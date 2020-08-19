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Автор Евгений Стриж

США из-за ошибки в расчетах бесплатно кормили партнеров по коалиции в Афганистане

Силовые структуры

Более трех лет партнеры по коалиции в Афганистане получали бесплатное питание за счет США из-за ошибок, допущенных военными. Об этом сообщает Минобороны страны по итогам проверки отчетности.

Проблема была обнаружена в штаб-квартире НАТО в Афганистане (Кабул), где США предоставляют питание для 17 стран-участниц коалиции в обмен на ежемесячную компенсацию. Однако оказалось, что из-за сложностей и ошибок в расчетах военные Штатов "бесплатно" накормили своих коллег на 6 млн. долларов. Как такое стало возможным — и к каким долгам привело?

6 млн. — на еду, 3 млн. — на ошибки

Согласно документам, опубликованным Генеральным инспектором Министерства обороны США, военные оплачивали расходы "обедающих" стран с января 2016 года по сентябрь 2019 года, что привело к дефициту в размере более 6 миллионов долларов США.

В отчете также уточняется, что дополнительные ошибки в документообороте, которые были вызваны отсутствием единой системы учета, обошлись американской казне еще в 3 миллиона, то есть суммарно армия "проела" минимум 9 миллионов. При этом отчет касается только базы в Кабуле и не затрагивает другие базы США и союзников в регионе.

Платить все же придется: счет пришлют после аудита

Как оказалось, проблемы возникли из-за нерасторопности американских специалистов, которые не смогли создать и внедрить единую систему оплаты и учета расходов. Генеральный инспектор обвинил персонал базы в том, что не были четко определены даже методы расчета и точные тарифы для каждой страны — в то время, как солдаты стран-участниц уже питались в американских столовых.

"Министерство обороны не сможет оплачивать счета, если специалисты не внедрят четкую и единую для всех стран систему расчетов. Специально для Афганистана нужно сделать ее с нуля, а также для каждой страны-участницы коалиции необходимо обсудить условия предоставления питания", — отмечается в документе.

Напомним, что среди партнеров по коалиции в плане питания популярны два варианта "оплаты": через НАТО (Австралия, Новая Зеландия и ряд западноевропейских стран) и через США (примерно 20 стран). В Минобороны отметили, что необходимо не просто решить проблему с системой расчетов, но и переобучить персонал, чтобы избежать таких ситуаций в дальнейшем.

"Мы уже выставили счета некоторым нашим партнерам за 2019 год. Ранее в этом году начался перерасчет поставок за 2018 год, ожидается, что и данные 2017 и 2016 годов также будут перепроверены и сопоставлены", — отмечают военные для СМИ.

Темы питание коалиция афганистан расследование минобороны сша военные базы нато
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