Индия покупает истребители у России. Будут ли претензии у Китая?

Индия предпочла купить российские истребители, хотя в последнее время Россия проигрывала индийские тендеры. Присутствует ли здесь желание поссорить Москву и Пекин?

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Выгодный контракт с Индией грозит испортить отношения с Китаем

Индия традиционно считалась одним из главных партнеров России в области торговли оружием, однако "Рособоронэкспорт" за последние десять лет проиграл в нескольких довольно крупных тендерах на поставку истребителей, грузовых самолетов и транспортных вертолетов, в том числе, французам с Rafale и А-330 и американцам с вертолетом Apache.

На этом фоне заявление Министерства обороны Индии о закупке в России 21 истребителя МиГ-29, а также модернизацию 59 своих МиГов на сумму около 1 миллиарда долларов выглядит неожиданным.

Помимо покупки российских истребителей индийские власти собираются закупить еще 12 тяжелых истребителей Су-30МКИ у индийской компании Hindustan Aeronautics Limited, которая производит их по российской лицензии. Стоимость этого контракта — 1,4 миллиарда долларов США.

Известно, что продавая оружие Азербайджану, Москва постоянно слышит упреки Еревана в подрыве союзнических отношений. Не испортятся ли отношения с Пекином, ведь эти отношения являются стратегически важными?

Никакой политики, чисто коммерческий интерес

Как сказал "Правде.Ру" старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сотников, индийцы "надеялись на то, что американцы им продадут новейшую технику".

Однако, по словам эксперта, "американцы не хотят этого делать при Дональде Трампе ". Кроме того, Россия предоставила скидки, сервисное обслуживание своих самолетов,

"К тому же индийцы, как это было в случае с более ранней моделью самолета МиГ-21, налаживают собственное производство запчастей.

Здесь чисто коммерческая выгода, и никакой политики", — сказал Владимир Сотников.

По его словам, на фоне возникшего противостояния между Индием и Китаем индийцы решили, что лучше обратиться к традиционному партнеру — России.

"Недавно границе Индии с Китаем погибли в драке с палками и цепями 20 военнослужащих. Это такой перманентный территориальный конфликт, который периодически обостряется. Индия считает, что Китай в Гималаях удерживает примерно 36 тысяч квадратных километров ее территории, но это не значит, что китайцы готовы воевать с Индией, а Индия готова воевать с Китаем. Международные державы этот конфликт загасят, потому что американцы сосредоточены на том, чтобы притянуть Индию к себе глобальном противостоянии с Китаем. А Россия заинтересована в том, чтобы два ее стратегических партнера поддерживали какой-то уровень нормальных отношений", — сделал вывод эксперт.

Москве удается снять претензии. Пока

Индия и Китай являлись основными покупателями российского оружия в период с 2015 по 2019 годы, причем на долю Индии приходится 25 процентов российского экспорта, а на Китай — 16 процентов, согласно отчету SIPRI. В тот же период доля России в импорте оружия Индии составляла 56 процентов.

На военном параде на Красной площади 24 июня честь 75 годовщины Победы в ВОВ участвовали военнослужащие и Индии и Китая. Это и приведенная выше статистика говорят о стратегическом характере российско-индийских и российско-китайских отношений.

Москва пытается не допустить двусмысленных толкований своих мотивов со стороны Дели или Пекина. Об этом свидетельствует постоянное подчеркивание важности трехсторонних дискуссий, при этом указывается, что разногласия между Индией и Китаем не входят в повестку дня этих встреч.

Так, глава МИД Сергей Лавров подчеркнул после конфликта в Гималаях, что Китаю и Индии не нужна помощь в решении их проблем.

После того, как Индия и Пакистан в 2017 году присоединились к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), где уже был Китай, ни один из их пограничных споров не привел к дипломатическому конфликту внутри ШОС.

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