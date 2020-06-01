Александр Михайлов: власть кидает полицию на ржавые грабли

Почему власть продолжает принимать непонятные, спорные, а то и явно вредные меры якобы против коронавируса? Почему она задействует полицию для выполнения сомнительных функций? Почему всю ответственность руководители возлагают на исполнителей? К чему все это может привести? Обо всем этом и многом другом в прямом эфире видеостудии Pravda. ru Вадиму Горшенину рассказал член Совета по внешней и оборонной политике, генерал-майор ФСБ в запасе, экс-руководитель Управления правительственной информации Александр Михайлов.

Генерал ФСБ: О ветеранах, Победе и коронавирусе

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Генерал-майор ФСБ Михайлов: о ветеранах, Победе и коронавирусе

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— Александр Георгиевич, в последнее время у нас произошло много подмен понятий и смыслов. Похоже, что правоохранительная система тоже запуталась и сейчас пытается себя найти. Условия карантина обострили все вопросы, а в случае всяких неурядиц власть всю ответственность скидывают на полицию, которая просто выполняет свои функции.

Это способствует неуважению к правоохранительным структурам. Полицейских до сих пор называют мусорами и тому подобными нелестными словами. Полиция защищает нас от преступников, но может ли полиция защитить сама себя от подставляющих ее политиков?

— У Жванецкого есть хорошая фраза. — "Я вами руководил, я отвечу за все" — прямо колом в горле стоит". У нас таких людей нет. Сегодня выстроена такая вертикаль, что они не боятся ни Бога, ни черта, даже эпидемии не боятся. Они отдают бессмысленные тупые приказы и потом никто за них не отвечает.

Власть кидает полицию на ржавые грабли

Можно себе представить внутренние ощущения полицейских, которые стояли на входе в метро. Они что, от этого испытывали какое-то особое удовольствие? Я полагаю, что они матерились внутренне последними словами в отношении своих руководителей, которые бросили их на ржавые грабли.

Чтобы осуществлять какие-либо мероприятия, тем более такие масштабные — по всей огромной Москве, нужно просчитывать всякие минимальные детали, что за этим последует, как мы обеспечим не только безопасность граждан, порядок и те инструкции, которые написал непонятно кто, но и, как мы защитим своих сотрудников от этого же коронавируса. Ведь они же находятся в постоянном контакте со всеми. Это же через них идет лавина людей, в том числе заболевших. А ребята стоят и выполняют свои обязанности.

Когда полицию постоянно бросают на ржавые грабли, и она начинает выполнять нелепые приказы, естественно, отношение всего общества к полиции меняется в отрицательную сторону. Люди спешат на работу, а их загоняют в аэродинамическую трубу вместе с вирусом, они пытаются прорваться, теряя время, нервы, возбуждаясь по всем пунктам.

Кислотно-правоохранительная система

Я понимаю молодых ребят-романтиков, которые пришли в полицейские структуры. Они хотят действительно что-то сделать. Но они попали в бочку с солеными огурцами. Когда свежий огурец кидаешь в бочку, он тоже становится соленым.

Эта среда сформирована также и под влиянием общественного мнения, негативных эмоций, которые в отношении полицейских мы очень часто выражаем. И новые сотрудники начинают из романтиков превращаться в циников. Потому что, если общество к нам так относится, то и мы к вам — так же.

Меня очень сильно тревожит, что мы действительно разрушили ту степень доверия, которая существовала между советской милицией обществом. Причем, очень часто это связно с тем, что не только чиновники, но даже законодатели пытаются играть на поляне полицейских.

Чего-то в законах полицейским действительно не хватает, но бывает, что все бросаются все это дополнять и уточнять. С одной стороны, регламентация — это неплохо. Но тут тоже случаются серьезные спекуляции, получаются разные нестыковки и так далее.

И любая такая инициатива, особенно на фоне сложного отношения к правоохранительным органам в целом, как правило, вызывает очень негативную реакцию. Обратите внимание, что когда начинают обсуждаться обществом любые нормативные документы, которые иногда даже не очень нужны, потому что так всегда все и было умолчанию, сразу начинаются разговоры о полицейском государстве.

Общество само требует регламентации деятельности, но когда это предлагают, многие говорят: вы вводите полицейские порядки. Хотя это — обычные правила, по которым должно жить все общество и государство, включая правоохранительные органы. Должен быть баланс.

Изоляция от здоровья

Сегодня мы находимся в очень сложном положении. Ведь эта самоизоляция приводит к еще большому отдалению правоохранительных органов от народа. Милиция выполняет функции, которые сложно воспринимаются гражданами.

Причем надо заметить, что с карантином или самоизоляцией вообще очень странно получается. Весна и осень — два периода по заболеваемости. К весне снижается иммунитет, авитаминоз у людей. Обычно раньше врачи говорили, что надо больше гулять, дышать свежим воздухом.

В условиях пандемии Ковид-19 людей закрыли в однокомнатных квартирах, где они не имеют ни воздуха, ни возможности нормального движения, ничего, тем самым ослабляется иммунитет. Зачем все это делается, не понимают ни обычные люди, ни сотрудники полиции.

Один известный человек сказал: "Кадры решают все". И есть давняя народная мудрость: "Что посеяли, то и пожали". В Советском Союзе существовал принцип партийного набора. Ни один человек не мог попасть в милицию, в Комитет государственной безопасности без рекомендаций, тщательного отбора и подготовки. Неслуживших в армии в милицию не брали. Сегодня все смещалось в доме Облонских. Вот это, конечно, беда: нет кадров, нет профессионализма, нет доверия.

Беседовал Вадим Горшенин

Подготовил Юрий Кондратьев