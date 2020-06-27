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Автор Евгений Стриж

Дождевые черви помогут военным со снабжением

Силовые структуры

Агентство DARPA, передовое научно-исследовательское подразделение Пентагона, профинансирует одну из самых странных концепций последних лет: робота, имитирующий дождевого червя для рытья подземных туннелей. Проект станет частью обновления логистической системы, в частности, поможет войскам быстро пополнять припасы.

GE's Bio-inspired Giant Earthworm-like Tunneling Robot

В чем проблема

В последние годы различные террористические и бандитские группировки все изобретательнее решают вопросы снабжения — то подводные лодки для перевозки наркотиков применят, то тоннели начнут рыть.

Эффективность тоннелей, к слову, известна уже много лет, но в армейских структурах отмечают: процесс их рытья достаточно опасен, особенно в условиях боевых действий. Поэтому в DARPA и дали "зеленый свет" новому проекту, который попробует эту проблему решить.

В пресс-релизе General Electric (GE) говорится, что компания уже получила 2,5 млн. от DARPA, так что проект под названием Underminer разрабатывается полным ходом.

"Итоговое решение позволит быстро прорыть сеть тактических тоннелей, через которые войска будут оперативно пополнять боеприпасы", — отмечают специалисты General Electric.

Сам Underminer представляет собой робота, который сконструирован по принципу биомиметрики, то есть с повторением свойств и умений природных объектов. В качестве "прототипа" выступил обыкновенный дождевой червь, от которого Underminer "перенял" умение быстро рыть тоннели. На представленном видео показаны первые варианты робота — и конструкция действительно впечатляет.

Как идут работы

Руководитель проекта GE Дипак Триведи уже раздал множество интервью, в которых отметил ключевые особенности новинки.

"Дождевые черви полагаются на мышечную структуру, заполненную жидкостью, которая называется "гидростатический скелет". Когда они перемещаются, некоторые участки их тел радиально расширяются, чтобы расширить туннель, "закрепляя" червя, в то время как другие становятся длиннее, чтобы протолкнуть его дальше в почву", — рассказал Триведи.

Ключевой вопрос: как именно "червь" поймет, куда копать? Хотя перемещение по грязи выглядит быстрым, эффективная навигация без использования визуальных ориентиров и сигналов GPS будет настоящей проблемой. Робо-червю, вероятно, потребуется какая-то инерциальная навигационная система, которая может переводить наземные GPS-координаты между двумя точками в подземный маршрут и придерживаться этого маршрута, несмотря на любые препятствия на пути.

По словам экспертов GE, этот и другие вопросы будут решаться в течение 15 месяцев, по истечении которых будет готов робот, умеющий копать со скоростью 10 см в секунду и работающий на дальности минимум в 500 метров. Так что ждем к 2022 году новых подробностей проекта — а может, и постановки его на вооружение.

Фото: kenthayat. com

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