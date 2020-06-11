Ядерное сдерживание России: новая Концепция и свежий пример её необходимости

Президент Владимир Путин утвердил "Основы государственной политики в области ядерного сдерживания". Документ впервые сразу опубликовали. "Основы" содержат ряд новых вводных, в частности перечислены дополнительные факторы, которые могут повлиять на принятие решения о применении ядерного оружия. Какова реакция в мире? Важно ли это для нас? Что для нас важно? Обо всем этом, а также свежем примере американской провокации над Чёрным морем в прямом эфире видеостудии Pravda. ru Инне Новиковой рассказал военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

О новой концепции ядерного сдерживания

Читайте начало интервью: Игорь Коротченко о новой концепции ядерного сдерживания

Красная черта для Запада

— Игорь, как Указ Президента о новой Концепции ядерного сдерживания восприняли в мире, в первую очередь наши заклятые партнеры? Какая будет реакция?

— Это — очень серьезный документ, его будут сегодня внимательно изучать, интерпретировать в Пентагоне и в штаб-квартире НАТО. Нам их реакция не важна, комментарии не нужны.

Самое главное, мы прочертили красную линию и предупредили: ребята, как только вы эту красную линию нарушаете, извините, к вам летит ядерный фугас со всеми вытекающими последствиями.

— Это вообще — не секретная информация?

— Нет, конечно, это — не секретная информация. Разумеется, сначала такой документ проходит экспертизу, просто так такие Указы не подписываются и не публикуются. Этому всегда предшествуют тщательный анализ, обсуждения и согласования формулировок по всем вопросам, которые там прописаны.

Пошли сознательно на то, чтобы довести до всех условия применения Россией ядерного оружия — при каких условиях мы это сделаем, причем — сделаем в любом случае автоматически фактически.

Понятно, что непосредственные планы использования ядерного оружия носят закрытый характер с грифом "совершенно секретно" и "особой важности". А опубликовано для того, чтобы все могли познакомиться в этим документом. Это, конечно, сделано именно в расчете на внешний эффект.

— Почему именно сейчас? Карантин. Если говорить про США, то там такие проблемы — практически гражданская война, что их вообще сейчас, наверное, внешние дала мало интересуют.

— Нет. Пентагон работает 24 часа в сутки, отслеживает все. Поэтому там с точки зрения реакции все нормально. А почему сейчас — США выходят из договора СНВ-III. Американские ракетно-ядерные системы в любой момент могут быть развернуты на территории стран-членов НАТО. Поэтому мы предупреждаем: ребята, смотрите, вот красная линия, пересекаете — получите по полной.

Американская провокация

— Прокомментируйте, пожалуйста, недавнюю ситуацию с двумя ядерными бомбардировщиками, которые летели в сторону Крыма. Что это было и зачем? Такое впервые произошло или регулярно случается?

— Да, это — акция военно-политического устрашения и демонстрация мускулов. В годы холодной войны американская стратегическая авиация над Черным и Балтийским морями не появлялась, а сегодня это — элементы учений, которые проводят американцы. Мы же должны прекрасно понимать, что стратегические бомбардировщики, например, B-1 либо B-2 предназначены в первую очередь для ядерной войны.

Хотя американцы заявляют, что основной целью появления над Черным морем их стратегов были учебно-боевые пуски противокорабельных ракет, я это рассматриваю как легенду прикрытия. На самом деле, очевидно, отрабатывалось нанесение удара крылатыми ракетами с ядерно-боевой частью по объектам на российской территории. Подразумевался Крым и все Черноморское побережье.

Это — не просто безобидные учебные полеты. Это — демонстрация того, что они готовы к использованию ядерного оружия в критической форс-мажорной ситуации. А замаскировано все это было под якобы отработку пусков противокорабельных ракет. Но такие миссии вообще-то выполняют многофункциональные истребители и специальные самолеты базовой патрульной авиации. Стратегическая авиация, конечно, в значительно большей мере предназначена именно для ведения ядерной войны.

Как мы можем ответить

Что мы здесь можем противопоставить США?

Прежде всего, надежную систему контроля воздушного пространства с помощью современных многофункциональных радиолокационных станций.

На территории Крыма развернуты такие РЛС. Это — новейшие многодиапазонные радиолокационные комплексы, способные надежно контролировать на сотни километров все, что происходит в воздухе. Это — глаза и уши Вооруженных сил России.

У нас создается сплошное радиолокационное поле по всем высотам для того, чтобы контролировать любые воздушные объекты, которые приближаются к границам России, находятся в акватории, в воздушном пространстве над акваторией Черного моря и вообще по всему периметру российских границ. Так что все это мы прекрасно видим.

Второе — чем будем сбивать в случае, если, не дай Бог, придется действовать таким образом? В Крыму развернута зенитно-ракетная система С-400.

Причем идет наращивание количества дивизионов, которые там заступили на боевое дежурство. В составе этих зенитно-ракетных систем есть сверхдальняя зенитная ракета.

Она может уничтожать цели на расстоянии до 400 километров. Бомбардировщик B-1, который выполнял миссию в Черном море, в воздушном пространстве над Черным морем, С-400 способна уничтожать цели на такой дальности. Это — очень хороший вариант реагирования.

Если бы речь зашла о более жестком сценарии, в Крыму также развернуты зенитно-ракетные комплексы "Тор-М2". Они прикрывают и Крымский мост, группировку развернутых там войск и все остальное. В Крыму сейчас — достаточно неплохая, самодостаточная группировка войск. Кроме того, там же находится в Севастополе главная база Черноморского флота.

Американские носители крылатых ракет морского базирования постоянно наведываются туда, хотя по Конвенции Монтрё они там 21 день могут находиться. Тем не менее, на ротационной основе постоянная военно-морская группировка НАТО с обновлением входящих в нее боевых кораблей там постоянно крутится.

Все это — носители высокоточного оружия. Надо прикрывать Крым в данном случае от возможных провокаций, либо других форс-мажорных обстоятельств. Поэтому комплексы "Тор-М2" как средства ПВО последнего рубежа с гарантированной надежной вероятностью поражения целей практически 100% несут там боевое дежурство.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев