Российские войска продвинулись дальше Работино

Рогов: ВС РФ взяли важный опорный пункт ВСУ на Ореховском направлении

Российские военные продвинулись дальше на северо-запад от села Работино по ореховскому направлению на запорожской линии фронта, завоевав ключевую точку ВСУ, передает информационное агентство РИА Новости.

Фото: function.mil.ru by Министерство обороны Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Об этом агентству заявил один из председателей координационного совета по интеграции новых регионов в Общественной палате РФ и руководитель запорожского общественного движения под названием "Мы — вместе с Россией" — Владимир Рогов.

Министерство обороны РФ объявило 29 февраля, что российские военные укрепили свои позиции в Работино. Кроме того, Рогов ранее упоминал, что согласно последним данным, российские военные закрепились на южной и центральной части поселка. Противник в то же время укрепился на северных окраинах.

Российские солдаты продвинулись северо-западнее Работино и, кроме того, использовали танки и артиллерию для взятия важного опорного пункта противника," — отметил Рогов. Согласно его словам, бои в Работино, расположенном в низине, продолжаются.

Работино — небольшая деревня на передовой в Запорожской области. Киев представляет ее как ключевой успех контрнаступления ВСУ с июня прошлого года по запорожскому направлению. Именно для захвата этого населенного пункта Украина перебросила на передовую бригады с западным опытом боевых действий.