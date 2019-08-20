Эксперты: сменившие позывные истребители ВВС Израиля обманули С-400

Истребители пятого поколения F-35I Adir ВВС Израиля в ходе нанесения ударов по лагерю Ашраф использовали позывные F-35A Lightning II ВВС США.

Об этом в своем личном аккаунте в социальной сети Twitter написал военный эксперт Бабак Тагвей.

Данное обстоятельство, убежден аналитик, и спровоцировало запрос Ирака на запрет полетов боевых самолетов Соединенных Штатов Америки и их союзников над территорией страны Среднего Востока.

Замена позывных, сообщает обратившее внимание на замечание Бабака Тагвея агентство Avia. pro, наглядно показывает, как F-35I могут обманывать зенитные ракетные комплексы Российской Федерации и Сирийской республики.

Напомним, что вчера, 19 августа, Военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по лагерю Ашраф и базе Аль-Хашд аш-Шааби с военными Ирана. Сами же объекты, отметим, находились на территории Ирака.

Американское аналитическое издание Business Insider поставило Израиль на 16-ое место рейтинга сильнейших армий мира.

Читайте также:

Что США, Китай и Россия будут использовать в Третьей мировой войне.