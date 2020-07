Главный редактор "Правды.ру" Инна Новикова провела разговор с главным редактором журнала "Национальная оборона", военным экспертом Игорем Коротченко, у которого выяснила, каким образом журналист может быть посвящен в государственные секреты. Собеседник "Правды.Ру" привел пример простой схемы, когда не требуется даже вербовка, чтобы посвященный в тайны человек мог ими делиться со своими щедрыми работодателями.

Читайте начало интервью:

— Как журналист может получить доступ к секретным сведениям?

— Допустим, он может подтверждать ту или иную информацию за счет задействования высокопоставленного секретоносителя высшей степени секретности. После интервью всегда есть возможность неформально пообщаться: наверное, вы на этот вопрос не ответите для того, чтобы я мог это опубликовать, тут такая ситуация, что у нас с контрактами туда-то, а что туда-то, я слышал то-то. Допустим, первичная информация есть у той или иной спецслужбы. Она задействует свою агентуру, в данном случае мы говорим о журналисте, который вхож к ряду секретных российских носителей, использует их как источники для проверки той или иной информации. Зачастую при тебе провели какой-то телефонный разговор по кремлевской линии, а ты в момент нахождения в кабинете высокопоставленного руководителя случайно стал свидетелем той или иной чувствительной, либо грифованной информации.

Речь идет исключительно о военных корреспондентах и обозревателях, которых насчитывается у нас, может быть, 10-12 человек. Помните дело Игоря Сутягина? Это сотрудник Института США и Канады, с которым была проведена комбинация силами совместно американо-британской операции. Сутягину не предлагали формально стать агентом американской, либо британской разведки. Комбинация следующая. Была создана фирма-прикрытие "Альтернатив фьючерс", по-моему, со штаб-квартирой в Лондоне. От имени этой компании выступала некая гражданка Великобритании Надя Локк. Она вышла на Сутягина, сказала, что мы внимательно следим за вашими публикациями, высоко их оцениваем, нам хотелось с вами договориться о том, что вы будете писать для нас некие материалы, которые мы будем публиковать у себя в закрытых внутренних сборниках. Вы за это будете получать гонорар.

Не было прямой вербовки в лоб: работай на нас, сливай, а мы будем тебе платить. С него не брали агентурную подписку, что он там соглашается добровольно быть информатором Secret Intelligence Service, либо ЦРУ США. Была незатейливая комбинация. Он начал писать некие тексты. Ему стали за них платить достаточно хорошие гонорары. Так оформилась линия сотрудничества. Дальше под диктовку британской, либо американской разведки он выполнял конкретные поручения по написанию тех или иных обзоров, сводок, статей. Я думаю, что на этапе, когда это все началось, он уже прекрасно начал отдавать себе отчет, так как его статьи не выходят ни в The Guardian, ни The New York post или еще где-то. Очевидно, его материалы — это фактически разведывательные отчеты. Дальше судьба Сутягина известна. Задержан, арестован, приговорен.