Истребители пятого поколения F-35I Adir ВВС Израиля в ходе нанесения ударов по лагерю Ашраф использовали позывные F-35A Lightning II ВВС США.
Об этом в своем личном аккаунте в социальной сети Twitter написал военный эксперт Бабак Тагвей.
Данное обстоятельство, убежден аналитик, и спровоцировало запрос Ирака на запрет полетов боевых самолетов Соединенных Штатов Америки и их союзников над территорией страны Среднего Востока.
Замена позывных, сообщает обратившее внимание на замечание Бабака Тагвея агентство Avia. pro, наглядно показывает, как F-35I могут обманывать зенитные ракетные комплексы Российской Федерации и Сирийской республики.
Напомним, что вчера, 19 августа, Военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по лагерю Ашраф и базе Аль-Хашд аш-Шааби с военными Ирана. Сами же объекты, отметим, находились на территории Ирака.
Американское аналитическое издание Business Insider поставило Израиль на 16-ое место рейтинга сильнейших армий мира.
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