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Автор Александр Артамонов

От "красного барона" до Владимира Путина: непростая судьба самолета Бе-200

Силовые структуры

Самолет Бе-200 ассоциируется у масс с тушением пожаров, но он способен на многое другое и теперь "пошел служить" в армию.

Военный обозреватель "Правды.Ру" Александр Артамонов:

Сегодня уделим внимание неизбитой теме — не так много говорят об этом самолете, а зря. Речь пойдет о "Бериев 200" или Бе-200 производства ТАНТАК имени Г. М. Бериева.

Впервые в истории Министерства обороны РФ он принял участие в параде военной техники над Санкт-Петербургом по случаю Дня военно-морского флота России. И наш главнокомандующий, президент РФ Владимир Путин лично увидел этот самолет. Это действительно долгожданное, необычное событие.

Самолет Бе-200 известен любителям авиации уже не первый десяток лет, но в массовом сознании оставался как машина для пожаротушения. Но этим его возможности ни в коей мере не исчерпаны. Он может быть и десантным, и пассажирским, и противолодочным средством, и сейчас является самолетом МЧС для спасательных операций.

Рождался самолет в муках, как многие другие виды техники, появившиеся на свет на рубеже существования СССР и новой России. Только сейчас техника в количестве одной единицы "дошла" до ВВС. А зарождалась она 60-70 лет назад как концепция и более 30 лет с точки зрения прототипа.

Многим известна фамилия Бартини, известного как "Красный барон" — итальянца, аристократа, коммуниста при этом, в графе национальность писавшего "русский". Он и создавал уникальные самолеты-амфибии у Бериева. И в этой категории производство СССР лидировало. И Бе-200 — единственный в мире самолет-амфибия, выпускаемый серийно.

Вы, конечно, можете усмехнуться, сказав, что серия — это минимум 100 экземпляров, а нашего самолета сейчас 16 единиц. Но дело не в серии, а в возможностях. Минобороны заказало в 2013 году у Бериева шесть экземпляров машины, но контракт был расторгнут, а деньги вернулись заказчику — около шести миллиардов рублей. Потом, по новому договору, три машины были заказаны и заявлены как противолодочные судна, что нисколько не умаляет других возможностей.

Машина впервые полетела еще даже в прошлом веке, в 1998 году. Реализовали Бе-200 в металле в конце 1990-х, и для этого была создана специальная продающая фирма "БЕТА ИР". Она смогла провести сертификацию по FAR-25 — международным стандартам, что уже необычно.

Еще на непростой судьбе самолета отразилась смена двигателя. Изначально предполагалось, что он будет украинским, но из-за нынешних отношений с этой страной пришлось быстро пересмотреть многие вещи. Сейчас принято временно решение использовать двигатель французов SAGEM, которая делает силовые установки для Superjet-100. Однако в течение 5-7 лет должен появиться отечественный двигатель, собственная силовая установка.

Клиенты

Поговорим о тех, кто использует Бе-200 помимо Минобороны. В первую очередь МЧС, у которого 12 таких машин. Есть машина, построенная для Азербайджана — сегодня этот единственный зарубежный заказчик, свой заказ реализовавший. Есть заказы у США, у Чили.

Казалось бы, у машины только один конкурент — CL-415. Есть китайский самолет, но там сложности в воспроизводстве того, что мы сумели реализовать на Бе-200. Есть вертолеты, способные на пожаротушение, но они не могут пролетать прямо над очагом пожара, в прогоревшем воздухе, потому тушат по кромке, продвигаясь к центру. Потому используются самолеты.

К восьми водным бакам Бе-200 стоит прибавить уникальную возможность заполнять баки водой, пролетая на бреющей высоте над поверхностью озера или моря. Я сам присутствовал на его испытаниях при сильном морском волнении во Франции. Волнение достигало двух метров относительно высоты волны — это много — но Бе-200 с честью прошел испытание. Кстати, коррозия при использовании морской волны другая, однако самолет может и ее использовать.

В качестве десантной и даже пассажирской версии он может перевозить от 42 до даже 70 с лишним человек. Это используется там, где мы имеем дело с необорудованной взлетной полосой — острова, архипелаг, зоны бедствия, где полосы разрушены.

Еще самолет может выходить из воды — сперва приводниться, а потом выйти на сухую поверхность. Это тоже уникальное свойство, то есть самолет со всех сторон совершенный.

Можно отметить, что его могут строить целиком из композиционных материалов, включая мало доступный для западников алюминий-литий. Который мы им в свое время так и не выдали!

В кабине применяются жидкокристаллические дисплеи, выводящие всю информацию даже в режиме автоматического полета. Напомню, что все это замыслено и выполнено в 1990-х, на рубеже 2000-х. И возможно, что будет в скором времени даже целиком сухопутная версия Бе-200, дальность которого существенно возрастет.

Будем надеяться, что тремя заявленными машинами армия не ограничится, что их число как минимум возрастет вдвое, а то и более — западники тоже могли бы использовать машину в спасательных операциях.

Говорю это ввиду того, что еще более 15 лет назад сам вел переговоры о приобретении Италией и Францией этих машин. Но конкуренты не очень любят брать технику, произведенную в России. Хотя, наверное, придется. Потому что еще раз: ничего другого и ничего лучшего на сегодня в мире в этой категории не существует.

Темы бе-200 авиация
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