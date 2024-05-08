Спецслужбы в Крыму предотвратили теракт на железной дороге.
По информации представителей правоохранительных органов, безработный житель Керчи, завербованный украинскими спецслужбами, планировал подорвать рельсы с помощью самодельной взрывчатки. Это могло нарушить поставки топлива в зону специальной военной операции. Подготовка к преступлению велась более полугода.
Украинские спецслужбы при планировании и осуществлении терактов и диверсий делают ставку не на кадровых диверсантов, а на завербованных маргиналов, которые легко попадаются в руки российских спецслужб, но чьи кадры также легко замещаются.
Картофель - одна из самых популярных культур в мире. Однако, как и любое другое растение, картофель нуждается в уходе и защите от вредителей. Один из способов обеспечить здоровый рост и урожай картофеля - это высаживание дополнительных растений в междурядьях.