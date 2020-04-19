Ту-160М - что нового?

Первые полеты самолетов серии "Ту-160" начались еще в 1981 году. И сверхзвуковой бомбардировщик с уникальным крылом изменяемой стреловидности оказался настолько удачным проектом, что используется и сегодня.

Конечно же, его модернизируют — и именно о новом варианте, "Ту-160М", пойдет речь в этой статье. Что же добавили в проверенный временем самолёт?

Как продвигается модернизация

Интересно, что частично самолеты "Ту-160М" собираются на базе еще советских машин.

"На тестовом экземпляре под номером "8-04" использовалась только модернизация компонентов, так называемая "малая" модернизация. Двигатели и планер оставили без изменений", — сообщил источник ТАСС.

Как отмечали в ТАСС со ссылкой на анонимный источник с Казанского авиационного завода, первый "Ту-160М" собрали еще в ноябре 2019 года, впереди у машины сначала наземные, а затем и летные испытания.

Эти данные позднее подтвердили в РБК:

2 февраля 2020 года обновленный самолет совершил первый полет — длился он около 30 минут и проходил на высоте в 1,5 км.

Отметим, что еще в 2018 году для "Туполева" был готов контракт, по которому до 2027 года нужно было поставить 10 обновленных самолетов. И первый "Ту-160М" планируется сдать уже в 2021 году.

Что обновят

Принципиальным отличием обновленных самолетов станет новейшая электроника. В частности, специалисты отмечают навигационные системы и комплексы РЭБ, существенно расширяющие возможности самолета.

Также обновят и системы вооружений: самолет сможет нести новейшие крылатые ракеты и бомбы. Так, регулярно упоминается российская новинка "Х-БД" — крылатая ракета с дальностью не менее 5 000 км, работы над которой ведутся с 2017 года.

Новинку предполагается использовать в том числе с ядерным боеприпасом. По словам военных экспертов, параметры ракеты соответствуют новой тенденции: стараться не попадать своей авиацией в радиус действия вражеской ПВО.

Что еще хотят построить военные

Однако не забывают у нас и про новые разработки: помимо модернизации "Ту-160" проектируются и новые самолеты.

Пока информации немного, но, по данным издания "naked-science", строить самолеты будут на платформе "ПАК ДА", которая предполагает небольшие стратегические бомбардировщики, в некотором роде аналогичные штатовским "B-2 Spirit".

Работы по проекту "ПАК ДА" ведутся с 2009 года силами компании "Туполев", а в августе 2019 года пресса получила данные о том, что проектные работы практически закончены и начинается создание тестовых образцов. Тогда же стали известны и некоторые цифры: дальность новинки должна быть не менее 15 000 км, летать она будет на дозвуковой скорости и сможет нести примерно 35 тонн нагрузки.

Фото:rt.vk34.ru