядерные боевые части имеют определенный срок службы. Там, конечно, длительный срок службы — несколько десятилетий. Но тем не менее, постепенно происходит деградация этих боеголовок на носителях. Поэтому американцы во многом были вынуждены запустить программу по обновлению ядерных боевых частей", — отметил он.

По словам эксперта, программа обновления состоит из нескольких этапов:

ракеты морского базирования;

ракеты наземного базирования;

тактические ядерные бомбы.

"И вот это первый шаг этого обновления. Дальше пойдет замена таких ядерных боевых частей на ракетах наземного базирования "Минитмен". По ядерным бомбам они обновление фактически завершают. Я напомню, они обновили свои ядерные арсеналы тактических ядерных бомб тоже на боевой части с меньшей мощностью. И в основном эти бомбы, этот арсенал расположен в Европе", — сказал эксперт.