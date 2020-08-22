Военный эксперт Воробьёв: России нужны частные военные компании!

Частных военных компаний в России нет, но о них много говорят на Западе. Что такое ЧВК, зачем они нужны, размышляет издатель, финансовый директор Центра стратегической конъюнктуры Александр Воробьёв.

— Так что такое ЧВК? Почему в России они не легализованы? И зачем вообще нужны?

— О российских ЧВК много говорят за границей, но в России они — вне информполя, их вообще как бы нет. Более того — пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России частные военные компании находятся вне закона и об их существовании он не слышал. "А что такое ЧВК Вагнера? В России де-юре такого понятия, как ЧВК, нет", — сказал Песков.

33 россиянина, которые арестованы в Белоруссии, по официальным данным посольства РФ, сотрудники частного охранного предприятия, и они следовали транзитом в одну из латиноамериканских стран работать по контракту на охране энергетических объектов. Чем отличается ЧВК от ЧОП?

Как говорится в расследовании КП, один из ветеранов боевых действий в Донбассе Артем Миляев (позывной "Шаман") так проникся общением с "Сергеем Петровичем", что вызвался помочь ему рекрутировать группу для работы за рубежом. Почему эти люди так легко попались на обман?

180 человек было завербовано для отправки через Белоруссию. Тут кто угодно испугается. Для охраны какого объекта нужен такой контингент? Миляев при наборе людей использовал атрибутику ликвидированной в 2018 году ЧВК "Мар". Так значит, раньше ЧВК в России все же регистрировали?

Как ЧВК легализованы в других странах? Потери частников властями не учитываются, поэтому у них не возникает проблем с обществом, настойчиво интересующимся: за что погибают наши военные вдали от Родины? Что толкает этих людей на риск для жизни? Где и как воюют российские наемники? Могут ли они воевать на стороне условного противника?

Вопросов очень много. И большинство без ответов.

Песков о ЧВК не слышал

- Александр Викторович, тема ЧВК в России официальными лицами обходится стороной. Дмитрий Песков недавно вообще сказал, что у нас частные военные компании находятся вне закона, он об их существовании даже не слышал. Так есть ли они или нет? Какова их природа существования?

— Я — не профессиональный эксперт по частным военным компаниям, а издатель. Я издал более 800 книжек, делаю их сам. Как у Менделеева было хобби делать чемоданы, так я издавая книги, делаю их собственными руками, мне кроме корректора никто не нужен.

Если исходить из их тематики, то я — специалист по Ближнему Востоку, Израилю и многому другому. Когда издаю книги для Русского народного собора, я — специалист по внутренней и внешней политике России.

Наш Центр действительно издал очень много книжек, именно которые можно ассоциировать с деятельностью частных военных компаний. Например, такие как "Эволюция частных военных компаний", по поводу сотрудников, бойцов современных корпоративных армий и многим другим аспектам. Поэтому что такое проблема ЧВК я знаю не понаслышке.

Песков сказал абсолютно правильно, у нас нет частных военных компаний, к сожалению, нет. Их нет, потому что мы в России путаем частные военные компании и охранные структуры. Мы вообще не понимаем, чем должны заниматься частные военные компании.

Наш генералитет целенаправленно вводит в заблуждение общественность, настаивая на том, что частные военные компании — это боевики, которые решают конкретные боевые задачи.

На самом деле ЧВК во всем мире занимаются самыми важными вопросами для последующего решения боевых задач другими структурами. Это — разведка, тренировка, логистика, снабжение боеприпасами и другими вещами. Но самое главное — это, конечно, разведка.

— А почему возникла необходимость в частных военных компаниях? Армия не справляется?

— Данную задачу сформулировали на Западе по окончании Холодной войны. Они вывели такую концепцию как "Революция военного дела". А с возникновением интернета они поняли прекрасно, что многие задачи можно решать сетевым образом. Мы же сейчас знаем про сетевые структуры, гибридную войну и так далее.

Нам не уйти от ЧВК

На вооруженные силы стали накладываться и сетевые задачи. А сетевые задачи можно решить не огромной массой людей, а мелкими, маленькими, небольшими подготовленными группами, которые быстро и качественно достигают результата.

Мы от этого никуда не уйдем, рано или поздно частные военные компании надо будет у нас создавать, но для этого надо будет менять законодательство. Но самое главное — это изменить сознание людей.

Частные военные компании — это не те, которые непосредственно участвуют в боевом столкновении, это — не их основная задача. Потому что в современном мире 100 метров между воюющими сторонами — это уже как рукопашный бой. Раньше у нас пристегивали штык-нож к "Калашникову", сейчас это просто не нужно и бессмысленно. Опыт Второй мировой войны показал, что врага надо убивать, уничтожать на расстоянии.

Кто будет стрелять и наводить — это неважно. В интернете есть картинки и видео, как работают специалисты, управляющие беспилотниками, это выглядит как компьютерная игра. Сидит субтильный молодой человек в очках, смотрит в монитор, пытается распознать, какие цели показывает ему беспилотник, нажимает на кнопку, и уничтожает.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев