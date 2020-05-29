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Автор Любовь Степушова

Экс-замдиректора ФМС: миграционный учет в России "на 90% липовый"

Силовые структуры » МВД

Вводить цифровой профиль мигранта надо было давно, но власти "замотали" этот вопрос, поэтому миграционный учет в России до сих пор "на 90% липовый", считает эксперт Вячеслав Поставнин.

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МВД России готово внедрить цифровой профиль мигранта в специальном приложении, которое будет им предложено установить на смартфоны.

Об этом сообщил РИА "Новости" источник в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, там должна будет содержаться вся информация о социально-правовом статусе мигранта, биометрические данные, сведения о здоровье, криминальное прошлое или его отсутствие.

Также могут создать специальное приложение "Мигрант", которое приезжие должны будут устанавливать на свои мобильные устройства. Именно к нему можно привязать цифровой профиль иностранного работника.

"А после открытия границ России (после окончания карантина по коронавирусу), предлагается установить предписание, которое сделает обязательным подключение приложения для всех въезжающих мигрантов. Отказ от установления мобильного приложения автоматически понижает рейтинг социального доверия к мигранту", — пояснил источник.

Кроме того, рассматривается возможность объявить правовую амнистию мигрантов, находящихся на нелегальном или полулегальном положении, которые не совершали преступлений. Это поможет провести массовую государственную регистрацию, считают аналитики.

Миграционный учет в России "на 90% липовый"

Как сказал "Правде.Ру" руководитель фонда "Миграция XXI век", экс-замдиректора ФМС РФ Вячеслав Поставнин, это (профиль) нужно делать, и уже 3-4 года назад "мы это в Совбезе предлагали и даже разработали цифровую миграционную платформу "Федерация".

По словам эксперта, тогда власти этот проект "замотали", поэтому "у нас до сих пор нет нормальной информационной системы, которая позволяла бы понять, сколько у нас мигрантов, как они распределяются по территории России и в отраслевом аспекте".

"Я уже не говорю о психоповеденческом портрете. Мы ничего не знаем о трудовых мигрантах, так как миграционный учет у нас на 90% липовый — все за взятки. Это стыд и позор, и совершенно не государственный подход", — сказал экс-замдиректора ФМС РФ.

Ноль нелегалов "у нас никогда не будет"

По его словам, подобные платформы давно есть в Западной Европе, США и других странах, особенно там смотрят на психоповеденческий портрет человека — какой он религии, какими деньгами расплачивается — карточкой или наличными, владеет ли оружием.

Тем не менее, отметил эксперт, нелегалы все равно будут, хотя их количество значительно сократиться.

"Не надо никогда думать, что мы когда-нибудь сделаем так, что у нас будет ноль нелегалов. Мы добились, чтобы у нас было ноль преступников? Нет. Надо просто понимать, что нелегальный труд дешевый, он работает там, где не будут российские граждане никогда работать или не будут работать за такую цену. Все процессы всегда имеют какой-то "хвост", но его можно минимизировать", — отметил Вячеслав Поставнин.

"Большинство людей хотело бы работать легально. И работодатели тоже будут попадать в эту систему, никуда они не денутся, поэтому внедрение такой системы крайне необходимо", — добавил он.

Как сказал "Правде.Ру" первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ, специальный представитель Государственной Думы по вопросам гражданства и эмиграции Константин Затулин, "мы должны контролировать миграцию так, чтобы она была законной, бороться с разного рода нарушениями, как со стороны мигрантов, так и по отношению к мигрантам, потому что очень распространены случаи, когда мигранты работают за нищенские деньги без всяких форм страхования".

Другую проблему обозначил первый заместитель председателя Комитета по делам национальностей Государственной Думы
Валерий Рашкин, по его словам полиция крышует работу нелегалов рынков "Садовод" и "Москвич", где "ужасающая" антисанитария, латентная преступность.

"Условия дикие, рабовладельческие, кышует полиция, крышует прокуратура, крышуют все. Все питаются этой средой, которая является очень опасной с любой точки зрения, в том числе санитарной", — отметил Валерий Рашкин. И хотя сейчас эти рынки закрыты, по словам депутата, "мы так и не добились нормального закона о трудовых мигрантах, потому что бизнес и власть заинтересованы, чтобы они были в бесправном состоянии — так содержание мигрантов обходится дешевле".

Сейчас в России, по разным данным, могут находится 9–12 миллионов иностранных работников, которые не смогли вернуться на родину после закрытия границ. Это граждане Узбекистана, Украины, Таджикистана и Киргизии. Многим из них российские власти разрешили продлить трудовые патенты.

По данным ФСБ РФ, российские пограничники в минувшем году выявили свыше 6 тыс. мигрантов, пытавшихся нелегально пересечь границу. Это уроженцы стран Юго-Восточной и Центральной Азии, Ближнего Востока, Украины и Молдавии, сообщил ТАСС первый заместитель директора ФСБ - руководитель Пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов.

Читайте по теме: Что делать России с мигрантами в период массовой самоизоляции
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Темы мвд россии трудовая миграция мобильное приложение
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