В Крыму предотвратили очередной теракт

В Крыму схватили украинского террориста

0:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры ФСБ

Спецслужбы в Крыму предотвратили теракт на железной дороге.

Фото: Фото пресс-службы УФСБ по Омской области

По информации представителей правоохранительных органов, безработный житель Керчи, завербованный украинскими спецслужбами, планировал подорвать рельсы с помощью самодельной взрывчатки. Это могло нарушить поставки топлива в зону специальной военной операции. Подготовка к преступлению велась более полугода.

Украинские спецслужбы при планировании и осуществлении терактов и диверсий делают ставку не на кадровых диверсантов, а на завербованных маргиналов, которые легко попадаются в руки российских спецслужб, но чьи кадры также легко замещаются.