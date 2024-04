Российские войска продвинулись дальше Работино

Российские военные продвинулись дальше на северо-запад от села Работино по ореховскому направлению на запорожской линии фронта, завоевав ключевую точку ВСУ, передает информационное агентство РИА Новости.

Фото: function.mil.ru by Министерство обороны Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0