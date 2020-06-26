США и Россия переходят к войне летающих роботов

США пересмотрят еще одну договоренность в сфере нераспространения оружия массового уничтожения. Совет национальной безопасности США собирается одобрить предложение ряда американских ведомств о пересмотре обязательств страны в рамках режима контроля за ракетными технологиями.

Администрация Дональда Трампа продолжает избавляться от своих обязанностей и ограничений в рамках международных договоренностей в самых разных сферах. Быстрее всего — в области контроля над вооружениями.

При действующем президенте Вашингтон:

вышел из иранской ядерной сделки и из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности;

объявил, что не станет ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний;

инициировал процесс выхода из Договора по открытому небу;

грозится не продлевать Договор СНВ-3.

Белый дом собирается пересмотреть подход США к РКРТ — режиму контроля за ракетными технологиями. РКРТ — это неформальное объединение 35 стран, договорившихся о совместных "ответственных" подходах к экспорту ракетных вооружений и технологий и соблюдению определенных ограничений в этой сфере.

Вашингтон хочет вывести из ограничительного списка РКРТ тяжелые ударные и разведывательные беспилотники, что позволит американским компаниям поставлять их в том числе и в нестабильные страны.

Ракетный договор помешал беспилотникам

В договоре, который существует с 1987 года, то есть — более 37 лет, и является развитием договора по ПРО, речь идет об ограничении ракет средней и большей дальности. Советский Союз хотел даже тактические ракеты включить в действие РКРТ, но США отказались. Теперь Трамп решил от договора отказаться совсем.

В этом договоре есть дополнение, которое касается развития тяжелых ударных беспилотников. Они являются предметом законной гордости американских военных. И так уж вышло, что их разработка более или менее подпадала под действие РКРТ. Теперь не будет подпадать. Трамп вслед за тем, что отказался от РСМД, отказался от договора об открытом небе, а еще раньше — от НСВ-2.

Можно ли считать, что отказ со стороны Трампа от РКРТ связан с развитием нового поколения летающих роботов? — Наверное, да, потому что в области ракетных технологий, после того как американцы уже дезавуировали все или почти все сдерживающие договора, а также подняли вопрос о возобновлении ядерных испытаний, ракеты им никто не мешает развивать. Но именно РКРТ оговаривает беспилотники.

Тактика орды и стаи

На тактику использования беспилотников американцы действительно ставят очень многое. Мэхэн, будучи офицером американской армии, говорил, что войны выигрываются в воздухе по принципу кочевников, которые нападают при помощи тактики орды.

В развитие стратегии и тактики, изложенной уже очень давно Мэхэном, американцы развивают стайное или ройное использование беспилотников. — Один истребитель с человеком дает целеуказание, беспилотники выходят на цель, отправляются в свой последний полет или выпускают барражирующие боеприпасы, планирующие бомбы и другие боеприпасы, которые способны поразить цель.

Это дает возможность не входить в зону поражения противника, следовательно — ограничить потери личного состава.

"Рипер" ("Жнец") — действительно последнее слово американской науки и техники, но уже в данный момент на подходе — X44M или иначе MANTA, который является разработкой "Локхид Мартин". Концерн действительно вложил очень много в этот аппарат, обладающий своеобразной треугольной формой крыла и способный обходиться в бою без человека.

Ему нужно исключительно целеуказание. Известно о нем немного. X44M — это засекреченный проект Соединенных Штатов. Тем не менее, некоторые вещи становятся ясны из общей стратегии использования беспилотников не только американцами, но и нами.

Стаи дронов России

Долгое время Россия отставала от Соединенных Штатах на 10-15 лет в развитии беспилотных технологий. Сейчас уже фактически этот разрыв полностью преодолен. Мы сейчас уже тоже пытаемся вводить рой беспилотников в бой не только ведущего в этой стае самолета, но и вертолета.

"Ка-52М" согласно декларации, сделанной нашими вертолетостроителями ("Арсеньевский завод "Прогресс"" в Приморье) будет ведущим, который даст целеуказание дронам, летящим за ним. Дроны могут быть оснащены, например, барражирующими боеприпасами производства "Концерн "Калашников" "Ланцет".

Этот боеприпас построен по тому же самому принципу, что "Мини-гарпия" израильского производства. Он производит захват цели, производит пикирующий полет и выходит на цель в той самой мертвой зоне, которую нередко РЛС не охватывают, то есть — четко над целью. Поэтому мы тоже готовы к переходу на этот новый этап войны — сражения беспилотников.

Более того, если уж говорить о РКРТ, то Россия уже сейчас работает над созданием стратегического бомбардировщика шестого поколения. Аппарат будет способен выходить в низкий космос, лететь по суборбитальной траектории, где-то на уровне 50 километров, при помощи специальной силовой установки, работающей на паре водород-кислород.

Новый аппарат будет носителем стратегического оружия, в том числе тяжелых бомб или ракет, способных изменять контуры континентов. Считается абсолютно нормальным, что этот аппарат будет роботом, обладающим некой свободой решений и действий.

Вывод в сухом остатке

Трамп действительно решил отказаться от некоего сдерживающего фактора, мешающего развитию войны роботов в воздухе. В том виде, в котором РКРТ действовал до сегодняшнего времени, начиная с 1987 года, возможно, действительно изжил себя.

Оговорка о том, что под его действие подпадают летающие роботы, в чем-то уже тоже неполна и неточна. Использование современных беспилотников всеми странами, видимо, уже требует какого-то нового договора.

Важно, что любой взлет и появление в воздушном пространстве России и Европы любого аппарата, даже небольшого дрона, фиксируется новой системой "Российский контейнер". Она видит любой объект, поднимающийся в воздух на территории Европы едва ли не до Исландии. Вряд ли запуск целого роя беспилотников с ведущим самолетом пройдет каким-то образом незамеченным для наших сил ПВО.

"Контейнер" имеет круговой охват наших границ. Американцы постоянно испытывают его на прочность. Пока сбоев по обнаружению различных объектов не наступало. "Пересвет" создает сплошное поле, то есть — работает по полевому признаку, в котором невозможен полет роботов, потому что бортовая авионика отказывает, и беспилотники превращаются в металлолом.

Поэтому, сколько их будет, десять, сто или тысяча, особого значения не имеет. Не исключено, что американцы тоже вовсю рассматривают возможность перехода на низкие орбиты. Трамп делал заявления и о милитаризации космоса. Тогда боевые роботы из космоса станут очередной проблемой для всего мира.