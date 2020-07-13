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Автор Евгений Стриж

DARPA представляет военно-морской "поезд из кораблей"

Силовые структуры

Военные ВМС США весьма заинтересованы в различного рода беспилотных кораблях. И новая концепция, представленная агентством DARPA, предлагает простой и эффективный способ их массового перемещения — "морской поезд". По задумке инженеров, небольшие корабли сцепляются, словно вагоны, и плывут намного быстрее, чем в обычных формациях.

Anti-Submarine Warfare (ASW) Continuous Trail Unmanned Vessel (ACTUV) Post-Christening Highlights

Зачем нужен "морской поезд"

Беспилотные надводные корабли (USV) — настоящий "хит сезона" у военных Штатов: планируется закупка широкого спектра кораблей различного назначения. Прессе стало известно, что градация по габаритам весьма солидная: от 12 до 91 метра. Таким образом, военные хотят формировать соединения различных кораблей, которые смогут решать практически любые задачи.

При этом небольшие и труднодоступные для радаров суда среднего размера, или MUSV, эффективны при внезапных атаках, но сильно ограничены по дальности. Если их "укрыть" за большими кораблями, которые также будут выступать как "буксиры", можно сэкономить топливо и расширить радиус действия MUSV.

Интересно, что ранее проблему планировали решать постройкой грузовых судов, однако обилие USV (среди которых будут и 91-метровые гиганты) не позволяет в полной мере их использовать. К тому же уже существующие корабли (типа M/V Blue Marlin, которые могут транспортировать эсминцы), достаточно дороги в обслуживании.

Преимущества: экономия и снижение рисков

В DARPA уже представили видео о корабле Sea Hunter, прототипе MUSV, который недавно в полностью беспилотном режиме совершил переход из Калифорнии на Гавайи. Портал C4ISRnet сообщает, что концепция "Морской поезд" признана удачной, поскольку значительно упрощает и ускоряет переход судов к месту операций. Например, в случае кризиса военно-морской флот сможет вывезти полдюжины MUSV с Гуама в Тихом океане в нужную точку, отдав всего одну команду.

На данный момент концепция Sea Train в активной разработке. Проект, по данным прессы, состоит из двух периодов по 18 месяцев каждый. Оба периода включают как разработку, так и тестирование, в том числе на различных моделях в уменьшенном масштабе. В случае успеха, отмечают инженеры DARPA, готовая концепция будет передана военным и в течение 10 лет флот сможет полностью ее реализовать.

"Цель программы — разработать и продемонстрировать возможности развертывания на больших расстояниях флота различных судов. Мы концентрируемся на технологии, позволяющей эффективно соединять разные корабли друг с другом — не только "физически", но и технологически, программно. Трансокеанский транзит — весьма опасное дело, и мы надеемся, что наша программа поможет снизить риски: например, не придется полагаться на дозаправки в порту", — отметил Эндрю Нусс, руководитель программы.

Темы военные новости беспилотные корабли
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