Выйдет ли Иран из ДНЯО, если ООН продлит эмбарго на поставки оружия?

Администрация США планирует добиться продления эмбарго ООН на продажу обычных вооружений Ирану, отмечает Майк Помпео, американский политик и дипломат.

Вашингтон распространил проект резолюции, добиваясь "бессрочного продления" запрета на вооружение, а Помпео намекает на то, что США будут ссылаться на положения "Ядерной сделки" 2015 года, также известной как "JCPOA", для повторного введения всех санкций ООН против Тегерана, если в ООН запрет все же не продлят.

Что планируют сделать политики Штатов

Напомним, что администрация США в одностороннем порядке вышла из ядерной сделки с Ираном в мае 2018 года и вновь ввела санкции против Тегерана.

В статье, опубликованной в июне 2020 года для "The Wall Street Journal", Брайан Хук (эксперт по Ирану и политический советник Помпео) заявил: "США будут ссылаться на "резолюцию 2231" Совбеза ООН, согласно которой уже в октябре можно будет "восстановить" все санкции против Ирана".

Тегеран утверждает, что США не выполнили свои обязательства по "резолюции 2231", отказавшись от сделки, что автоматически лишает страну права требовать введения санкций. При этом международные эксперты отмечают: механизм может сработать, даже если США вышли из сделки, поскольку формулировка "резолюции 2231" дает право инициировать возврат к "первоначальным условиям".

Последняя соломинка: выйдет ли Иран из ДНЯО?

Ключевой сложностью для США станет убеждение в необходимости столь жестких мер страны-председателя Совбеза, которая меняется каждый месяц. Но даже если США преодолеют это препятствие, Россия, обладающая правом вето, может оспорить этот шаг, а решение председателя Совета Безопасности ООН по-прежнему требует для реализации 9 из 15 голосов членов Совбеза.

Реза Насри, аналитик по внешней политике и международный юрист, отмечает, что "в Совбезе уверены — иранская программа вооружений больше не представляет угрозы международному миру и безопасности".

"По иронии судьбы, Соединенные Штаты также согласились с этой позицией и фактически разработали и одобрили резолюцию — просто это случилось при предыдущей администрации", — сказал он агентству "Anadolu".

Если эмбарго продлят, Иран, скорее всего, пересмотрит свою ядерную доктрину, а также все свои действия по международным договорам (в частности, сделку с МАГАТЭ и ограничения ДНЯО). Хамид Реза Голамзаде, глава расположенной в Тегеране организации по защите мира "Peace Sprit", уверен: Ирану терять нечего, а вот представители ООН будет неприятно удивлены.

"Решение США станет последним гвоздем в крышку гроба иранской ядерной сделки. По сути, у страны не будет причин соблюдать положения ДНЯО", — отметил эксперт.

Фото: ua.news