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Автор Евгений Стриж

Для ВВС США создали мини-винтовку

Силовые структуры

Для пилотов ВВС США разработали новую штурмовую винтовку, которая разбивается на две части и помещается в катапультируемое кресло.

  • Винтовка "GAU-5A" предназначена для того, чтобы экипаж мог защититься в случае катапультирования на вражеской территории.

Насколько компактной удалось сделать новинку?

Кто придумал новинку

"GAU-5A" разработали в "Air Force Gunsmith Shop" — подразделении ВВС, ответственном с 1958 года как раз за оружейные новинки. Поскольку военные этого ведомства имеют внушительный арсенал, создание "Air Force Gunsmith Shop" позволило его в значительной степени унифицировать и улучшить.

"Наша команда получила заказ: оружие, которое поместится в нишу катапультируемого кресла, но при этом достаточно точное, чтобы поражать вражеских солдат на дистанции в 200 и менее метров. При этом следовало помнить, что в нише кресла будет не только наша винтовка, но и аварийный комплект — паек, фонарь, сигнальные заряды, аптечка и даже небольшой надувной плот", — рассказали инженеры.

Справиться с задачей им удалось — так и появился "GAU-5A".

Что о ней известно

Новое оружие, по словам разработчиков, все же рассчитано на оборонительную тактику и поможет удержать врагов на дистанции до прибытия подкреплений. Цена вышла весьма демократичной — около 1000 долларов за штуку, что не могло не порадовать военных закупщиков.

Ключевая особенность "GAU-5A" — возможность разборки на 2 части. Основой для новинки стал проверенный "М-4", который путем "хирургического вмешательства" урезали с 83,9 см длины и 3,2 кг до скромных 40,7×35,6×8,9 см. Для этого пришлось укоротить ствол, а также разработать технологию "Cry Havoc (QRB)" — она позволяет производить быстрый монтаж из нескольких частей.

Собирается новинка всего за 30 секунд:

  • пилоту достаточно открыть ящик, вытащить основную часть, надеть на нее ствол, прицел и вставить магазин.

По словам представителей ВВС, на текущий момент экипажи комплектуются пистолетами "Beretta M-9", и новинка гораздо более интересна как в плане поражающей силы, так и в плане количества боеприпасов. До "М-9" пилоты, по данным СМИ, и вовсе пользовались револьверами "Smith & Wesson .38", что делало их легкой добычей не только автоматчиков, но и обладателей обыкновенных охотничьих ружей.

По данным прессы,

  • текущие объемы поставок новинки достигли уже 2 700 штук — причем придают их не только в США, но и по всему миру в рамках проекта "Gunsmith Shop",
  • общая стоимость проданных "GAU-5A" перевалила за 2,7 млн. долларов, что показывает — продукт вышел весьма удачным.

Фото:www.guns.com

 

Темы винтовка пилоты ввс сша
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