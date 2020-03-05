Эксперт: ЗРК С-200 в Идлибе бессильны против F-16

Комплексы ПВО С-200 не представляют угрозу для истребителей F-16, особенно в условиях гористой местности севера Сирии, считает военный эксперт Олег Пономаренко.

Войска Асада попытались сбить турецкий F-16 с помощью ЗРК С-200

С-200 не сработал против F-16 в Сирии

Портал Al-Masdar информировал во вторник, что сирийские подразделения противовоздушной обороны (ПВО) атаковали турецкий истребитель F-16 на северо-западе Сирии при помощи зенитной ракетной системы С-200. По данным портала, сообщений о поражении самолета в результате данной атаки не поступало.

Отмечается, что турецкий истребитель, вероятнее всего, уклонился от сирийской ракеты, после чего покинул сирийское воздушное пространство.

Причины неудачи: техническая и тактическая

Как сказал "Правде.Ру" военный эксперт Центра стратегической конъюнктуры Олег Пономаренко, причина неудачи сирийской ПВО в том, что система С-200, разработанная в СССР "пару поколений назад", не очень подходит для противодействия тактической современной авиации, в частности, самолету F-16.

"F-16 технически способны противостоять таким системам как С-200 не только в том плане, что могут применить противозенитные маневры, но вовремя предупреждаются о наведении противоракет средствами радиоэлектронной борьбы, которые действуют, в том числе, в автоматическом режиме", — сказал Олег Пономаренко.

Эксперт добавил, что вторая причина — тактическая: гористая местность театра военных действий в Идлибе способствует срыву сопровождения и уходу самолета в безопасный район.

"События в Ливии уже в 1986 году показали, что комплексы С-200 показали себя не очень хорошо. Понятно было желание стран третьего мира закупать уникальные, дальнобойные по тем временам комплексы, которые способны обстреливать воздушную цель на расстоянии более сотни или 1,5 сотен километров. Тем не менее, для действий по маневренной тактической авиации на небольших высотах, эта система не очень подходит. Поэтому вероятность того, что сирийцы успешно будут применять эти комплексы в Идлибе — минимальна", — сказал Олег Пономаренко.

Сирийская авиация уязвима без современной защиты

Тем более, добавил он, что можно стрелять ракетами "воздух-воздух", не заходя в воздушное пространство Сирии. Именно так, по некоторой информации, были сбиты два сирийских бомбардировщика Су-24.

"Ракеты, применяемые F-16 это, либо это ракеты большей дальности, либо ближнего боя. Если мы говорим о ракетах класса AIM-120, то их радиус действия — это порядка сотни километров в зависимости от конкретного варианта. Если мы говорим о ракете класса Sidewinder, то это несколько десятков километров. В любом случае истребительная штурмовая бомбардировочная авиация в Сирии действует на удалении 15-20 км от границы Турции и поэтому уязвима без современных средств радиоэлектронной защиты", — отметил Олег Пономаренко.

Справка. Зенитный ракетный комплекс: С-200 предназначен для уничтожения воздушных целей на максимально возможных дальностях, самолетов разведки, управления, постановщиков помех и носителей авиационных ракет "воздух-земля", а также уничтожение высотных, скоростных и малоразмерных целей.

Зенитная управляемая ракета (ЗУР)- двухступенчатая, собранная по нормальной аэродинамической схеме, имеет 4 твердотопливных стартовых двигателя и один маршевый двигатель, работающий на жидком ракетном топливе.

Максимальная дальность поражения — 255 км

Минимальная дальность поражения — 17 км

Верхняя граница зоны поражения — 40800 м

Нижняя граница зоны поражения, — 300 м

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