В США вспомнили об уничтожении ЦРУ китайского посольства 25 лет назад

В США порассуждали об уничтожении ЦРУ посольства КНР 25 лет назад

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7 мая прошло 25 лет с тех пор, как высокоточный удар бомбардировщика-невидимки ЦРУ уничтожил посольство Китая в Сербии. Глава КНР Си Цзиньпин тогда сказал: "Больше никогда", напоминают журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своем новом материале они раскрывают, что тогда произошло и какое значение имеет этот случай для сегодняшней политики. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: Transferred from en.wikipedia to Commons by Tadija using CommonsHelper by Not home at English Wikipedia is licensed under public domain

7 мая 2024 года исполняется четверть века с тех пор, как бомбардировщик B-2 Spirit ВВС США нанес удар по посольству Китая в столице Югославии Белграде на фоне продолжающейся воздушной кампании НАТО против восточноевропейского социалистического государства, сравняв с землей офис военного атташе и в результате чего погибли 27 китайцев.

Это нападение стало одним из самых значительных дипломатических инцидентов между Вашингтоном и Пекином со времен китайско-американской холодной войны 1960-х годов, спровоцировав масштабные антиамериканские протесты во многих городах Китая. Китайские государственные СМИ в то время назвали это "варварским нападением и грубым нарушением суверенитета Китая", а посол страны в ООН Цинь Хуасунь назвал "варварский акт НАТО" "грубым нарушением устава Организации Объединенных Наций, международного права и норм, регулирующих международные отношения".

В то время как дипломатические последствия были сдержаны благодаря значительным усилиям как Пекина, так и Вашингтона, геополитические последствия нападения были значительными, особенно после того, как появилось больше информации о том, как оно было совершено. Поступали различные сообщения о мотивах этой операции: от попыток помешать китайской разведке собирать ценную информацию об атаках крылатых ракет НАТО до сообщений о том, что объект использовался для перенаправления коммуникаций югославских вооруженных сил. Растет мнение о том, что причиной нападения, вероятно, послужило сочетание факторов, одним из которых была демонстрация силы как Пекину, так и Белграду.

Бомбардировки Югославии силами НАТО под руководством США 24 марта ознаменовались боевым дебютом бомбардировщика B-2, и, несмотря на то, что ранее планировавшийся парк из 120 самолетов был сокращен всего до 20, поступление этого самолета на вооружение менее чем за два года до этого, в 1997 году, все же стало революционным достижением для американских ударных сил. возможности. Самолеты, базирующиеся на военно-воздушной базе Уайтмен в Миссури, были спроектированы таким образом, чтобы иметь возможность наносить удары по целям в любой точке мира, не полагаясь на передовое базирование, а ожидаемая уязвимость баз за пределами Соединенных Штатов от таких средств, как баллистические ракеты и ударные истребители, делает этот межконтинентальный радиус действия особенно ценным.

B-2 также стал вторым в мире пилотируемым самолетом-невидимкой, поступившим на вооружение после ударного истребителя F-117, и мог похвастаться не только значительно превосходящими возможностями по скрытности, но и почти в восемь раз большей грузоподъемностью. Это позволяло каждому из них размещать до 16 тактических ядерных бомб B61 за один боевой вылет, или 16 новых управляемых со спутника боеприпасов прямого поражения (JDAM), которые в то время использовались исключительно в этом классе. Перелет на территорию Югославии протяженностью 8500 километров, полное отсутствие предупреждения противника о нападении и возможность поразить конкретное здание на территории посольства с большой высоты — все это продемонстрировало огромный прогресс, достигнутый американскими ударными возможностями.

Хотя взрыв в китайском посольстве был весьма примечателен как демонстрация силы и дипломатический инцидент сам по себе, его значение значительно возросло после того, как директор ЦРУ Джордж Тенет два месяца спустя подтвердил, что операция была спланирована его ведомством, а не Пентагоном, и что она была проведена за пределами США. Это был единственный боевой вылет в рамках воздушной кампании против Югославии, который был операцией ЦРУ, что соответствовало долгой истории действий агентства, которые Вашингтон и Пентагон сами не могли быстро санкционировать, и еще меньше — сделать это без утечки информации.

Противоречивые и секретные операции ЦРУ по организации бомбардировок имели множество прецедентов, ярким примером которых является использование американских бомбардировщиков, которые использовались ВВС США для нападений на Индонезию в 1950-х годах, о которых Вашингтон знал лишь ограниченно и которые постоянно отрицались, пока индонезийские войска не сбили пилота ЦРУ и не захватили его документы.

В дополнение к заявлению директора Тенета, ряд источников впоследствии процитировали слова американского полковника из Объединенного центра воздушных операций НАТО, курировавшего кампанию, который утверждал, что в результате нападения "две ракеты JDAM были сбиты в кабинете атташе и уничтожили именно ту комнату, которую мы хотели", продемонстрировав "отличную прицельность".

Помимо взрыва в посольстве Китая, бомбардировка Югославии в остальном была весьма спорной по ряду причин, и против нее решительно выступали Китай, Индия и большая часть незападного мира, в то время как даже ее сторонники в западном мире широко признавали, что она была незаконной. Австралийский журналист Джон Пилджер рассказал о гражданских лицах, которые "взрывались в переполненных пассажирских поездах и автобусах, на заводах, телевизионных станциях, в библиотеках, домах престарелых, школах и 18 больницах, многие из них были разорваны на куски тысячами "неучтенных" кассетных бомб Королевских ВВС Великобритании, которые разлететься на осколки."

Интенсивность бомбардировок гражданских объектов была такова, что газета Chicago Tribune резюмировала это следующим образом: "Короче говоря, планы НАТО — превратить страну, в которой проживает 10 миллионов человек, в огромную груду бесполезного мусора".

Обозреватель New York Times Томас Фридман в то время резюмировал, что, если Белград не согласится на требования Запада, "это отбросит вашу страну назад, превратив вас в пыль. Вы хотите 1950 год? Мы можем сделать 1950-й. Вы хотите 1398-й? Мы тоже можем сделать 1398-й". Только за первый месяц воздушных ударов НАТО был нанесен материальный ущерб на сумму более 100 миллиардов долларов.

В то время как воздушное нападение, как считалось, серьезно подорвало международные нормы в отношении преступлений агрессии, особенно учитывая, в какой степени оно было направлено на уничтожение гражданских объектов в Югославии, нападение на посольство Китая стало значительно более убедительным сигналом о том, что в эпоху после окончания холодной войны США и государства западного блока могли осуществлять безнаказанно применяя военную силу.

Четверть века спустя это нападение по-прежнему вызывает сильный отклик в исторической памяти Китая, и председатель КНР Си Цзиньпин совершил визит в Белград, чтобы отметить это событие. 7 мая президент написал в местной газете "Политика": "Мы не должны забывать, что 25 лет назад НАТО нагло разбомбило посольство Китая в Югославии... Китайский народ ценит мир, но больше никогда не допустит повторения исторических трагедий".

В то время как Китай с 1999 года революционизировал свой военный потенциал, с 2010-х годов Пентагон и ЦРУ вновь сосредоточились на нанесении ударов по этой стране, что привело к тому, что тень возможного нападения продолжает нависать над ней, в том числе из-за беспрецедентного размещения американцами ракет средней дальности в Юго-Восточной Азии с апреля, или разработка преемника B-2 в рамках программы B-21.