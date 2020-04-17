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Автор Евгений Стриж

МИ-38: теперь и "на гражданке"?

Силовые структуры

26 февраля специалисты компании "Вертолеты России" сообщили приятную новость: обновленные "МИ-38" уже доступны к покупке гражданскими лицами и первый вертолет новой серии уже передал покупателю (им оказалась компания "Газпромбанк Лизинг").

"Передать первый вертолет новой серии заказчику — важный для нас этап. Мы доказали, что линии КВЗ (Казанский вертолетный завод) готовы к работе, открыты для потенциальных покупателей, в том числе — для коммерческих. Будем принимать и госзаказы.

Серийно мы планируем выпустить около 100 вертолетов до 2030 года — цифра выведена из наших прогнозных данных по спросу на рынке", — отметили в руководстве "Вертолетов России".

Характеристики вертолета

Обновленный "МИ-38" в гражданской вариации — это комфортабельный салон, современный навигационный комплекс с поддержкой новейших опций спутниковой навигации. В вертолете используются цветные жк-дисплеи.

Двигатель вертолет получил еще от советского "предка": поставленный на "МИ-38" силовой агрегат под индексом "ТВ7-117В" изначально создавался на базе ТВ7-117В, придуманного как раз в СССР. Мощность установки — 2800 лошадиных сил.

Отметим, что "МИ-38" не стоит путать с "МИ-38Т", который является более тяжелым транспортником, ориентированным на военные нужды. Благодаря значительной переработке "под гражданку" дальность полета "Ми-38" смогли довести до 1200 км, при этом сохранив возможность перевозки до 5 тонн груза как внутри, так и частично не внешней подвеске. В салоне с комфортом могут расположиться 10 человек.

Перспективы и планы

"Можно сейчас уверенно сказать — КВЗ без работы по этому проекту не останется. Как минимум 100 вертолетов у нас уже есть в разных заказах, также мы ставим задачи увеличить не только объем их выпуска, но и качество обслуживания, сервиса уже проданных машин. И переданный "Газпромбанку" вертолет — это не какой-нибудь "тестовый экземпляр" — это полностью готовая к работе машина, и она докажет свою надежность", — приводит пресса слова гендиректора "Вертолетов России" Андрея Богинского.

Однако, по данным зарубежной прессы, иностранные покупатели пока с осторожностью присматриваются к новинке. Несмотря на то, что вертолет показали на выставках "МАКС 2019" и "Дубай Эйр Шоу 2019", на январь 2020 года было известно лишь об одном контракте с зарубежным заказчиком. Однако усилия по продвижению машины рано или поздно окажут свое влияние.

Пока же интерес клиентов значительно остужают два фактора: достаточно высокая цена (около 15 млн. долларов) и наличие опасений касательно недоработок, характерных для любой новой техники.

Фото:naked-science.ru

Темы ми-38 андрей богинский вертолеты россии гражданская авиация
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