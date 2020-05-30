Армия США работает над "печатным" бронежилетом

Новые исследования в области технологии 3D-печати могут однажды привести к появлению в США бронежилетов, отпечатанных на 3D-принтерах.

Об этом сообщает портал "popularmechanics.com" со ссылкой на издание "The National Interest".

Как планируется внедрять технологию — и какие у нее преимущества?

По какому принципу будут печатать

Исследователи из Исследовательской лаборатории армии США (ARL), по данным "The National Interest", активно работают над возможностью печати на 3D-принтерах с применением специальной керамики. Печать на керамике намного сложнее, чем на металле или пластике, но именно керамика является ключевым для современных бронежилетов компонентом.

Исследователи ARL в своем проекте применяют "подсмотренный" у природы процесс: наращивание моллюсками раковины.

Как известно, моллюски "печатают" ее слой за слоем, что очень похоже на принцип работы современного 3D-принтера.

Цель состоит в том, чтобы в конечном итоге получить бронежилеты, которые являются более жесткими и легкими, чем существующие промышленные керамические бронежилеты.

Какие проблемы решит технология

Возможность 3D-печати бронежилетов станет важным достижением для военных США. Дело в том, что для каждого военнослужащего подобрать индивидуальный бронежилет нет возможности даже при обилии их вариаций (заказ которых — отдельная "больная" тема для американских военных). С внедрением новинки в части смогут провести измерения каждого солдата, а затем там же напечатать идеально подходящие бронежилеты, не запуская всю громоздкую цепочку подрядчиков и поставщиков.

Таким образом решится множество проблем:

не нужно будет регулярно сверять и обновлять модели бронежилетов, производящихся массово;

не нужно будет думать, куда девать запас отпечатанных, но не использованных в связи с размерами жилетов;

скорость поставки жилетов сократится с недель до нескольких часов, которые нужны на печать, что сэкономит деньги на логистике№

получится избежать "очередей" за жилетами популярных размеров.

Также весьма полезной будет и возможность изготовить компактные принтеры и взять их с собой на поле боя, чтобы оперативно заменять вышедшие из строя экземпляры.

"Теоретически, наша технология позволит как бы "сплавить" несколько материалов в одну пластину. Это позволит избежать опасных полостей и пор, которые характерны даже для текущих экземпляров брони, уже поставляемой в части.

Если мы создадим универсальный композит, то это значительно упросит весь процесс работы: нужно будет просто подключить одну-две капсулы с этим композитом к принтеру, ввести в компьютер данные и напечатать любой нужный бронежилет", — рассказал Лионель Варгас-Гонсалес, представитель исследовательской группы.

Фото:nuevamujer.com