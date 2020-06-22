Главное о переговорах Россия-США по ядерному оружию

На фоне всеобщей настороженности вокруг продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений СНВ-3 выделяется озвученная США идея о нецелесообразности пролонгации соглашения на прежних условиях.

Американские дипломаты все чаще говорят о том, что текущая редакция СНВ-3 уже не отвечает современным требованиям. В качестве одной из наиболее веских причин они называют растущий ядерный потенциал Китая, в связи с чем, по их словам, Пекин также должен стать участником нового соглашения, регламентирующего контроль над стратегическими вооружениями.

Начиная с 2002 года — с момента выхода США из Договора об ограничении систем противоракетной обороны (Договор по ПРО) Вашингтон принял устойчивый курс на полный демонтаж складывавшейся десятилетиями международной системы контроля над вооружениями.

Односторонний выход Соединенных Штатов в 2019 году из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), озвученные американскими партнерами намерения о выходе из Договора по открытому небу и о пересмотре своих обязательств в рамках режима контроля за ракетными технологиями наглядно продемонстрировали, что власти США не прислушиваются не только к другим фигурантам международных соглашений, но и к своим европейским союзникам. Ничего лишнего, только бизнес.

Договор СНВ-3 — оставшийся фундамент системы контроля над вооружениями. Прекращение его действия означает, что две крупнейшие ядерные державы окажутся в режиме "свободного плавания" в вопросе развития своих стратегических наступательных вооружений, а международная безопасность вернется на уровень, предшествовавший Карибскому кризису 1962 года.

Высказывая на первый взгляд вполне здравую идею вовлечения Китая в диалог по контролю над вооружениями, США диктуют ему заведомо неприемлемые условия.

Сохранение боевой устойчивости сравнительно немногочисленных стратегических ядерных сил Поднебесной полностью базируется на скрытности их размещения, обеспечивающейся выполнением строжайших мер маскировки.

А предусмотренное СНВ-3 декларирование всех шахтных пусковых установок и верификационный механизм путем международных инспекций сделает китайский ядерный арсенал абсолютно уязвимым для американских средств поражения.

Фактически курс США на развал системы контроля над вооружениями остается неизменным. Предъявление манипулятивных требований к другим фигурантам международных соглашений — фирменный стиль Вашингтона.

Достаточно вспомнить требование к Москве полностью уничтожить все крылатые ракеты наземного базирования 9М729 и их пусковые установки, ставшие формальным поводом для прекращения выполнения обязательств по ДРСМД.

Говоря о заключении новых ядерных договоренностей, американские партнеры загодя подчеркивают недоговороспособность китайцев. О беспочвенности данного тезиса свидетельствует наличие российско-китайского межправительственного Соглашения об уведомлениях о пусках баллистических ракет и космических ракет-носителей. Необходимо учитывать, что участвовать в инициированных США переговорах по вопросам, наносящим ущерб их национальным интересам, китайские дипломаты вряд ли пожелают.

Сегодня в вопросе продления СНВ-3 наблюдается интересный политический казус: выдвигая очередной пакет претензий к Китаю, Вашингтон провоцирует Москву на давление на Пекин.

Российское руководство прекрасно понимает неприемлемость требований США и не поддается на уловки американской дипломатии.

В умах заокеанских лидеров закрепился еще один опасный тезис: СНВ-3 уже сам по себе невыгоден Вашингтону в силу того, что Россия до последнего стремится его сохранить. При этом отметаются любые разумные доводы о необходимости поддерживать стратегический баланс ядерных вооружений в целях укрепления хрупкой системы международной безопасности.

В сухом остатке США, выдвигая подобные требования к Китаю, шантажируют Россию в вопросе туманных перспектив продления СНВ-3. При этом совершенно ясно, что продлевать данный договор они не стремятся. Кроме того, Вашингтон не желает вовлекать в переговоры по проблематике нового ядерного соглашения своих союзников — Великобританию и Францию.

Сейчас многие говорят, что для президента США Дональда Трампа наличие ядерного оружия у Великобритании было откровением. Любители спекуляций на эту тему ссылаются на мемуары его бывшего помощника по безопасности Джона Болтона.

Это является преднамеренным лукавством: еще в январе 2020 года президент Российской Федерации Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию недвусмысленно очертил ответственность стран-основательниц ООН (России, США, Великобритании, Франции и Китая) за сохранение и устойчивое развитие человечества и призвал партнеров обсудить дальнейшие перспективы международной политики в области нераспространения и контроля над вооружениями.

В дальнейшем российский лидер более предметно раскрыл свое предложение о проведении саммита лидеров "ядерной пятерки" в своей статье американскому журналу "National Interest", где указал на важность укрепления мировых институтов поддержания мирового правопорядка.

Позитивным моментом является то, что еще в январе на предложение Президента России провести встречу Большой пятерки откликнулись лидеры всех легитимных членов "ядерного клуба".

Очевидно, что по итогам такого саммита было бы наивно надеяться на принятие документа о всеобъемлющем механизме контроля над стратегическими вооружениями. Скорее всего, главным итогом переговоров станет ни к чему не обязывающий меморандум о намерениях, но на данном этапе и это будет важной победой российской дипломатии.

Отдельно следует отметить, что предложение российского лидера пока не распространяется на "новые ядерные державы" — Израиль, Индию, Пакистан и КНДР. Вовлечь их в переговоры по контролю над стратегическими наступательными вооружениями можно будет лишь на следующем этапе — когда члены "ядерной пятерки" ООН придут к единому соглашению.

Сейчас уже понятно, что для России важно сохранить стержень системы контроля над вооружениями — Договор СНВ-3, но это не значит, что наша страна готова пожертвовать ради этого своими национальными интересами.

Даже в условиях полной анархии в области ядерных вооружений у нас есть все условия для асимметричного ответа произволу заокеанских партнеров. Перспективные российские разработки, которые не хотелось бы включать в новое соглашение, а также опубликованные 2 июня 2020 года "Основы государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания" свидетельствуют о том, что вне зависимости от навязываемых США правил игры, у Москвы есть четко очерченные условия применения ядерных вооружений.

В настоящее время ситуация вокруг судьбы международной системы контроля над вооружениями усугубляется сложной внутриполитической обстановкой в самих Соединенных Штатах. В борьбе за власть политические силы используют образ внешних противников в лице России и Китая, тем самым активно ускоряя демонтаж сложных международных договоренностей.

Внимательно наблюдая за событиями по ту сторону Атлантики, нам хотелось бы не только стабилизации обстановки в США, но и приходу в большую политику по-настоящему вдумчивых, взвешенных американцев, способных зрело оценить последствия пагубных идей развала всех международных ядерных договоренностей.

В эпоху всеобщей глобализации, зависимости друг от друга крупнейших экономик деэскалация в военно-политической сфере могла бы существенно высвободить научно-технический потенциал и переориентировать его от международного противостояния к прогрессу, ориентированному на повышение качества жизни людей во всем мире.

22 июня 2020 года в Вене состоится встреча делегаций из России и США по вопросу продления договора СНВ-3. Представитель президента США в Госдепартаменте по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли приглашал на встречу и китайскую делегацию, получив ожидаемый официальный отказ.

И, конечно, хотелось бы услышать осознанную позицию ближайших союзников США по вопросу перспектив сохранения системы контроля над вооружениями. Ведь именно их объектам суждено стать главными потенциальными целями российских ударов в случае развязывания военных действий с применением стратегических вооружений.