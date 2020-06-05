Военный эксперт Коротченко: с кем Россия сможет пройти Парадом Победы

Российский военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко — о том, возможен ли совместный Парад Победы с другими странами. Беседу ведет главный редактор "Правды.Ру" Инна Новикова.

Парад 24 июня: Что Россия покажет миру?

Читайте начало интервью:

— Парадов Победы было четыре — первый в Москве 24 июня 1945 года, где бросали навзничь знамена поверженного рейха. Но были еще в Берлине, у Бранденбургских ворот, парады, где участвовали союзники, включая и СССР. И еще был парад в Харбине 16 сентября в честь победы над Японией. Сейчас возможно говорить о каком-то совместном параде?

— Они к нам не приедут для участия в нашем параде, потому что это будет фактически признание роли России в современном мире и отдание долга памяти величию Советского Союза — победителя в Великой Отечественной войне. Они до последнего не открывали Второй фронт.

— Только в 1944 году.

— Хотели, чтобы русские и немцы максимально истощили друг друга, а когда оба ослабнут, тогда добрые янки в пробковых шлемах высадятся и наведут недрогнувшей рукой свой порядок. Да, мы были союзниками, и была помощь по ленд-лизу, но мы за нее золотом платили — за американскую, британскую технику. А почему они вообще нам помогали? А если бы не помогали, Гитлер бы высадился на Британских островах, и Лондону бы настала полная хана. Поэтому Черчилль, главный ненавистник советской России, ради спасения Англии стал союзником Сталина.

Но Второй фронт не открывали до последнего момента, то есть мы вели бои в одиночку. И хребет фашистской Германии сломил именно советский солдат, а не американский или британский, при всем уважении к их вкладу. Они ведь вели с немцами сепаратные переговоры — Аллен Даллес от лица Управления стратегических служб США с представителями Гиммлера. Чтобы заключить за спиной СССР сепаратный мир. Это союзнические отношения? Нет, это подлость. Характерная для англосаксов черта поведения — и здесь у нас тоже не должно быть иллюзий.

Они бы нас сожрали в любой момент, нанесли по десяткам советских городов ядерные удары, если бы не боялись сдачи. И это не пропаганда. Расшифрованы же планы США! А почему не начали войну? Да потому что Сталин и Жуков понимали, что ядерное оружие, примененное против Японии, предназначалось для нас. И только огромные советские армии, стоящие в Европе — вот что спасло нас от этого удара! Потом уже, в 1949 году, когда создали первую советскую ядерную бомбу, ядерная война стала для англосаксов опасной.

А они парады у себя не проводят. Года полтора или два назад решили провести парад около Белого дома — а там ржавые бронетранспортеры, расхристанные американские солдатики без выправки… Они дистанционно могут хорошо воевать.

— Когда напалмом можно выжигать вьетнамскую деревню с воздуха.

— Или "Томагавками" утюжить Югославию. Теплый сортир, туалетная бумага — так могут. А в реальном бою, как воевали русские солдаты, американский спецназ подвигами не отметился. Но Америка — опасный, сильный противник, шапками не закидаешь. Там прежде всего есть те виды оружия, которые для нас могут быть весьма фатальны. Но наша задача — иметь контрпотенциал, чтобы иметь лимит времени для создания работающей экономики, патриотических национальных элит.

Но США тоже понимают, как надо делать современную политику. Невозможность войны с ядерной державой заставляет прибегнуть к подрыву изнутри. Пятая колонна, финансирование отдельных лиц, политиков. Как всегда. Или война ведется в формате цветной революции. Американцы эффективно это показали на примере Украины — вот что они для нас готовили. Даже не уничтожая, превратить во вторую Украину во главе с теми клоунами, которые находятся там у власти, где в Раде бьют друг другу морды, где олигархи грабят запуганный народ. И плюс вырвать ядерные клыки — а потом делай с нами что хочешь.

— Нам тоже надо действовать в похожем направлении.

— Да, теми же методами. Но понимаете, у них это отработано. Мария Бутина поехала в США, с кем-то там познакомилась, вела какую-то деятельность — закрыли и срок навесили. А у нас, когда мы приняли закон об иностранном агенте — так какой вопль подняли! У нас целые радиостанции есть, которые работают даже эффективнее, чем "Голос Америки" либо "ВВС". Не напрямую, пусть опосредованно, но через наши нефтяные и газовые монополии.

Друзья России?..

— А вот по поводу парада со странами СНГ… Есть Прибалтика, Грузия, которые нас кличут врагами и оккупантами. Но есть же Казахстан, Таджикистан, Белоруссия. Возможно ли?

— К сожалению, Литва, Латвия, Эстония — это отрезанный ломоть. Это уже НАТО и наши враги.

— Я про них даже не говорю.

— Украина — абсолютно враждебное нам государство. С ними надо разговаривать только с позиции силы. Иначе они не понимают. Не просто имея силовые аргументы, а их используя. Будут кричать — ничего, у нас со слухом ничего плохого не будет.

— Президент Казахстана приедет.

— Думаю, обязательно приедет президент Азербайджана Ильхам Алиев, потому что мы с позиции недопущения героизации нацизма здесь выступаем с одинаковых позиций. Что касается совместного парада, не знаю, позволит ли ситуация, чтобы приняли от них какие-то подразделения. Рассчитывал бы, что приедет президент Сербии и будет сербский парадный расчет здесь.

— Канцлер Германии будет или нет, как считаете?

— Считаю, что обязательно Меркель должна быть. Думаю, что Макрон будет.

— Они же подписывали акт о капитуляции.

— Макрон хочет распушить перья. И если приедет в Москву — примем как дорогого гостя. Трамп, очевидно, не приедет, возможно, приедет помощник президента США по национальной безопасности. Борис Джонсон, очевидно, не приедет. Англия, вообще, старается гадить нам где может, поэтому я думаю, что они такой подарок нам не сделают. Но Китай — я очень хотел бы рассчитывать, что приедет Си Цзиньпин, и какой-то китайский парадный расчет будет также принимать участие в параде.

Но даже если никто бы не приехал, я хочу сказать, что это праздник, прежде всего наш, родной. День Победы. 75 лет с момента, когда мы сломали хребет Гитлеру. Никто не смог. Вся Европа так называемая легла под фашистов. Вся! Все капитулировали. Вся оборонная промышленность Европы работала на Гитлера.

И даже нейтральная Швеция поставляла ему и подшипники, и шведскую сталь, и Швейцария участвовала — все помогали Гитлеру. Естественно, их заставили, но, тем не менее, они это делали, помогали.

Мы воевали, как когда-то с Наполеоном, не просто Россия против Франции или Советский Союз против Германии. Мы воевали против объединенной Европы, объединенной Гитлером, порабощенной, но тем не менее. И мы победили. Это наш праздник. Победили мы.

Никто не смог. Все отползали либо сдавались, либо отсиживались до поры до времени на Британских островах, пока туда бы не высадился немецкий десант. Кстати говоря, в аристократических кругах Лондона очень были сильны позиции определенных профашистских симпатий. Были люди. Не зря туда Гесс полетел. И до сих пор, кстати говоря, материалы допроса Гесса британскими спецслужбами, сколько лет прошло, являются государственной тайной Великобритании. Спрашивается, что они там такого скрывают, о чем Гесс пытался договориться с Великобританией. Поэтому еще раз: полагаемся только на себя, на армию и флот, на наш народ, на наши военные, экономические и политические возможности. В первую очередь, конечно, на армию.

И нам необходим крепкий тыл, прежде всего, идеологический. Нужна государственная идеология, не партийная. Не идеология "Единой России" либо кого-то еще, а нормальная государственная российская идеология. И это надо записать в новую конституцию. Точно так же, как в новую конституцию надо записать, что любой министр, депутат, чиновник, мэр, губернатор, если ты имеешь недвижимость на Западе, добро пожаловать вон с государственной службы. Нам нужны такие люди во власти, которые связывают будущее своих детей, своих внуков, себя самих именно с Россией. И тогда мы будем успешны абсолютно в любых проектах и выдержим любое давление, когда будет консолидация патриотической власти и народа.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Михаил Закурдаев