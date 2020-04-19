Ту-160М - что нового?

Первые полеты самолетов серии "Ту-160" начались еще в 1981 году. И сверхзвуковой бомбардировщик с уникальным крылом изменяемой стреловидности оказался настолько удачным проектом, что используется и сегодня.
Конечно же, его модернизируют — и именно о новом варианте, "Ту-160М", пойдет речь в этой статье. Что же добавили в проверенный временем самолёт?
Интересно, что частично самолеты "Ту-160М" собираются на базе еще советских машин.
"На тестовом экземпляре под номером "8-04" использовалась только модернизация компонентов, так называемая "малая" модернизация. Двигатели и планер оставили без изменений", — сообщил источник ТАСС.
Как отмечали в ТАСС со ссылкой на анонимный источник с Казанского авиационного завода, первый "Ту-160М" собрали еще в ноябре 2019 года, впереди у машины сначала наземные, а затем и летные испытания.
Эти данные позднее подтвердили в РБК:
Отметим, что еще в 2018 году для "Туполева" был готов контракт, по которому до 2027 года нужно было поставить 10 обновленных самолетов. И первый "Ту-160М" планируется сдать уже в 2021 году.
Принципиальным отличием обновленных самолетов станет новейшая электроника. В частности, специалисты отмечают навигационные системы и комплексы РЭБ, существенно расширяющие возможности самолета.
Также обновят и системы вооружений: самолет сможет нести новейшие крылатые ракеты и бомбы. Так, регулярно упоминается российская новинка "Х-БД" — крылатая ракета с дальностью не менее 5 000 км, работы над которой ведутся с 2017 года.
Новинку предполагается использовать в том числе с ядерным боеприпасом. По словам военных экспертов, параметры ракеты соответствуют новой тенденции: стараться не попадать своей авиацией в радиус действия вражеской ПВО.
Однако не забывают у нас и про новые разработки: помимо модернизации "Ту-160" проектируются и новые самолеты.
Пока информации немного, но, по данным издания "naked-science", строить самолеты будут на платформе "ПАК ДА", которая предполагает небольшие стратегические бомбардировщики, в некотором роде аналогичные штатовским "B-2 Spirit".
Работы по проекту "ПАК ДА" ведутся с 2009 года силами компании "Туполев", а в августе 2019 года пресса получила данные о том, что проектные работы практически закончены и начинается создание тестовых образцов. Тогда же стали известны и некоторые цифры: дальность новинки должна быть не менее 15 000 км, летать она будет на дозвуковой скорости и сможет нести примерно 35 тонн нагрузки.
Фото:rt.vk34.ru
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