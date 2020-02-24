Американские истребители F-35 и F-22 выходят из строя после воздействия на них российских станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые размещены на базах ВКС (Воздушно-космических сил) в Сирии.
"Случайно оказавшиеся неподалеку" от баз РФ истребителям F-35 и F-22 не поздоровилось из-за работы комплекса РЭБ: он критично повредил бортовую электронику американских истребителей.
"Российская база ВКС в сирийском Хмеймиме и военно-морская в Тартусе, в этом смысле, служит полигоном не только для обкатки российского оружия, но и является весьма привлекательным объектом интереса для иностранных военных. В нейтральном пространстве постоянно находятся патрульные противолодочные самолеты Р-8А Посейдон и самолеты радиоэлектронной разведки RC-135W с авиабазы Суда-Бэй на Крите", — пишут авторы Телеграм-канала "Русский Демиург".
"Во время отражения очередного массированного налета дронов на Хмеймим, включившаяся у русских аппаратура РЭБ критично повредила бортовую электронику случайно оказавшимся неподалеку истребителям F-35 и F-22. Пилоты с большим трудом сумели вернуть крайне плохо слушающиеся управления машины домой", — пишет аналитическое издание The National Interest.
То есть, российские РЭБ — не менее эффективное средство против неприятеля, чем ракеты. Зачем сбивать, ели можно просто сжечь электронику.
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