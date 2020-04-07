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Автор Любовь Степушова

Эксперт о крушении украинского "Боинга": иранские военные действовали правильно

Силовые структуры » Министерство обороны

Иранские военные поступили правильно, выстрелив в подозрительный объект, который оказался украинским "Боингом". Это было оправдано в плане тех задач, которые перед ними поставили, считает военный эксперт Юрий Лямин.

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Самолет вызывал подозрение

В понедельник глава комиссии по законодательству парламента Ирана Хасан Норузи заявил, никто из военных, причастных к поражению 8 января вылетевшего из Тегерана украинского "Боинга", арестован не был.

"Военные выполнили свой долг, как и должны были. Самолет вызывал подозрение. Диспетчеры потеряли над ним контроль, его контролировали американцы. А неделей раньше он был в Израиле, и там с ним поработали", — сказал депутат.

Он уверен, что украинский лайнер выполнял в воздушном пространстве Ирана задачи, не имеющие отношения к пассажирским перевозкам.

Военные поступили правильно

Как сказал "Правде.Ру" военный эксперт, специалист по Ирану Юрий Лямин расследование инцидента продолжается, поэтому выводы делать рано.

Эксперт считает, что "военные поступили правильно в плане тех задач, которые им дали".

"Был объявлен высший уровень боевой готовности и расчетам ПВО сказали, что они действуют в состоянии войны. Если бы операторы допустили ошибку, то ошибка была бы вполне объяснима задачами, обстановкой, в которой находились. А если искать виноватых, то это вина тех, кто не принял решение о закрытии воздушного пространства, гражданских полетов в это время", — сказал Юрий Лямин.

По его словам "на это же намекало и руководство Корпуса стражей исламской революции (КСИР), которое утверждает, что делало несколько раз запрос о закрытии воздушного пространства над Ираном и Тегераном".

Юрий Лямин напомнил, что "ошибочное поражение" своих и чужих пассажирских самолетов — это не такая уж редкость во время боевых или близких к ним действий, и привел пример, как "год назад индийцы сбили свой же вертолет, который возвращался на свою же авиабазу в Кашмире".

Нынешнее выступление иранского депутата военный эксперт объяснил внутриполитической борьбой между гражданскими и военными в Иране.

"Я так понимаю, очень похоже, что идет внутренний конфликт и разбирательство по поводу того, кто именно виноват во всем этом", — сказал Юрий Лямин.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины", который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов украинского экипажа. Никто не выжил. Иран, вначале отрицая свою вину, затем взял на себя ответственность за крушение, которое произошло по причине удара двумя ракетами  ЗРК ТОР-М1 ПВО КСИР этой страны.

Первоначально Тегеран говорил о взрыве, происшедшем на борту самолета. 

В Киеве потребовали объяснений

В Киеве выразили "глубокую обеспокоенность" заявлениями представителя парламента Ирана и потребовали объяснений, — заявила "Укринформу" спикер МИД Украины Екатерина Зеленко.

Она добавила, что Украина призывает Иран придерживаться своих международно-правовых обязательств и обеспечить полное и беспристрастное расследование обстоятельств крушения самолета МАУ. 

Иран уведомил Канадский совет по безопасности транспорта о задержке с передачей Украине бортовых самописцев сбитого самолета "из-за невозможности иранских чиновников выезжать за пределы страны в связи со вспышкой коронавируса".

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Темы иран юрий лямин хасан норузи украинский боинг корпус стражей исламской революции
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