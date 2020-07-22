США требуют от России "сломать" ядерное оружие

Спецпредставитель США по контролю над ядерными вооружениями Маршалл Биллингсли выступил с предостережением в адрес России по поводу создания и испытаний новейших ядерных ракет с носителями, способными выходить на гиперзвук.

Ракета "Сармат": "последнее предупреждение Путина"

По словам американского чиновника:

"Такое оружие вообще не должно существовать. Зачем вообще иметь крылатую ракету с ядерным двигателем? Это не что иное как летающий Чернобыль. Только представьте, какой радиоактивный выброс будет она создавать во время полета. Нет никакой логики, которая бы оправдывала существование этих систем Судного дня. Я прямо говорил своим российским партнерам, что это расходование огромных средств, и им нужно прекратить эти дестабилизирующие разработки".

Слова про "летающий Чернобыль" в данном случае не просто фигура речи, в последнее время Чернобыль по поводу новейших российских разработок в американской официальной риторике всплывает довольно часто.

Так, например, плавучая атомная станция "Академик Ломоносов" в американской прессе сразу же стала маркироваться, как "плавучий Чернобыль на льду".

Что же касается наших новейших ракет "Посейдон" и "Буревестник", то, в свое время США очень заинтересовались неудачными испытаниями на полигоне около Северодвинска, под поселком Нёнокса. Тогда, к сожалению, испытания закончились трагедией. Погибло несколько сотрудников "Росатома". И снова тема "Чернобыля" была поднята в американской публичной риторике.

Собственно, нынешние требования к России Биллингсли — это продолжение все того же "чернобыльского дискурса".

Правда, спецпредставитель Штатов умалчивает о том, почему же Россия озаботилась созданием новых ядерных вооружений.

А дело здесь в изменениях в ядерной доктрине США. В которой уже несколько лет Россия, Китай и Иран напрямую называются главными угрозами для Штатов. Терроризм идет на четвертом месте. И в той же доктрине говорится о возможности со стороны штатов нанесения превентивного ядерного удара по противнику.

Больше того, кажется, что пока в Штатах не могут придумать аналогичный российскому оружию. Потому, Биллингсли и заявлял ранее, что "США не планируют разрабатывать гиперзвуковые ракеты". Однако, есть сведения, что что-то Пентагон его уже разрабатывает — об этом говорит и Трамп, хвалясь "супер-пупер" (это цитата) ракетой.

Косвенным подтверждением разработки нового оружия служат, например, разговоры из Вашингтона о скором выходе из договора по "Открытому небу". Суть договора в том, что государства-участники могут устраивать разрешенные разведывательные и ревизионные полеты над территорией друг друга с целью сбора информации в том числе и о создании или испытаниях чего-нибудь смертоубийственного и не конвенционного.

Так вот, новости о том, что в Беллом Доме решили из договора выйти были опубликованы в NYT практически одновременно с новостями из "анонимных источников", что в скором будущем США на своей территории может начать испытание новых ядерных вооружений.

США, стоит напомнить, уже вышла из Договора о ракетах средней и малой дальности. И, да, сейчас в Штатах активно говорят о том, что выход этот был обусловлен именно российскими гиперзвуковыми ракетами.

Но на самом деле, Штаты стали нарушать договоренности еще раньше. И именно в отношении России, когда подобные ракеты появились на базах НАТО в странах Европы.

Американские федеральные чиновники тогда заявляли, что "это не против России, а против террористов на Ближнем Востоке" и вообще таким образом собирались "пугать Иран". Но Иран, как мы видим, конечно, очень сильно с тех пор напуган. А вот ракеты перенаправить в том числе и в российскую сторону особого труда не составляет.

И здесь стоит снова вспомнить об особенностях российской ядерной доктрины, которые нам известны.

Дело в том, что все эти "Посейдоны", "Буревестники" и прочие "летающие Чернобыли" — это оружие не столько Судного дня, как говорят американские дипломаты и чиновники, а возмездия. Они, вероятно, входят в систему "Периметр" или "Мёртвая рука".

То есть, если по России ударят и нас всё де похоронят, что сработает автоматическая система ответного удара. Которая похоронит весь остальной мир. Потому, что "зачем нам такой мир, в котором не будет России?".

То есть, это именно системы даже не обороны, а исключительно сдерживания. Да, сдерживания методом страха, но от развязывания ядерной войны удерживает только страх.

А вот американцы считают, ну, как минимум, официально, что всё это наступательные вооружения, которые представляют опасность. И пор этому поводу из Вашингтона идут постоянные намёки на то, что Штаты могут выйти и из Договора о стратегических наступательных вооружениях, СНВ.

Официальная причина — снова наше гиперзвуковое оружие. Которое, Штаты этого очень хотят, Россия должна в идеале демонтировать. И вообще больше не вспоминать о том, что у нас есть такие технологии.

В этой связи понятен и достаточно резкий ответ сенатора Алексея Пушкова на реплики Биллингсли:

"А новейшие ядерные ракеты США, которые заменят все МБР "Минитмен", это что — гуманное оружие или "ангелы с небес"? К сведению Биллингсли: это и есть оружие "Судного дня".

Собственно, реплика эта вызвана еще и тем, что несмотря на "миротворческую" риторику, Штаты планомерно обновляют и наращивают свой ядерный потенциал. Несмотря на действующий еще договор по СНВ. Такие вот двойные стандарты.

Ну, а если вспомнить историю прошлого века и десятки планов США по ядерным бомбардировкам СССР. Именно превентивным и наступательным бомбардировкам, то исторический контекст вырисовывается какой-то уж совсем настораживающий.

В общем, понятно, что от гиперзвука в сфере ядерных вооружений Россия не откажется. Выйдут ли США из СНВ — большой и вовсе непраздный вопрос. Поскольку вывод Штатов из договора — это удар не только по отношениям с Россией.

Тут уже столько ударов было, что сами отношения просматриваются с трудом. Это будет удар по глобальной безопасности. По ядерной политике всего "ядерного клуба государств". И понятно, что если международные ядерные договоренности будут денонсированы, то единственным сдерживающим механизмом останется только страх.

В том числе и от неуловимых и смертоносных гиперзвуковых ядерных ракет. И да, даже если они окажутся пресловутым "летающим Чернобылем", на стадии их применения (не дай Бог) нам будет уже все равно.