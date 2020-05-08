Николай Михальченко: Конвенция Монтре будет отменена

Конвенция Мотре скоро будет отменена, новый турецкий канал откроет путь любым военным кораблям НАТО в Черное море, считает украинский политолог Николай Михальченко.

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Пристайко о стратегии сдерживания России

Украине и НАТО нужно разработать стратегию сдерживания РФ в Черноморском регионе, Киев хотел бы видеть большее присутствие морских сил НАТО и США в Черном море, заявил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадим Пристайко.

Как сообщает пресс-служба МИД, вице-премьер заявил, что "Украине и НАТО следует разработать стратегию сдерживания России в Черноморском регионе в информационном, экономическом, правовом и военном планах".

"Безопасность в Черноморском регионе имеет большое значение для Украины, а также НАТО и других союзников. Внедряя "Черноморский пакет", предложенный Альянсом, мы бы хотели сделать фокус на усилении наших военно-морских сил, кибербезопасности, а также усилении осведомленности наших партнеров о ситуации в регионе", — цитирует Пристайко пресс-служба МИД.

"Черноморский пакет — это набор мер для помощи Украине в восстановлении возможностей на Черном и Азовском морях, на всей акватории", — ранее пояснил Пристайко.

"Они (меры) будут касаться учений морских сил и береговой охраны, визиты кораблей в порты и обмен информацией с грузинскими и украинскими кораблями", — сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

НАТО "боится", что Украина сменит курс

Как сказал "Правде.Ру" почетный президент Украинской академии политических наук, политолог Николай Михальченко, стратегия определена, это стратегия партнерства Украины и НАТО, а все заявления Пристайко и других — это лишь уточнения по конкретным небольшим тактическим задачам.

"Просто НАТО боится, что Украина может сменить курс. Я думаю, что изменения курса не будет", — сказал политолог.

Скоро НАТО не будет связан конвенцией Монтре

"Турция пошла на прорытие канала "Стамбул", на который не будет распространяться конвенция Монтре, по которому в Черное море будут заходить корабли любого класса, потому что все ограничения будут сняты. Концепция Монтре относится только к Босфору и Дарданеллам. А новый канал откроет для прохода любым судам НАТО", — добавил Николай Михальченко.

Подождем окончания строительства канала

Как заявил 2 февраля 2020 года глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, проект канала "Стамбул" не направлен на отказ от выполнения условий Конвенции Монтре о статусе проливов Босфор и Дарданеллы.

"Утверждения о стремлении "обойти" конвенцию Монтре - политически мотивированны. Для выхода (Турции) из конвенции попросту нет необходимости в строительстве альтернативы Босфору. Достаточно обращения одной из стран-участниц. Турция не стремится к отказу от конвенции", — заверил глава турецкой дипломатии, сообщило агентство Anadolu.

По мнению посола РФ в Турции Алексея Ерхова, наличие или отсутствие дополнительной водной артерии в виде канала "Стамбул" между Черным и Мраморным морем не изменит международно-правовой режим конвенции Монтре. По его словам, конвенция, с одной стороны, регулирует порядок прохода через проливы Босфор и Дарданеллы, а с другой — устанавливает ограничения по общему тоннажу военных кораблей черноморских и нечерноморских государств, а также сроки пребывания в акватории Черного моря военных кораблей нечерноморских государств.

"И именно это очень важно. Наличие или отсутствие дополнительной водной артерии не меняет международно-правового режима, установленного конвенцией, сказал посол РИА "Новости".

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что конвенция Монтре о режиме прохода судов через пролив Босфор не будет распространяться на проектируемый канал "Стамбул" между Черным и Мраморным морем.

Канал "Стамбул", призванный стать альтернативой Босфору и разгрузить его. Протяженность водной артерии составит 43 километра. Ожидается, что в день он сможет пропускать около 160 судов, по маршруту пути планируется возвести 10 мостов.

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