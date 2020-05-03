ВВС США окончательно отказались от 8-дюймовых дискет

Эра дискет была достаточно короткой — представленные впервые еще в 1960-х годах и закрепившаяся на рынке в 80-х технология уже к 2000-м годам начала "страдать" сначала от дисков, а затем и от флэш-накопителей и карт памяти.

Однако армейские структуры, как известно, "обновляются с трудом" — не стала исключением и американская армия, в частности, ВВС, которые официально прекратили использовать 8-дюймовые дискеты лишь в 2019 году. Что на них хранили?

Зачем были нужны дискеты

"ВВС США наконец-то заменили свои старые 8-дюймовые дисководы", — писали многие СМИ в 2019.

Использовались они, согласно данным прессы, для передачи сообщений о чрезвычайных действиях ядерным силам США по всему миру. На замену давно устаревшей технологии придут современные SSD-накопители (твердотельные "флешки", не имеющие подвижных частей).

Отметим, что дискеты на 8 дюймов по ширине примерно равны листу бумаги, а разрабатывались они как альтернатива перфокартам.

Дискеты в свое были отмечены как "прорыв в хранении" — на момент их появления одна дискета заменяла около 3 000 перфокарт.

Также новинку можно было не вынимать из дисковода, получая еще один жёсткий диск.

Первые 8-дюймовые дискеты могли хранить до 80 килобайт информации. Сегодня одна песня примерно на 3 минуты в формате "mp3", занимает около 3 000 килобайт, а современный жесткий диск (1 терабайт) способен хранить 1 073 741 824 килобайт.

Почему решили их поменять, если все работало

Военно-воздушные силы знали, что система старая, но работала она без проблем — что называется, "была проверена временем". В последние три десятилетия ядерные силы США также отошли на второй план в области финансирования, поскольку конец Холодной войны привел к снижению напряженности в отношениях между ядерными державами.

Диски являлись частью системы SACCS — Стратегической автоматизированной системы командования и управления. Содержались на них голосовые команды, которые в виде кодированных сообщений рассылали по "точкам" ядерных сил США. При этом создана она была еще в 1960-х и до недавнего времени, по словам специалистов Управления государственной отчетности "Об устаревших системах", работала на программном обеспечении 70-х годов, так что дискеты были там "как родные".

Так что замена дискет на SSD-накопители — лишь первая "ласточка" модернизации системы SACCS: еще в 2016 году началась масштабная программа по замене ПО и оборудования.

Однако некоторые эксперты отмечают и плюсы такого подхода:

система работает на настолько старых технологиях, что взломать ее сегодня практически невозможно.

"Это старая, но надежная система, и взломать ее сегодня — задача не из легких: принципы взлома и работы хакерских групп давно поменялись", — отмечают в СМИ.

Фото:bustle.com