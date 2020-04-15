Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Самоизоляция. Выбирай дом, а не болезнь
Автор Любовь Степушова

Украина информационно ударила по России РСЗО "Ольха". Результат?

Силовые структуры » Министерство обороны

Зачем украинский директор завода бравирует заявлениями о нанесении ракетного удара по России, рассказал военный эксперт Андрей Кошкин.

Боевой лазер русских пострашнее гиперболоида инженера Гарина

"Ольха" ударит по российскому НПЗ 

Директор украинского Павлоградского химического завода Леонид Шиман заявил в интервью Цензор. net, что Украина может потерять возможность нанести удар по российским объектам реактивной системой залпового огня ( РСЗО) "Ольха".

Завод, занимающийся производством и утилизацией ракетного топлива оказался в кризисной ситуации после того_ как ему не выделили госфинансирование.

По словам Шимана, если завод закроется, то без твердого ракетного топлива ракетная отрасль просто остановится, в частности,  ВСУ не получат РСЗО "Ольха".

"Удары "Ольхой" могут быть нанесены и по их (российской. — Ред.) критической инфраструктуре, вроде того же "Каменского" (НПЗ в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области. — Ред.). А если "Ольхи" в войсках не будет — то чем бить по тылам противника?", — заявил Шиман.

Информационный удар по России

Как сказал "Правде.Ру", эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин, это пример бравады, с целью привлечь внимание хозяев за океаном.

"Они прекрасно понимают, что Россия не собирается атаковать Украину. В такой ситуации надо проявлять браваду, потому что надо на себя обратить внимание, прежде всего, своих старших братьев за океаном в Вашингтоне, которые сейчас очень мало им уделяют внимание. А Евросоюз уже не верит ничему", — сказал Андрей Кошкин.

Наверное, можно расценивать это заявление также, как некое "информационное нападение" на Россию, считает военный эксперт.

В России рассмеялись

"На самом деле под собой оно не имеет никакой почвы, так как в серьезных боевых действиях задействован целый комплекс огневых средств ( а не только РСЗО), которые решают задачу в интересах победы над противником. Систему "Ольха" они делают на основе советских образцов. Ничего принципиально нового они изобрести не смогли. Идет процесс модернизации, который они выдают за принципиально новые научные открытия", — сказал Андрей Кошкин.

"Ольха" — украинская реактивная система залпового огня с корректируемым боеприпасом. По сути дела, она представляет собой несколько модернизированный вариант советской РСЗО "Смерч". По украинским данным, в настоящее время дальность стрельбы "Ольхи" достигает 130 км, а в ближайшем будущем она будет увеличена до 200 км.

На Украине неоднократно звучалигромкие заявления о возможности атаковать Россию. Так, в ноябре политолог Тарас Загородний призвал создать ракеты, способные достать российские АЭС и ударить по ним, создав "ядерный взрыв".

Читайте по теме: Украина похвасталась способностью "выжигать российские войска"

Военный эксперт: украинская "Молния" не является гиперзвуковой ракетой

Испытание украинского ракетного комплекса "Ольха" (видео)

Темы рсзо ольха россия и украина информационная война
Новости Все >
Врач-фармаколог: самодельный антисептик не сможет убить коронавирус
Эксперт: возможности Минобороны в борьбе с коронавирусом колоссальны
В Крыму задержали группу украинских шпионов
Больной коронавирусом убил жену за попытку выгнать его из дома
Рошаль выступил за ужесточение мер в больницах экстренной помощи
Еврокомиссия разработала дорожную карту по снятию карантина
Глава ОКР рассказал о ходе дела WADA против России
На главных магистралях Кубани установят карантинные посты
В 45 новых КТ-центрах будут осматривать пациентов с ОРВИ
Начальника тыла Камчатского УМВД будут судить за взятки
Последние материалы
Еврокомиссия разработала дорожную карту по снятию карантина
Рошаль выступил за ужесточение мер в больницах экстренной помощи
На главных магистралях Кубани установят карантинные посты
Главред журнала "За рулём": "Не понимаю, что происходит"
Украина информационно ударила по России РСЗО "Ольха". Результат?
В 45 новых КТ-центрах будут осматривать пациентов с ОРВИ
Начальника тыла Камчатского УМВД будут судить за взятки
В больницах зафиксировали случаи нападения на больных COVID-19
Коварный астигматизм
В Испании 25% отелей не откроются после карантина
Популярное
Новости медицины
Врачи "скорой" посоветовали россиянам "не верить ничему"

Врачи "скорой помощи" из Омска обратились к жителям России и посоветовали им "не верить ничему", что пишут в западных СМИ.

Врачи "скорой" посоветовали россиянам "не верить ничему"
Владимир Путин обратится к россиянам 13 апреля в 17:00
Общество
Владимир Путин обратится к россиянам 13 апреля в 17:00
Новости Белоруссии
Лукашенко жестко раскритиковал инфицированных коронавирусом
Российский шоу-бизнес
Татьяна Буланова в больнице и почти не разговаривает
Василий Амирджанов На фоне пандемии вылезают уши системных проблем Василий Амирджанов Любовь Степушова Стоит ли верить гневу Нурсултана? Любовь Степушова Игорь Буккер Каменный век может скоро вернуться из-за изменения климата Игорь Буккер
Комментарии
На полусогнутых: как Назарбаев стал другом Америки
В итальянских СМИ продолжается антироссийская истерия
Александр Гудков рассказал о готовящейся свадьбе
В Краснодаре задержали группу сатанистов
Чем Китай ответит Западу на травлю из-за коронавируса
COVID мозга: в Иркутской области травят семью заболевшего ребенка
Китай обвиняет Россию в импортировании коронавируса
На полусогнутых: как Назарбаев стал другом Америки
На полусогнутых: как Назарбаев стал другом Америки
Соловьёв отказался от баттла с Уткиным и посоветовал ему лечиться
На полусогнутых: как Назарбаев стал другом Америки
Врачи "скорой" посоветовали россиянам "не верить ничему"
Врачи "скорой" посоветовали россиянам "не верить ничему"
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
Мир наизнанку: либералы предложили раздать деньги жителям России
Уткин заявил, что хочет унизить Соловьёва
В США обвинили Путина и Россию в эпидемии коронавируса
Ефимова заявила, что не жалеет о переезде в США
Домыслы о катастрофе под Смоленском Польше больше не нужны
Домыслы о катастрофе под Смоленском Польше больше не нужны
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ