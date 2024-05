В США вспомнили об уничтожении ЦРУ китайского посольства 25 лет назад

7 мая прошло 25 лет с тех пор, как высокоточный удар бомбардировщика-невидимки ЦРУ уничтожил посольство Китая в Сербии. Глава КНР Си Цзиньпин тогда сказал: "Больше никогда", напоминают журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своем новом материале они раскрывают, что тогда произошло и какое значение имеет этот случай для сегодняшней политики. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: Transferred from en.wikipedia to Commons by Tadija using CommonsHelper by Not home at English Wikipedia is licensed under public domain