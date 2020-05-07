ВВС США впервые сертифицировали печать деталей для самолетов на 3D-принтере. Это оказались части для унитаза
ВВС США, столкнувшись с проблемой устаревания парка самолетов, стараются постепенно снижать стоимость его обслуживания.
В числе методов такого снижения — 3D-печать, значительно сокращающая время и стоимость производства запасных частей.
Авиабаза "Travis", расположенная в Калифорнии, теперь печатает чехлы на сиденья и сами сиденья унитазов, сокращая время, необходимое для производства новых деталей, с года до двух-трех дней. 3D-печать поможет дольше эксплуатировать старые самолеты, экономя деньги как на приобретение новых, так и на расходы на запчасти.
Эскадрилья купила себе промышленный 3D-принтер "Stratasys F900", на котором можно печатать любые детали размерами до "91,4 на 61 на 91,4 см". Устройство печатает детали из "Ultem 9085" — огнестойкого аналога пластика, который намного прочнее.
В 2018 году аналитики сообщили, что средний возраст авиапарка ВВС США составляет 28 лет. Этого достаточно, чтобы сборочные линии многих самолетов были остановлены, а поставщики деталей — переключились на другие проекты. В некоторых случаях дело доходит до отправки еще рабочих самолетов, к которым нет запчастей, в "Boneyard" — огромный парк устаревших или "вышедших на пенсию" самолетов, расположенных на базе ВВС в Монтане.
Также новый метод удешевляет стоимость деталей: одно дело заказывать у поставщика большую партию и совсем другое — всего несколько.
Американские военные медленно, но верно продвигаются в мир "аддитивного производства". 3D-печать потенциально может сократить расходы, но ее необходимо сопоставить с факторами безопасности и производительности. Как только будет достигнута уверенность в процессе и материалах, мы увидим, что старые самолеты летают дольше, безопаснее и дешевле, чем когда-либо прежде.
Фото:aviaforum.ru
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