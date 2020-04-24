ПАК ДА — стратегический роботизированный ракетный комплекс — уже скоро

Ту-160 М2 способен в одиночку нанести серьезный урон всему военно-промышленному потенциалу США, а его бортовой комплекс обороны сметёт любого противника, приблизившегося к нему на 500 километров. А за успешно модернизированным "Лебедем" уже маячит куда более страшная для врагов России тень ПАК ДА.

ПАК ДА и перспективные Х-101, Х-55СМ и Х-БД

В декабре 2018 года наши стратегические бомбардировщики "Белые лебеди" совершили перелет протяженностью более 10000 километров — в Венесуэлу. Факт для новой России — абсолютно беспрецедентный. Это была, несомненно, демонстрация возрождения нашей стратегической авиации.

Она была важна хотя бы из-за того, что полномочный посол США в Колумбии Кевин Уитакер как раз в это время заявил, что подняли россияне в небо рухлядь — hardware. Но если бы "Ту-160М" (сейчас уже есть "Ту-160М2") был рухлядью, вряд ли бы американцы приложили максимум усилий для того, чтобы затормозить возможное возобновление производства этих замечательных бомбардировщиков.

Возрождение потерянной легенды "Ту-160М"

Технология считалась утраченной настолько, что когда в цехах завода произошла выкатка первого экземпляра возрожденного "Ту-160М", за океаном не то что этому не обрадовались, отказывались верить. Потом они даже заявили, что возможно, россияне сохранили какой-то один почти готовый стратегический бомбардировщик, но других у них точно нет и быть не может, потому что все мастера умерли, а новое поколение, не способно ничего подобного сделать.

Сами же американцы летают действительно на абсолютнейшей древности. Славной ветхости "B1B AMSA" (advanced manned strategic aircraft — с пилотом стратегический самолет) — уже порядка пятидесяти лет. Так что — чья б корова мычала, а твоя бы молчала.

"Ту-160М" на заводе официально называют "изделие 70".

Оно уже дополнило замечательные стратегические силы России. Но на этом мы останавливаться не будем, чтобы создать постоянное рабочее давление на американскую авиацию на ее исконных границах. Зачем нужно это давление? — Да хотя бы для того чтобы наши звездно-полосатые недруги чуть менее активно себя вели в районе нашего Черноморского побережья.

Почему-то они считают возможным постоянно действовать на границе воздушного пространства Российской Федерации, чуть-чуть не влетая в него, особенно в Крыму и Прибалтике.

Стратегическому бомбардировщику класса "Ту-160М2" не нужно входить в воздушное пространство. Он — платформа. И его цель — запустить ракету, которая доставляет боеприпас до точки назначения.

Казалось бы, самому "Ту-160М2" не предстоит принимать участия в прямых боестолкновениях. Однако он очень хорошо защищен, вполне способен, если не противостоять на равных, то уходить и парировать опасность от истребителей противника.

Бортовой комплекс обороны (БКО) у "Ту-160М2" гораздо мощнее и сильнее, чем у "B1B", потому что американцы для себя не считали это необходимым.

"Ту-160М2" обладает очень интересными бортовыми возможностями. В частности, на дальности 400-600 километров он способен заметить истребитель-агрессор или какое-либо наземное средство, способное угрожать его безопасности, и начать активное противодействие.

"Ту-160М" славится возможностью противостоять противнику, в том числе электронным способом — рэп-ударом, то есть — ослепляет его. А при сближении до 30-50 километров он может выпустить ракеты и поразить цель. Соответственно, бомбардировщик, который имеет совершенно другие основные задачи, может также представлять угрозу для истребителей противника.

Американские страхи

Даже одна боевая единица нашего стратегического бомбардировщика создает непосредственную и страшную угрозу для американцев. По их мнению, 12 стратегических ракет класса Х-101, Х-102, Х-БД самолета способны — ни мало ни много — изменить береговую линию США.

Штаты — страна привозная, абсолютно иммиграционного плана, имеют подавляющее большинство промышленных объектов именно на береговой линии. В глубине континента у них нет такого количества стратегически важных объектов. Соответственно, разрушение береговой линии — это как минимум утрата большей части экономического потенциала.

Такой возможностью обладает даже один отдельный "Ту-160М" или "Ту-160М2". И тем самым создает достаточно серьезную головную боль для НАТО.

Министр обороны России Сергей Шойгу сказал: "Хочу напомнить американским дипломатам, что с момента своего создания по развиваемой скорости боевой нагрузки, дальности применения и недоступности для любых средств ПВО российские стратегические ракетоносцы "Ту-160М" не имеют даже сопоставимых аналогов в США и в любой другой стране НАТО".

Как говорится, получите и распишитесь — мы вас предупредили.

Но! Возможно, уже в очень недалеком времени "Ту-160М2" станет исторической и списанной единицей. Потому что на подходе — достойная смена.

ПАК ДА — заводское обозначение: "изделие 80", он же "Посланник"

Перспективный комплекс дальней авиации ПАК ДА действительно таит в себе колоссальные возможности. Он будет значительно превосходить нынешний очень эффективный и мощный "Ту-160М2".

Надо отметить одну очень важную особенность этого, как его прозвали недруги, небесного тихохода. Да — у него дозвуковая скорость. И он в принципе имеет схему летающего крыла, некоторые увидели здесь даже некое сходство с американским "Спиритом".

Но ведь суть-то — не в этом. 12 стратегических ракет "Ту-160М2" очень пугают американских военных.

Стратегический робот-бомбардировщик

Ни одна другая держава мира не обладает самолетом с настолько развитой бортовой электроникой, авионикой и искусственным интеллектом, что готова поставить на свой стратегический unmanned — беспилотный бомбардировщик — такой же боезапас как на АПЛ - атомной подводной лодке.

ПАК ДА все-таки не будет самостоятельно принимать решение пуске ракет. Тем не менее он уже будет обладать некой самостоятельностью, потому что это — летающий робот.

Мы настолько доверяем искусственному интеллекту разработки отечественных программистов, что ставим на него стратегические ракеты и запускаем в свободный полет.

Речь идет о вполне обозримой перспективе, так как программа давно уже принята к исполнению и реализуется. Поэтому можно ожидать, что в течение ближайших 10 лет у нас появится не макет-прототип, а как минимум уже сигнальный действующий экземпляр стратегического боевого робота-бомбардировщика.

Нам остается только дождаться этого события. Пока же будем защищать рубежи нашей Родины при помощи верного "Ту-160М2".

Военный обозреватель Александр Артамонов

К публикации подготовил Юрий Кондратьев