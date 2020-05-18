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Автор Евгений Стриж

Томагавк - оружие воина

Силовые структуры

Индеец прочно ассоциируется в голове любого обывателя с перьями в волосах, раскрашенным лицом, и, конечно, необычном маленьким топориком, который называется томагавк.

Однако мало кто знает истинную историю томагавка, как он выглядел раньше, из каких материалов изготавливался, а также как к нему отнеслись европейцы.

История оружия: с каменного века до наших дней

Коренные жители Северной Америки пользовались подобными топорами, без преувеличения, с самого зарождения цивилизации.

Еще в начале так называемой "технологической" эры, более распространенное название которой — каменный век, индейцы использовали небольшие каменные топорики, очень похожие на возникшие позднее томагавки.

Подобные орудия до сих пор находят археологи на территории Северной Америки, в Европе и Азии

Они представляли собой острые или выточенные камни, которые приматывали к рукоятке особыми нитями, либо вставляли в искусно выточенный желоб.

Это свидетельствует, что до появления металла развитие многих культур шло по практически одинаковому пути. И если после открытия металла современникам с других континентов пришла в голову мысль о создании более совершенного оружие, например, ножей, мечей и копий, индейцы не забыли о традиционных топориках, а лишь усовершенствовали их, начав выплавлять из металла.

Причем изначально металлом пользовались по большей части лишь для создания украшений. Мысль отливать оружие из более удобного материала, чем камень, пришла в голову индейцам лишь после вторжения европейцев, у которых они заметили удивительные ножи и шпаги. В основном же, миролюбивые аборигены предпочитали использовать дорогостоящую медь и бронзу для отливки ожерелий, серег, украшений для вождей и шаманов, проводивших ритуалы.

Европейская путаница: "дерется — значит, томагавком"

Первые колонисты, прибывшие в Северную Америку, были поражены мастерством, с которым индейцы высекали неподатливый камень. Заостренный подобным образом топор почти ничем не уступал в остроте обычному стальному ножу.

Но подобная технология производства была очень трудозатратна и занимала много времени. Поэтому после того, как Марк Кейтсби, один из английских натуралистов, рассказал аборигенам о железном оружии, камень в качестве материала для томагавков был забыт, и с тех пор они выплавлялись из железа.

Что касается названия оружия, европейцы ничтоже сумняшеся прозвали томагавками добрую половину того, чем дрались индейцы. Например, один из исследователей утверждал, что томагавком называется деревянная дубинка с утолщением на конце. У самих жителей было собственное название для каждого вида, но впоследствии ассимиляции многие слова были утеряны.

Металл на смену камню: теперь и в армиях Европы

Индейцы охотно пользовались подаренными европейцами топорами в быту, но в бою предпочитали традиционные томагавки, благодаря их легкости и удобству.

Благодаря использованию металла в топорах, стали производить различные их виды, а технология производства стала почти штампованной. Чтобы выплавить один томагавк, мастеру требовалось не более часа.

Индейцы стали довольно грозной силой с распространением данного оружия.

  • Умелые воины пользовались томагавком как продолжением руки, а небольшой вес позволял широкую маневренность.
  • Большинство ударов приходилось на голову противника, а такой удар практически гарантированно убивал жертву.
  • Даже с распространением стрелкового оружия, из-за необходимости частой перезарядки, индеец всегда носил с собой томагавк, ведь времени на то, чтобы перезарядить ружье в пылу боя часто не оставалось, а топорик всегда был под рукой.

Популярность и эффективность томагавка привела даже к тому, что некоторые отряды колониальных армий были снабжены не длинными и неудобными в условиях тропического леса саблями, а мобильными топориками. Это было истинное признание изобретения индейцев.

Фото:mk-saransk.ru

Темы оружие индеец томагавк
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