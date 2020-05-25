В СССР строили "ракетные танки"?

Случайно найденное экспертами портала "popularmechanics.com" видео вызвало бурю обсуждений в интернете. Шутка ли — на видео (к слову, выложенном еще в 2007 году) якобы запечатлены тесты советских ракетных танков. Давайте разберемся, как и зачем нужно было создавать такую технику.

Несмотря на определенную смелость конструкторов, система была опасной и, вероятно, слишком дорогой, чтобы ее можно было использовать. Видео, размещенное на "Reddit", показывает три разных варианта техники, которые были адаптированы для использования ракетных или авиационных двигателей.

Первая часть посвящена установке ракет на "Т-55", который был основным танком Советского Союза в 1950-х годах. "Т-55" на видео извергает огромные потоки пламени, когда техник нажимает на кнопку запуска ракетных двигателей. Второе транспортное средство — модифицированная боевая машина пехоты "БМП-1". Здесь технология еще интереснее — задняя часть машины, в которой обычно находится отряд пехоты, оснащена двумя реактивными двигателями. Третье транспортное средство сочетает в себе корпус легкого танка-амфибии "ПТ-76" с двумя двигателями коммерческого пассажирского самолета "Як-40" и вызывает больше всего вопросов — зачем и кому понадобился столь странный "гибрид"?

Зачем танку использовать ракетные двигатели

В зависимости от времени года нормальная плотная земля может превратиться в грязное болото, особенно в дождливый весенний сезон. Танки пытаются компенсировать это, используя гусеницы вместо колес, снижая общее давление на землю на каждый квадратный сантиметр.

Тем не менее, грязь может действительно поставить танки в затруднительное положение и остановить массированные атаки: немецкие танкисты столкнулись в том числе с этой проблемой в ходе Второй мировой. И чем более массивен танк, тем сложнее ему приходится.

Ракеты могут дать танкам сильный толчок, позволяя им "на рывок" пересечь проблемный участок. Это похоже на концепцию "Jet Assisted Take Off" (JATO), которая использует ракеты для быстрого ускорения самолетов до скорости взлета или, в режиме реверса, для быстрой остановки.

В чем проблема концепции

Тем не менее, ракетные двигатели по своей природе очень опасны для экипажа танка, особенно в бою. Выстрел из вражеского орудия может уничтожить сразу весь танк, попав в топливную магистраль ракетного "ускорителя". Кроме того, испытательный танк "Т-55", по-видимому, не мог регулировать свою скорость или поворачивать — экипаж просто направил танк вперед и запустил ракеты. Это делает "ракетные танки" бессмысленными в условиях лесных и горных массивов.

Другая вероятная проблема с ракетным танком — стоимость. Красная Армия располагала арсеналом в десятки тысяч танков, а оснащение их ракетными двигателями было бы непомерно дорогим. К тому же "рывок" полезен только в атаке, так что при ведении оборонительных действий турбины просто не нужны. Так что ракетный танк — странная идея, время которой до сих пор (или еще?) не пришло.

Фото:en.topwar.ru