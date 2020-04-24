Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Самоизоляция. Выбирай дом, а не болезнь
Автор Александр Артамонов

ПАК ДА — стратегический роботизированный ракетный комплекс — уже скоро

Силовые структуры » Министерство обороны

Ту-160 М2 способен в одиночку нанести серьезный урон всему военно-промышленному потенциалу США, а его бортовой комплекс обороны сметёт любого противника, приблизившегося к нему на 500 километров. А за успешно модернизированным "Лебедем" уже маячит куда более страшная для врагов России тень ПАК ДА.

ПАК ДА и перспективные Х-101, Х-55СМ и Х-БД

В декабре 2018 года наши стратегические бомбардировщики "Белые лебеди" совершили перелет протяженностью более 10000 километров — в Венесуэлу. Факт для новой России — абсолютно беспрецедентный. Это была, несомненно, демонстрация возрождения нашей стратегической авиации.

Она была важна хотя бы из-за того, что полномочный посол США в Колумбии Кевин Уитакер как раз в это время заявил, что подняли россияне в небо рухлядь — hardware. Но если бы "Ту-160М" (сейчас уже есть "Ту-160М2") был рухлядью, вряд ли бы американцы приложили максимум усилий для того, чтобы затормозить возможное возобновление производства этих замечательных бомбардировщиков.

Возрождение потерянной легенды "Ту-160М"

Технология считалась утраченной настолько, что когда в цехах завода произошла выкатка первого экземпляра возрожденного "Ту-160М", за океаном не то что этому не обрадовались, отказывались верить. Потом они даже заявили, что возможно, россияне сохранили какой-то один почти готовый стратегический бомбардировщик, но других у них точно нет и быть не может, потому что все мастера умерли, а новое поколение, не способно ничего подобного сделать.

Сами же американцы летают действительно на абсолютнейшей древности. Славной ветхости "B1B AMSA" (advanced manned strategic aircraft — с пилотом стратегический самолет) — уже порядка пятидесяти лет. Так что — чья б корова мычала, а твоя бы молчала.

"Ту-160М" на заводе официально называют "изделие 70".

Оно уже дополнило замечательные стратегические силы России. Но на этом мы останавливаться не будем, чтобы создать постоянное рабочее давление на американскую авиацию на ее исконных границах. Зачем нужно это давление? — Да хотя бы для того чтобы наши звездно-полосатые недруги чуть менее активно себя вели в районе нашего Черноморского побережья.

Почему-то они считают возможным постоянно действовать на границе воздушного пространства Российской Федерации, чуть-чуть не влетая в него, особенно в Крыму и Прибалтике.

Стратегическому бомбардировщику класса "Ту-160М2" не нужно входить в воздушное пространство. Он — платформа. И его цель — запустить ракету, которая доставляет боеприпас до точки назначения.

Казалось бы, самому "Ту-160М2" не предстоит принимать участия в прямых боестолкновениях. Однако он очень хорошо защищен, вполне способен, если не противостоять на равных, то уходить и парировать опасность от истребителей противника.

Бортовой комплекс обороны (БКО) у "Ту-160М2" гораздо мощнее и сильнее, чем у "B1B", потому что американцы для себя не считали это необходимым.

"Ту-160М2" обладает очень интересными бортовыми возможностями. В частности, на дальности 400-600 километров он способен заметить истребитель-агрессор или какое-либо наземное средство, способное угрожать его безопасности, и начать активное противодействие.

"Ту-160М" славится возможностью противостоять противнику, в том числе электронным способом — рэп-ударом, то есть — ослепляет его. А при сближении до 30-50 километров он может выпустить ракеты и поразить цель. Соответственно, бомбардировщик, который имеет совершенно другие основные задачи, может также представлять угрозу для истребителей противника.

Американские страхи

Даже одна боевая единица нашего стратегического бомбардировщика создает непосредственную и страшную угрозу для американцев. По их мнению, 12 стратегических ракет класса Х-101, Х-102, Х-БД самолета способны — ни мало ни много — изменить береговую линию США.

Штаты — страна привозная, абсолютно иммиграционного плана, имеют подавляющее большинство промышленных объектов именно на береговой линии. В глубине континента у них нет такого количества стратегически важных объектов. Соответственно, разрушение береговой линии — это как минимум утрата большей части экономического потенциала.

Такой возможностью обладает даже один отдельный "Ту-160М" или "Ту-160М2". И тем самым создает достаточно серьезную головную боль для НАТО.

Министр обороны России Сергей Шойгу сказал: "Хочу напомнить американским дипломатам, что с момента своего создания по развиваемой скорости боевой нагрузки, дальности применения и недоступности для любых средств ПВО российские стратегические ракетоносцы "Ту-160М" не имеют даже сопоставимых аналогов в США и в любой другой стране НАТО".

Как говорится, получите и распишитесь — мы вас предупредили.

Но! Возможно, уже в очень недалеком времени "Ту-160М2" станет исторической и списанной единицей. Потому что на подходе — достойная смена.

ПАК ДА — заводское обозначение: "изделие 80", он же "Посланник"

Перспективный комплекс дальней авиации ПАК ДА действительно таит в себе колоссальные возможности. Он будет значительно превосходить нынешний очень эффективный и мощный "Ту-160М2".

Надо отметить одну очень важную особенность этого, как его прозвали недруги, небесного тихохода. Да — у него дозвуковая скорость. И он в принципе имеет схему летающего крыла, некоторые увидели здесь даже некое сходство с американским "Спиритом".

Но ведь суть-то — не в этом. 12 стратегических ракет "Ту-160М2" очень пугают американских военных.

Стратегический робот-бомбардировщик

Ни одна другая держава мира не обладает самолетом с настолько развитой бортовой электроникой, авионикой и искусственным интеллектом, что готова поставить на свой стратегический unmanned — беспилотный бомбардировщик — такой же боезапас как на АПЛ - атомной подводной лодке.

ПАК ДА все-таки не будет самостоятельно принимать решение пуске ракет. Тем не менее он уже будет обладать некой самостоятельностью, потому что это — летающий робот.

Мы настолько доверяем искусственному интеллекту разработки отечественных программистов, что ставим на него стратегические ракеты и запускаем в свободный полет.

Речь идет о вполне обозримой перспективе, так как программа давно уже принята к исполнению и реализуется. Поэтому можно ожидать, что в течение ближайших 10 лет у нас появится не макет-прототип, а как минимум уже сигнальный действующий экземпляр стратегического боевого робота-бомбардировщика.

Нам остается только дождаться этого события. Пока же будем защищать рубежи нашей Родины при помощи верного "Ту-160М2".

Военный обозреватель Александр Артамонов

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Темы ту-160м2 самолет пак да ракетный комплекс александр артамонов
Новости Все >
Во Владимирской области у 42 человек обнаружили COVID-19
Столичным врачам начали доплачивать за работу с больными COVID-19
Глава РУСАДА рассказал об опасности коронавируса для карьеры спортсмена
Почти на полтысячи человек выросло число больных COVID-19 на Украине
Некоторых пассажиров вывозного рейса из Таиланда отправили в обсерватор
США - Китай: кто кого поборет в судах
37 коронавирусных больных скончались в Москве
Жителей Камчатки обязали носить медицинские маски
Парфёнов считает, что к футболистам относятся несправедливо
Сотрудники газеты "Ведомости" взбунтовались против редактора
Последние материалы
Сотрудники газеты "Ведомости" взбунтовались против редактора
ПАК ДА — стратегический роботизированный ракетный комплекс — уже скоро
Самолет с жителями Дальнего Востока вылетел из Денпасара
В Наро-Фоминске от рук бандитов пострадал гражданин Египта
Шестёркин объяснил, почему остался в США на время пандемии
"Социальное дистанцирование" в Индии - оксюморон
В Кузбассе пятеро пострадали при столкновении автобуса и самосвала
Во Владивостоке увеличат количество утренних и вечерних автобусов
Эксперты поддерживают Новака. Почему снижать цены на бензин не стоит
В Оксфорде приступили к испытаниям вакцины от коронавируса на людях
Популярное
Российский шоу-бизнес
Анастасия Волочкова удивила поклонников архивным фото

На карантине балерина занялась разбором старых снимков и видео.

Анастасия Волочкова удивила поклонников архивным фото
В России перестанут производить парацетамол и ибупрофен
Здоровье
В России перестанут производить парацетамол и ибупрофен
Политика. Новости и аналитика
Эксперты: мигранты массово едут на юг из Москвы
Бывший СССР
Александр Собянин: этой осенью мы будем жить в Советском Союзе
Василий Амирджанов В тренде вольнодумство: общество выходит из политической самоизоляции Василий Амирджанов Игорь Буккер Беременные самцы рыб помогут найти защиту от СПИДа Игорь Буккер Любовь Степушова Молдавия добыла деньги от России, ЕС и МВФ. На что они пойдут? Любовь Степушова
Комментарии
Явлинский предрек России прощание с трубой
Почему Россия не может отказаться от "Адмирала Кузнецова"
Александр Собянин: этой осенью мы будем жить в Советском Союзе
Трамп: коронавирус боится жары, влажности и солнца
Эксперты поддерживают Новака. Почему снижать цены на бензин не стоит
Александр Собянин: этой осенью мы будем жить в Советском Союзе
Александр Собянин: этой осенью мы будем жить в Советском Союзе
Владимир Ленин: человек, который творил историю
Владимир Ленин: человек, который творил историю
Владимир Ленин: человек, который творил историю
Мигранты - не граждане России, и менять "под них" законы - утопия
Почему Россия не может отказаться от "Адмирала Кузнецова"
Почему Россия не может отказаться от "Адмирала Кузнецова"
Почему Россия не может отказаться от "Адмирала Кузнецова"
Александр Собянин: этой осенью мы будем жить в Советском Союзе
Александр Собянин: этой осенью мы будем жить в Советском Союзе
Владимир Ленин: человек, который творил историю
Геннадий Зюганов: термин "перестройка" родился в лабораториях США
Геннадий Зюганов: термин "перестройка" родился в лабораториях США
Центробанк просит Сергея Глазьева помолчать
Геннадий Зюганов: термин "перестройка" родился в лабораториях США
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ