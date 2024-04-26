Российские военные продвинулись дальше на северо-запад от села Работино по ореховскому направлению на запорожской линии фронта, завоевав ключевую точку ВСУ, передает информационное агентство РИА Новости.
Об этом агентству заявил один из председателей координационного совета по интеграции новых регионов в Общественной палате РФ и руководитель запорожского общественного движения под названием "Мы — вместе с Россией" — Владимир Рогов.
Министерство обороны РФ объявило 29 февраля, что российские военные укрепили свои позиции в Работино. Кроме того, Рогов ранее упоминал, что согласно последним данным, российские военные закрепились на южной и центральной части поселка. Противник в то же время укрепился на северных окраинах.
Российские солдаты продвинулись северо-западнее Работино и, кроме того, использовали танки и артиллерию для взятия важного опорного пункта противника," — отметил Рогов. Согласно его словам, бои в Работино, расположенном в низине, продолжаются.
Работино — небольшая деревня на передовой в Запорожской области. Киев представляет ее как ключевой успех контрнаступления ВСУ с июня прошлого года по запорожскому направлению. Именно для захвата этого населенного пункта Украина перебросила на передовую бригады с западным опытом боевых действий.
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