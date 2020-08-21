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Автор Евгений Стриж

Американские моряки побили рекорд длительности похода. "Помог" коронавирус

Силовые структуры

Экипажи USS Dwight D. Eisenhower (авианосец) и USS San Jacinto (ракетный крейсер) обновили рекорд длительности похода до 206 дней. Военные корабли, выполнявшие миссии на Ближнем Востоке, не планировали оставлять там настолько долго, но коронавирус нарушил планы военных и буквально заставил их продлить миссию. Избегая посещения портов, капитаны успешно "сохранили" экипажи от угрозы заражения.

10 августа (UPI) — Военный корабль США Dwight D. Eisenhower (авианосец) и USS San Jacinto (ракетный крейсер) вернулись домой после семи месяцев несения службы на фоне пандемии COVID-19.

Как получилось побить рекорд

Рекорд экипажи обновили, в ходе маневров в северной части Аравийского моря.

Когда корабли вышли из порта 17 января 2020 года, COVID-19 только начал распространяться по миру. К тому времени, когда они пересекли Атлантику и двинулись в Средиземное море, вирус стал настоящей угрозой, так что в марте вице-адмирал Джим Маллой, командующий 5-м флотом, приказал ограничить посещение портов, чтобы уменьшить вероятность распространения вируса.

По мере распространения пандемии COVID-19 ударная группа авианосцев продолжала операции по поддержанию безопасности на море и защите интересов США и их союзных партнеров.

14 мая моряки с судов Dwight D Eisenhower и San Jacinto пересекли экватор после более чем 100 дней в море, став первыми "железными ракушками" ВМС.

25 июня авианосец Dwight D Eisenhower и крейсер San Jacinto совершили 161-й день в море без единого порта, побив предыдущий рекорд ВМС в 160 дней. И вот 10 августа они вернулись домой с абсолютным рекордом.

Более семи месяцев авианосец USS Dwight D. Eisenhower и сопровождающий его ракетный крейсер USS San Jacinto находились в море. Доставка продовольствия осуществлялась авиацией со строгим соблюдением всех санитарных мер.

Чем занимались экипажи

По словам капитанов, без посещения портов падает эмоциональная стабильность экипажей, снижаются возможности для отдыха, а также затрудняется сложный ремонт — специалисты не могут перейти с борта на борт. Однако члены экипажей не унывали — и относились к ситуации с юмором.

"Когда в одном из отсеков сломалась дверь, членам экипажа пришлось проявить изобретательность. Была середина ночи, и они поняли, что им нужно заменить одну из частей двери. В итоге нужная деталь была выточена на станке из гантели", — рассказал Эдвард Кроссман, капитан USS San Jacinto.

На USS Dwight D. Eisenhower также не обошлось без поломок: членам экипажа пришлось менять мотор, обеспечивающий вентилирование одной из рубок. Потребовалась объединённая команда из инженеров, специалистов машинного отделения, электриков и экспертов судостроения (консультировали удаленно), чтобы в итоге демонтировать вентилятор и устранить поломку.

Также члены экипажа часто менялись ролями — так, для предоставления поварам небольших "отпусков" за них готовили военные.

"Это мой первый корабль, а также первая миссия. Готовка стала сюрпризом, но это весело — мы устраиваем для экипажей "Вафельные субботы", чтобы дать поварам передышку", — рассказывает старшина 2-го класса Дионеша Симмонс.

Не забывали на кораблях и про развлечения: мероприятия под названием "Стальные пляжные деньки", в рамках которых военным можно носить гражданскую одежду, готовить на летных палубах барбекю и бегать марафоны, весьма популярны среди членов экипажа. Также военные соревнуются в забавных конкурсах: например, в рамках "March Madness" 64 человека попробовали вырастить самые странные усы.

"Словами невозможно выразить то восхищение, которое я испытываю к каждому моряку на борту. Эти молодые мужчины и женщины оказались в ситуации, которую никто не мог предвидеть, и они отреагировали так, как могут только моряки ВМС — они адаптировались и преодолели невзгоды. Для меня большая честь работать вместе с ними", — сказал в своем заявлении капитан Кайл Хиггинс, командир авианосца Dwight D. Eisenhower. 

До текущей ситуации рекорд длительности держал корабль USS Theodore Roosevelt, выполнявший свою миссию в ходе войны в Афганистане 2002 года в течение 160 дней. До него рекорд не обновлялся с 1980 года — тогда в 152-дневное плавание ушел Eisenhower.

Фото: landbote. ch

Темы армия флот сша коронавирус
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