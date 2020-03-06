Своими учениями в Черном море РФ унизила США - китайские СМИ

Журналисты китайской газеты Sohu заявили, что своими учениями в Черном море Россия унизила США. Авторы статьи отметили значимость данного региона как для России, так и для США.

Россия готова бороться с США за доступ в акваторию

Сообщается, что российская сторона готова прибегать к жестким мерам, чтобы сохранить за собой выход в акваторию.

Ранее был случай с эсминцем ВМС США, который совершал дерзкие маневры в Черном море. Американцы уже заявляли, что хотят "запереть" Россию на территории моря. Такого рода действия со стороны США сочли провокацией.

Москва ответила на нее электронным ракетным ударом по условному противнику. В результате цель ликвидировали.

"Корабль США выглядел беспомощным на фоне российских учений", — прокомментировали журналисты.

Россия дала понять США, что готова к обороне в регионе.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Черном море завершились масштабные учения НАТО.