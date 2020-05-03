ВВС США окончательно отказались от 8-дюймовых дискет

Эра дискет была достаточно короткой — представленные впервые еще в 1960-х годах и закрепившаяся на рынке в 80-х технология уже к 2000-м годам начала "страдать" сначала от дисков, а затем и от флэш-накопителей и карт памяти.
Однако армейские структуры, как известно, "обновляются с трудом" — не стала исключением и американская армия, в частности, ВВС, которые официально прекратили использовать 8-дюймовые дискеты лишь в 2019 году. Что на них хранили?
"ВВС США наконец-то заменили свои старые 8-дюймовые дисководы", — писали многие СМИ в 2019.
Использовались они, согласно данным прессы, для передачи сообщений о чрезвычайных действиях ядерным силам США по всему миру. На замену давно устаревшей технологии придут современные SSD-накопители (твердотельные "флешки", не имеющие подвижных частей).
Военно-воздушные силы знали, что система старая, но работала она без проблем — что называется, "была проверена временем". В последние три десятилетия ядерные силы США также отошли на второй план в области финансирования, поскольку конец Холодной войны привел к снижению напряженности в отношениях между ядерными державами.
Диски являлись частью системы SACCS — Стратегической автоматизированной системы командования и управления. Содержались на них голосовые команды, которые в виде кодированных сообщений рассылали по "точкам" ядерных сил США. При этом создана она была еще в 1960-х и до недавнего времени, по словам специалистов Управления государственной отчетности "Об устаревших системах", работала на программном обеспечении 70-х годов, так что дискеты были там "как родные".
Так что замена дискет на SSD-накопители — лишь первая "ласточка" модернизации системы SACCS: еще в 2016 году началась масштабная программа по замене ПО и оборудования.
Однако некоторые эксперты отмечают и плюсы такого подхода:
"Это старая, но надежная система, и взломать ее сегодня — задача не из легких: принципы взлома и работы хакерских групп давно поменялись", — отмечают в СМИ.
Фото:bustle.com
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