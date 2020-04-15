Украина информационно ударила по России РСЗО "Ольха". Результат?

Зачем украинский директор завода бравирует заявлениями о нанесении ракетного удара по России, рассказал военный эксперт Андрей Кошкин.

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"Ольха" ударит по российскому НПЗ

Директор украинского Павлоградского химического завода Леонид Шиман заявил в интервью Цензор. net, что Украина может потерять возможность нанести удар по российским объектам реактивной системой залпового огня ( РСЗО) "Ольха".

Завод, занимающийся производством и утилизацией ракетного топлива оказался в кризисной ситуации после того_ как ему не выделили госфинансирование.

По словам Шимана, если завод закроется, то без твердого ракетного топлива ракетная отрасль просто остановится, в частности, ВСУ не получат РСЗО "Ольха".

"Удары "Ольхой" могут быть нанесены и по их (российской. — Ред.) критической инфраструктуре, вроде того же "Каменского" (НПЗ в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области. — Ред.). А если "Ольхи" в войсках не будет — то чем бить по тылам противника?", — заявил Шиман.

Информационный удар по России

Как сказал "Правде.Ру", эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин, это пример бравады, с целью привлечь внимание хозяев за океаном.

"Они прекрасно понимают, что Россия не собирается атаковать Украину. В такой ситуации надо проявлять браваду, потому что надо на себя обратить внимание, прежде всего, своих старших братьев за океаном в Вашингтоне, которые сейчас очень мало им уделяют внимание. А Евросоюз уже не верит ничему", — сказал Андрей Кошкин.

Наверное, можно расценивать это заявление также, как некое "информационное нападение" на Россию, считает военный эксперт.

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"На самом деле под собой оно не имеет никакой почвы, так как в серьезных боевых действиях задействован целый комплекс огневых средств ( а не только РСЗО), которые решают задачу в интересах победы над противником. Систему "Ольха" они делают на основе советских образцов. Ничего принципиально нового они изобрести не смогли. Идет процесс модернизации, который они выдают за принципиально новые научные открытия", — сказал Андрей Кошкин.

"Ольха" — украинская реактивная система залпового огня с корректируемым боеприпасом. По сути дела, она представляет собой несколько модернизированный вариант советской РСЗО "Смерч". По украинским данным, в настоящее время дальность стрельбы "Ольхи" достигает 130 км, а в ближайшем будущем она будет увеличена до 200 км.

На Украине неоднократно звучалигромкие заявления о возможности атаковать Россию. Так, в ноябре политолог Тарас Загородний призвал создать ракеты, способные достать российские АЭС и ударить по ним, создав "ядерный взрыв".

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