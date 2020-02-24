Украинские СМИ похвастались способностью армии "выжигать российские войска" с безопасного расстояния.
В случае вторжения России на территорию Украины войска смогут "выжечь" подразделения РФ с помощью реактивной системы залпового огня "Ольха".
Украинское издание также пишет о том, что армия располагает системами, которые способны на расстоянии в 100 километров топить подвижные цели. Речь идет о системе "Нептун".
Ранее "Правда.Ру" рассказала об "оружии будущего" России.
Власть сильно опустилась в глазах народа в результате пенсионного грабежа. Сколько бы ни прошло времени, люди об этом не забудут. Это само будет напоминать о себе. Чего же ждать дальше? Будет ли новый кабмин проводить работу над ошибками старого? Об этом "Правде.Ру" рассказал эксперт.