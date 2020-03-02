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Автор Любовь Степушова

Мураховский: Турки перестанут хозяйничать в небе над Идлибом

Силовые структуры » Министерство обороны

Россия восполнит сирийским ВВС потери в самолетах и вертолетах, а для обеспечения бесполетной зоны над Идлибом туда будут переброшены средства ПВО "Бук", "Оса" и "Квадрат", считает эксперт Виктор Мураховский.

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Турецкие ВВС критически токсичны

Центр примирения враждующих сторон в Сирии заявил в воскресенье, что российская сторона после закрытия сирийскими властями неба над Идлибом не может гарантировать безопасность полетов турецкой авиации в САР.

Ранее это воздушное пространство полностью контролировалось турками. 1 марта два самолета правительственных ВВС оказались под огнем турецких F-16 (удары ракетами наносились с территории Турции), пилотам удалось катапультироваться, и сейчас с ними все в порядке.

Ранее корреспондент телеканала "Россия1" Евгений Поддубный заявил, что с появлением в небе над Идлибом турецких беспилотников Сирийская арабская армия (САА) понесла большие потери в технике и живой силе. В качестве примера репортер привел случай с уничтоженным при помощи турецкого беспилотника грузовиком, который перевозил имущество и боеприпасы одного из подразделений. Соцсети распространяли видео о поражении БТР и танков САА.

Сирия закрыла воздушное пространство 

Таким образом, объявление бесполетной зоны над Идлибом назревало. В воскресенье вечером Сирия закрыла воздушное пространство.

"Любые самолеты, нарушившие наше воздушное пространство, будут восприняты как враждебные и сбиты с целью не допустить выполнения ими задач", — цитирует SANA сообщение сирийского командования.

Результаты сказались сразу. По сообщению "Интерфакса", силы ПВО Сирии в воскресенье уничтожили шесть турецких ударных беспилотников над Идлибом, сообщил источник в Минобороны Сирии.

"В течение дня, 1 марта, сирийские средства ПВО уничтожили шесть ударных беспилотных летательных аппаратов вооруженных сил Турции над Идлибской зоной деэскалации", — сказал источник.

По словам сирийских военных, турецкие беспилотники "наносили удары по позициям правительственных войск, поддерживая действия боевиков".

Турция нарушила сочинские соглашения

Как сказал "Правде.Ру" главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский, по сочинским соглашениям турецкая боевая авиация не может действовать в воздушном пространстве Сирии. Возможны в районе Идлиба действия беспилотных аппаратов Турции совместно с российскими беспилотными аппаратами для разведки с целью контроля обстановки.

По словам эксперта, если Турции необходимо задействовать свою авиацию в воздушном пространстве в Сирии, то она, по согласованию с российской стороной, запрашивает такие полеты, в основном, вертолетов, например, для перемещения военнослужащих между наблюдательными постами, которые установлены сочинскими соглашениями.

"Теперь в связи с действиями турецкой стороны и ударами турецких беспилотников по сирийским войскам сирийцы закрыли воздушное пространство", — отметил Виктор Мураховский.

"И мы теперь не можем гарантировать соблюдение соглашений с Турцией ни по полетам турецких беспилотников над Идлибом, ни по использованию турецкой авиации. Теперь все карты на сирийской стороне, а предпосылками этого стали противоправные действия турецкой стороны, которая нарушила все положения этих соглашений с Россией", — добавил он.

 Россия восполнит Сирии потери в технике

По словам эксперта, понесенные потери в технике существенны для сирийских ВВС.

"Но, насколько я понимаю, сейчас сирийцы быстро наращивают возможности своей войсковой группировки противовоздушной обороны в этом районе, и свободных действий турецкой авиации уже не будет. Комплексы войсковой ПВО типа "Бук", "Оса", "Квадрат", задействованные на юге в районе Дамаска для отражения ударов Израиля, по крайней мере, часть этих комплексов сирийцы перебрасывают в район Идлиба", — заметил эксперт.

По словам Виктора Мураховского, "у нас все-таки есть еще запас техники советского производства: и самолеты, и вертолеты, и танки. Так что Сирия получит необходимую авиацию взамен убывшей".

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