Белоруссия уходит на Запад. Что будет с обороноспособностью России?

Если Белоруссия уйдет на Запад, то в военном отношении Россия потеряет контроль за дальним морским и ближним воздушным пространством. Поэтому нужен пророссийский кандидат на новых выборах главы государства.

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Россия потеряет военное присутствие в Белоруссии

Опубликованная программа белорусской оппозиции, так называемый "Реанимационный пакет реформ", предусматривает превращение Белоруссии в радикально русофобское государство, ничем не уступающее по градусу антироссийской истерии сегодняшней Украине.

Она предусматривает, в частности, выход страны из Союзного государства, Евразийского Союза, Таможенного Союза, ОДКБ.

А также:

-возвращение полного контроля Белоруссии над своими системами противовоздушной и противоракетной обороны, -вывод с территории Белоруссии российских военных объектов — узла связи в Вилейке и радиолокационной станции под Барановичами, -усиление патриотического воспитания в белорусской армии, перевод воспитательной работы в армии на белорусский язык.

"Придется менять полностью всю схему обороны страны"

Россия имеет в Белоруссии два военных объекта: 74-й отдельный радиотехнический узел "Барановичи" — РЛС "Волга" (Ганцевичи, Брестская область), который является составной частью российской системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) и 43-й узел связи Военно-морского флота России (Вилейка, Минская область), который устанавливает связь с атомными подводными лодками в акваториях Атлантического, Индийского, Тихого океанов.

Роль РЛС "Волга" возросла в связи с выходом США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД). В случае размещения американских РСМД в Европе РЛС "Волга" превращается в ключевой объект СПРН России на Западном ракетоопасном направлении, так как благодаря своему передовому положению способна обнаруживать РСМД в момент их старта.

В связи с ростом численности и активности в Мировом океане подводного флота России будет возрастать также и загрузка флотского узла связи в Вилейке.

При этом, срок действия межправительственных соглашений от 6 января 1995 года об аренде Россией недвижимого имущества и земельных участков, на которых располагаются оба этих военных объекта, истекает 6 июня 2021 года.

Как сказал "Правде.Ру" депутат Государственной Думы ФС РФ, член Комитета по обороне, кандидат политических наук, офицер запаса, Андрей Головатюк, Белоруссия — это стратегический партнер России в рамках Союзного государства, и она стоит барьером между Российской Федерацией и странами НАТО .

"Нам бы не хотелось, чтобы Белоруссия резко поменяла совместный политический курс, как случилось, к сожалению, с Украиной. Потому что нам тогда придется менять полностью всю схему обороны страны, включая системы противовоздушной обороны, другие направления. Поэтому это будет это очень серьезная проблема для Российской Федерации, если сменится внешнеполитический курс Белоруссии и она начнет уходить на Запад именно в военном отношении", — сказал Андрей Головатюк.

Другими словами, Белоруссия — это стратегический "выступ" на западе для России — она незаменима для защиты Калининграда. Поэтому в случае военной опасности пренебрегать таким союзником нельзя.

Нужен пророссийский кандидат в Белоруссии

Исходя из этого, на новых выборах президента Белоруссии, когда таковые состоятся, русским белорусам нужен пророссийский кандидат, официально поддержанный Кремлем с программой завершения интеграции в объеме, предусмотренном договором о Союзном государстве.

Москва должна четко дать понять населению соседней страны, какие последствия его ждут при победе альтернативного кандидата — преференции в энергоресурсах и кредитовании завершаются, и это будет стоить стране столько-то в потере ВВП, снижении уровня жизни, безработице.

Надо предупредить, что долги страны (внешний долг Белоруссии перед Россией превышает 7,5 млрд долл.) при этом остаются, так как рынок не закрывается. Если же страна пойдет в НАТО, то Россия лишит Белоруссию и доступа на свой рынок (40 — 50% экспортных доходов), будут наложены другие санкции.

Подсчитано, что Россия потеряет при разрыве тоже — около 20 млрд долларов одномоментно, однако потери Белоруссии будут в разы больше, и они будут критичны для экономики страны.

Заметим, что именно благодаря России в Белоруссии был достигнут достаточно высокий уровень жизни, сопоставимый с российским. Белоруссия много лет подряд получала энергоресурсы по специальным ценам, специалисты оценивают эту помощь в 100 миллиардов долларов за 10 лет. Кроме того российский рынок труда открыт для белорусов, начиная с 90-х годов прошлого века.

И вот из этих исходных данных, населению Белоруссии надо будет сделать транспарентный выбор, а Россия должна будет его принять.

Поддерживая же Александра Лукашенко, Россия толкает белорусов к решению, негативному, в первую очередь, для самой себя.

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